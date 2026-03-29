أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | ميتي يرد على انتقاله من أجل الأموال .. "90 دقيقة حياة" لنونيز وتطورات إصابة ثنائي الزعيم!
علاج الحربي وتطورات إصابة بوابري
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن متعب الحربي، الظهير الأيسر للهلال، بدأ برنامجه العلاجي في مفصل الكاحل، بعد إصابته في تدريبات المنتخب السعودي، لينضم إلى قائمة "المصابين"، التي تضم سالم الدوسري وحسان تمبكتي وناصر الدوسري وحمد اليامي ويوسف أكتشيشيك، وسايمون بوابري.
وفي سياق متصل، بات الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية للجناح الفرنسي سايمون بوابري، عقب إصابته مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا، في المباراة التي شارك بها ضد لوكسمبورج.
فوضى نونيز وثنائي سبورتنج "مفاجأة" السعودية
90 دقيقة حياة: اشتاقوا لفوضى داروين نونيز .. وتحرك الهلال قد لا يكفي لإنقاذ حلمه!
بإيجابياتها وسلبياتها، ولكنها تبقى بادرة أمل للأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي بات حائرًا بين تقليص مشاركاته مع الزعيم إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتواجد في نهائيات كأس العالم 2026.
نونيز قرر رفع شعار "العائلة أولًا"، وفضّل البقاء مع الهلال، رغم الاكتفاء بمشاركته الآسيوية، لتأتي الصدمة من الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل، والأمل من المدرب مارسيلو بييلسا.
جوهرة برشلونة وقاهر باريس: ترينكاو وسواريز .. خصوم الغد بـ"140 مليون" وكابوس جيوكيريس يطارد سبورتنج!
كما ذكرنا سلفًا عبر موقع "جول"، الأمر تحول إلى تحذير إلى سبورتنج لشبونة، بخسارة قوته الهجومية الضاربة، من جديد، في الميركاتو الصيفي، وسط أنظار الأندية السعودية، التي باتت تضع ثنائي الفريق ضمن أولوياتها.
هذا التحذير وجهته صحيفة "أبولا" البرتغالية"، إلى سبورتنج لشبونة، بعنوان "انتبه! سواريز وترينكاو في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية"، حيث نال لويس "خافيير" سواريز وفرانشيسكو ترينكاو، اهتمامًا كبيرًا من قِبل أندية دوري روشن، التي تستعد لتقديم عروض مغرية في الصيف المُقبل، الأمر الذي يعيد ذكريات مؤلمة إلى بطل البرتغال، ليس ببعيدة على الإطلاق.
كواليس صفقة ميتي وإنزاجي يفاوض "قاهر السرطان"
قصة تورام ودور كريم بنزيما: محمد قادر ميتي يرد على الانتقال للهلال من أجل الأموال .. ويكشف تأثير إنزاجي!
قرر محمد قادر ميتي، موهبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الخروج عن صمته، والرد على الادعاءات حول انتقاله إلى دوري روشن، من أجل الأموال، كاشفًا عن "نقطة التحول" التي غيرت مساره إلى السعودية، رغم أنه كان يرغب "مبدئيًا" في البقاء مع فريقه السابق رين.
المهاجم صاحب الـ18 عامًا، الذي نشأ في مدينة كريتاي، ومثل الفئات السنية في فرنسا، قبل أن يغير مساره لتمثيل منتخب كوت ديفوار تحت 23 عامًا، قرر الكشف عن كواليس العرض الهلالي، ووجود المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي كان محفزًا له لاتخاذ خطوة الانتقال إلى المملكة.
عقده ينتهي قريبًا .. إنزاجي يعود للتفاوض مع "قاهر السرطان" لتدعيم صفوف الهلال
أبدى سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، رغبته في التعاقد مع واحد من أحد نجوم ناديه السابق إنتر الإيطالي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
اللاعب هو المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي، حيث تظهر الفرصة أمام الزعيم لضم أحد أهم اللاعبين بمركزه في إيطاليا على مدار السنوات الماضية في صفقة انتقال حر بالمجان.
تكرار تجربة زامبروتا: نجم يوفنتوس "الحل المثالي" لبرشلونة وجواو كانسيلو سيكون الضحية إلا إذا..!
