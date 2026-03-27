أخبار الهلال اليوم | تشكيك نصراوي حول "مفاجأة" مالكوم عن رونالدو .. وفيديو بنزيما يصنع الجدل!

موعد مناسب للهلال والاتحاد و"ظالم" للراقي .. الأهلي يطلب تغيير توقيت مباراته أمام الدحيل بدوري أبطال النخبة الآسيوية!

قررت إدارة النادي الأهلي السعودي، دراسة القيام بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك لإجراء تعديلات في مواجهة الفريق أمام الدحيل القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي يلعب أمام الدحيل يوم 13 أبريل القادم على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بينما يلعب الهلال ضد السد القطري بنفس اليوم، في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية بملعب مدينة الأمير فيصل.

بينما تتجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نحو تعديل مواعيد مباريات الأهلي والهلال، بعد إعلان قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، جاء الدور على النصر الذي تقدم بطلب جديد من أجل حل أزمة "الروزنامة" لمباراته في روشن، بالتزامن مع منافسته على اللقب القاري الثاني.

وتشارك أندية الأهلي - حامل اللقب - والهلال والاتحاد، في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهلوا إلى دور الـ16، فيما يواصل النصر رحلته في دوري أبطال آسيا 2، حيث بلغ الدور ربع النهائي.

وفي إطار ظروف الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، والذي ألقى بظلاله على منطقة غرب آسيا، جاءت قرارات جديدة من قِبل الاتحاد الآسيوي، على النحو التالي..

تعيش منطقة غرب آسيا، أحداثًا سياسية ألقت بظلالها على مجريات البطولات القارية، بحسب ما كشف عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، تسبب في تعديل نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما لجأ الاتحاد الآسيوي إلى نظام "التجمع"، بدءًا من دور الـ16، بعد أزمة تأجيل مباريات المرحلة التي كان مقررًا لها أن تقام بنظام الذهاب والإياب.

ولم يتوقف الأمر عند تأجيل مباريات بطولات الأندية، بل إن الظروف السياسية تركت أثرًا بشأن بطولة كأس آسيا 2027، المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية، مطلع العام المُقبل.

تستعد الأندية السعودية "الهلال، الأهلي والاتحاد"، لاستئناف منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ابتداءً من يوم 13 أبريل القادم.

الأندية السعودية الثلاثة تأهلت إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية؛ إلا أن المباريات تأجلت في الفترة الماضية، وذلك بسبب الحرب "الأمريكية - الإيرانية" في الشرق الأوسط.

لطالما ساد في أوساط الأندية المُنافسة لعملاق الرياض الهلال، وبين جنبات منصات التواصل الاجتماعي؛ "مقولة" تتكرر مع كل مشاركة قارية للزعيم، مفاداها أنه يتحصل على مجاملات خاصة في القرعة وغيرها.

نعم.. في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025 مثلًا؛ ردد بعض الإعلاميين المحسوبين على نادي النصر، أن قرعة دوري أبطال آسيا "النخبة"، تم توجيهها لمصلحة الهلال.

بين جدران عملاق الرياض النصر، لم تعد لغة الدبلوماسية هي السائدة؛ فالأجواء المشحونة وصلت إلى ذروتها، والاتهامات باتت توجه علنًا صوب مبنى اتحاد الكرة السعودي.

وفي الوسط النصراوي أصبح هُناك قناعة تزداد رسوخًا؛ وهي أن "العالمي" يواجه حربًا خفية من "التضييق" و"الاضطهاد"، بطلها ضغط الروزنامة وآخرها التقاعس عن مساعدة الفريق آسيويًا.

ويُنافس فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا "2"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.