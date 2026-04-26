أخبار الهلال اليوم | موقف مالكوم من مباراة ضمك .. ورد حاسم على تصريح متحدث الأهلي بـ"مساعدة الزعيم"!

وجه الإعلامي الرياضي معن القويعي، المقرّب من البيت الهلالي، تعليقًا على ما ذكره ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عقب تتويج الراقي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية في تاريخه.

وقال الفهمي، في حديثه لوسائل الإعلام عقب التتويج، إن الأهلي يخدم دائمًا الرياضة السعودية، وتحقيقه للقب ساعد الهلال على التواجد في كأس العالم للأندية 2029، مضيفًا أن أندية الصندوق الأربعة شاركت في النخبة وخسرت، والأهلي هو من فاز، وبالتالي فالبطولة سهلة على الراقي وصعبة على غيره.

وعلق القويعي، في رسالة عبر منصة (إكس)، بقوله "معلومة غير صحيحة: إن حافظ الهلال على تصنيفه فذهابه بيده. إن حققها نادٍ سعودي آخر فسنخسر التصنيف ويذهب لدولة أخرى. إذا كيف الأهلي ساعد الهلال وبلغة (الجزم) كما ذكر المتحدث الرسمي لنادي الأهلي؟ افرحوا واتركوا الهلال بشأنه، حتى وأنت تحقق النخبة تذكر الهلال".

من قلب ملعب الإنماء، كتب الأهلي تاريخًا جديدًا بحروف من ذهب، بعدما تقلد تاج النخبة الآسيوية، وأضاف النجمة الثانية على التوالي.

في نهائي امتد لشوطين إضافيين، وأمام أنظار أكثر من 58 ألف مشجع، نجح الأهلي في حصد الذهب في دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، رغم لعبه منقوصًا عدديًا بعشرة لاعبين، أمام ماتشيدا الياباني.

بهدف أحرزه فراس البريكان، في الدقيقة 96، نصب الأهلي نفسه سيدًا على عرش القارة الآسيوية، وقطع تذكرة العبور إلى كأس الإنتركونتينينتال، كما فاز بجائزة الـ12 مليون دولار.