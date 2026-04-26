Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | موقف مالكوم من مباراة ضمك .. ورد حاسم على تصريح متحدث الأهلي بـ"مساعدة الزعيم"!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من أبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final

    نجم الهلال جاهز لمباراة ضمك

    تأكدت جاهزية الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لملاقاة ضمك، الثلاثاء، ضمن حساب الجولة الثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي، وفقًا لما أشارت إليه صحيفة "الرياضية".

    وكان مالكوم قد تعرض للإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، والتي غيبته عن المشاركة في مباراة السد القطري، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي هذا السياق، ينتظر التركي يوسف أكتشيشيك، مدافع الهلال، الضوء الأخضر من المدير الفني سيموني إنزاجي، حيث بات يتمتع بجاهزية بدنية وفنية كاملة، بعد اكتمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، علمًا بأن اللاعب خضع لجراحة في عضلات أسفل البطن، في باريس، خلال شهر مارس الماضي.

  Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite Final

    رد هلالي على متحدث الأهلي

    وجه الإعلامي الرياضي معن القويعي، المقرّب من البيت الهلالي، تعليقًا على ما ذكره ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عقب تتويج الراقي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية في تاريخه.

    وقال الفهمي، في حديثه لوسائل الإعلام عقب التتويج، إن الأهلي يخدم دائمًا الرياضة السعودية، وتحقيقه للقب ساعد الهلال على التواجد في كأس العالم للأندية 2029، مضيفًا أن أندية الصندوق الأربعة شاركت في النخبة وخسرت، والأهلي هو من فاز، وبالتالي فالبطولة سهلة على الراقي وصعبة على غيره.

    وعلق القويعي، في رسالة عبر منصة (إكس)، بقوله "معلومة غير صحيحة: إن حافظ الهلال على تصنيفه فذهابه بيده. إن حققها نادٍ سعودي آخر فسنخسر التصنيف ويذهب لدولة أخرى. إذا كيف الأهلي ساعد الهلال وبلغة (الجزم) كما ذكر المتحدث الرسمي لنادي الأهلي؟ افرحوا واتركوا الهلال بشأنه، حتى وأنت تحقق النخبة تذكر الهلال".

    "كأني أشاهد توم أند جيري والملكي الحقيقي أحرج النصر وعوض إخفاق الهلال" .. ردود الأفعال على تتويج الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة!

    من قلب ملعب الإنماء، كتب الأهلي تاريخًا جديدًا بحروف من ذهب، بعدما تقلد تاج النخبة الآسيوية، وأضاف النجمة الثانية على التوالي.

    في نهائي امتد لشوطين إضافيين، وأمام أنظار أكثر من 58 ألف مشجع، نجح الأهلي في حصد الذهب في دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، رغم لعبه منقوصًا عدديًا بعشرة لاعبين، أمام ماتشيدا الياباني.

    بهدف أحرزه فراس البريكان، في الدقيقة 96، نصب الأهلي نفسه سيدًا على عرش القارة الآسيوية، وقطع تذكرة العبور إلى كأس الإنتركونتينينتال، كما فاز بجائزة الـ12 مليون دولار.

  Hilal Fans

    غضب جماهيري رغم تخفيض أسعار التذاكر

    كشف نادي الهلال عن تخفيض أسعار التذاكر لحضور مباراته أمام ضمك، في الجولة الثلاثين، حيث تتراوح قيمة التذكرة "خلف المرمى" بين 17 و28 ريالًا، فيما تصل قيمة التذكرة العليا "منتصف الواجهة"، لما بين 132 و189 ريال.

    ورغم ذلك، إلا أن تعليقات المتابعين تحمل غضبًا كبيرًا، إزاء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الخروج المبكر، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح، في ثمن النهائي.

  • الهلال في دوري روشن

  Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions Elite

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الماضي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".