أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | قرار تاريخي من الإدارة .. موقع سالم الدوسري في التشكيل و"إنزاجي يقتل إبداع اللاعبين"!
الحلقة المفقودة في نظام التخصيص
أعرب الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهلال الأسبق، عن سعادته بانتقال ملكية النادي إلى الأمير الوليد بن طلال، والذي يملك رغبة في الانتصار، فيما أبدى قلقه من مرحلة الهلال ما بعد الوليد.
وأوضح، في حوار مع قناة ثمانية، "نشأنا على 50 سنة، كانت الأندية تموّل نفسها بأعضاء الشرف والمشجعين، ثم دخلنا مرحلة دعم الدولة للأندية، وكان الهلال يجمع بين الإدارة الجيدة والموارد، حيث أعتبر أن النجاح في النادي 70% منه أموال، و30% إدارة، والهلال كان من أوائل الأندية التي اهتمت بالجانب التجاري والرعايات والتذاكر، وكان دخله يتفوق بما يتراوح بين 4-5 أضعاف النادي الذي يليه، وكنتُ قلقًا بأن يزول هذا الفارق مع نظام دعم الدولة، وأقول إن مرحلة الجهة الواحدة ستنتهي، والنادي المحظوظ هو الذي ستقوده إدارة جيدة".
وحول رأيه بشأن مصير النصر والأهلي والاتحاد، بعد دخول مرحلة التخصيص، قال ابن مساعد "كان لي الشرف أن أكون رئيس الهيئة العامة للرياضة، عملنا نظامًا للتخصيص، ووضعنا بعض الضوابط حول توزيع الأموال ونقل الملكية، مثل ضرورة مراجعة السجل التجاري لمالك النادي الجديد، وأشعر أن التخصيص ليست له ضوابط حاليًا، خاصة بعدما قرأت أن نادي الخلود يريد أن ينقل مقره إلى الرياض، وهذا الأمر لا يتمّ إلا بموافقة الأندية الثانية في المنطقة الجديدة، كون هذا الانتقال قد يؤثر على جماهيرية الأندية الأخرى في تلك المنطقة".
موقع الدوسري في تشكيل الهلال
كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، عن رأيه بشأن موقع سالم الدوسري في التشكيل بعد العودة، في ظل تواجد كريسنسيو سامرفيل على الطرف الأيمن، وجابرييل مارتينيلي في اليسار.
وقال إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الحزم، إنه يعتمد سياسة التدوير من أجل مواجهة ضغط المباريات، مشيرًا إلى أن سالم كان جاهزًا للمشاركة في المباراة الماضية، ولكنه تعرض لإصابة طفيفة، حرمته من الظهور في مباراتي الاتحاد والسد، وسيتم الإقرار بمدى جاهزيته بعد آخر مران، فيما أشار إلى موقع الدوسري في التشكيل، بقوله "سنرى ذلك، نملك فريقًا حاضرًا بكل قوته، سواءً (سلطان) مندش الذي يعمل بقوة، وعودة سالم القوية، وأيضًا (عبد القادر) ميتي جاهز للعب، وكذلك نواف الحبشي المجتهد كثيرًا في التدريبات.
"دائمًا يقتل إبداع اللاعبين"
وجه الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، انتقادًا شديد اللهجة، إلى سيموني إنزاجي، بقوله إنه دائمًا ما يقتل إبداع لاعبي الهلال، مضيفًا أن الفريق يملك عناصر جودتها في الثلث الأخير من ملعب المنافس، وفي حالة إعادتهم، فإن الحالة الدفاعية تكون سيئة، والمنافس يصبح أقوى، ومن المفترض أن يُمنح اللاعبين حرية التقدم.
وأوضح العنقري أن الهلال يتراجع بعد التسجيل، وإنزاجي تدخلاته دائمًا ما تكون مضرّة بالفريق، رغم أنه يلعب الشوط الأول بشكل قوي للغاية.
متحف الهلال .. قرار تاريخي من الإدارة
أكد الإعلامي عبد الله الحنيان، أن شركة الهلال، بصدد إنشاء متحف خاص بالنادي، ليتم عرض بطولاته وتاريخه الذهبي الكبير، بتقنيات متقدمة تعرض للزوار فيديو يحكي قصة كل بطولة.
ما ينتظر همام الهمامي بعد اهتمام الهلال
كشف الإعلامي طارق النوفل، عن وجود اهتمام نادٍ عاصمي وآخر في الغربية، باللاعب همام الهمامي، نجم الشباب، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، في الوقت الذي توقفت فيه مفاوضات "الليث" معه، بسبب طلباته المبالغ فيها، موضحًا أن الشباب عرض عليه ما بين 10-11 مليون ريال في السنة، إلا أن ناديًا آخر عرض 16 مليون ريال من أجل ضمه.
حقيقة مفاوضات النصر مع الهمامي
وفي سياق متصل، فإن وكيل أعمال همام الهمامي، ناصر التويجري، خرج ليكشف الحقائق حول مفاوضات النصر مع الشباب، من أجل التعاقد مع اللاعب، وكذلك مستقبله مع دخوله الفترة الحرة في يناير المُقبل.
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