في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، حيث لا تزال الذكرى التي تركها النجم جيانلوكا زامبروتا، تُداعب مشاعر الكتلان؛ يبدو أن إدارة نادي برشلونة، تُريد تكرار التجربة الإيطالية من جديد.
ومع اقتراب الميركاتو الصيفي "2026"، وضعت الإدارة الرياضية للعملاق الكتالوني برشلونة نصب أعينها، هدفًا لا يخطئه القناصون؛ وهو النجم أندريا كامبياسو، ظهير العملاق الإيطالي يوفنتوس.
اهتمام الإدارة البرشلونية بكامبياسو، لم يعد مجرد "شائعة عابرة"؛ بل تحرُك استراتيجي مدروس لفك شفرة الأطراف، التي أرهقت المدير الفني الألماني هانزي فليك.
ما بعد أزمة المنتخب السعودي
رحلة على مرضى "الضغط والسكري" تجنبها .. أهلًا بكم في كشف "أكاذيب" ميدو واستخدام المنتخب السعودي لخدمة الهلال وتعطيل النصر في دوري روشن!
سابقًا كانوا يقولون إن "مباريات فريق ما كافية لإصابتك بالضغط والسكري" .. الآن تلك المقولة تنطبق تمامًا على معسكرات المنتخب السعودي، حيث يتصدر الانفعال، التشكيك، التشتيت، الهجوم والانتقادات، المشهد دون توقف نهائيًا.
الطبيعي في كل العالم أنه لا يمكن الإجماع على قائمة مستدعاه لتمثيل منتخب وطني، يحدث الشد والجذب في أي مكان، لكن بمثل ما تشهده حاليًا الكرة السعودية، الوضع أصبح خارج السيطرة.
ملفات هذا الشأن كثيرة ومتشعبة، لكن تبقى القضية الأبرز هي "التشكيك المستمر في كل ما هو هلالي!" .. إن حضر هلالي في القائمة، يقولون: "هل استدعي لمجرد أنه يمثل الأزرق؟"، وإذا غادر زميله المعسكر بداعي الإصابة، يتساءلون: "لماذا أصيب الآن وليس مع فريقه؟!"، أما إن استبعد زميل ثالث لهما، فوقتها يرددون: "مؤكد أن الهدف هو إراحته لخدمة الهلال في مباراته المقبلة" .. تكثر الأقاويل والهدف واحد "الترويج لفكرة اللوبي الأزرق في مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل"!
سيموني إنزاجي ينافس "الأفضل إعلاميًا" لكن كابوس قبل 20 عامًا يلاحق جورج جيسوس .. المرشحون لخلافة هيرفي رينارد في المنتخب السعودي بين القبول والرفض
تريد مثالًا حيًا عن النتائج الكارثية لـ"المكابرة" .. انظر لحال الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل والمنتخب الوطني الأول حاليًا قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الصيف المقبل.
فمنذ أكتوبر 2025 حيث نهاية مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 – وربما حتى قبل ذلك – والإعلام والنقاد الرياضيون يطالبون بضرورة إقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لكن في كل مرة كان يخرج المسحل علينا مؤكدًا: "رينارد مدربنا في المونديال ولا نفكر في رحيله"!
والآن "أتت القشة التي قصمت ظهر البعير"، فخسارة "ودية" أمام منتخب مصر برباعية نظيفة، ضمن المرحلة الثالثة من إعداد الأخضر للمونديال، أقامت الدنيا ولم تقعدها في الوسط الرياضي السعودي.
الهلال في دوري روشن السعودي
تذاكر مباراة الهلال والخلود: طريقك لمشاهدة نجوم الزعيم في المملكة أرينا
هل أنت مستعد لمشاهدة السحر الكروي في قلب الرياض؟ نادي الهلال، "كبير آسيا" وقطار الانتصارات الذي لا يتوقف، يستعد لاستقبال نادي الخلود في ليلة من ليالي دوري روشن المليئة بالإثارة. لم تعد مباريات الهلال مجرد 90 دقيقة من كرة القدم، بل أصبحت حدثاً عالمياً يستقطب عشاق اللعبة من كل مكان لمشاهدة كوكبة من ألمع نجوم العالم وهم يرتدون القميص الأزرق في حصنهم الحصين "المملكة أرينا".
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، بـ64 نقطة، كما تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.