أخبار الهلال اليوم | مفاجأة بنزيما ونيفيش .. مقترح الدوري الجديد و"الهجوم" يورط إنزاجي من جديد!

بعد ساعات من القلق، حول عدم مشاركته في تدريبات الهلال، قبل يومين، طمأن النجم الفرنسي كريم بنزيما، جماهير الزعيم، بالتواجد في بعثة الفريق المسافرة إلى الأحساء، من أجل مواجهة الفتح، السبت، ضمن الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وذكر الإعلامي معن القويعي، بأن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قرر ضم محمد قادر ميتي وسايمون بوابري، ضمن بعثة الأزرق التي ستسافر برًا إلى الأحساء، برفقة كريم بنزيما وخاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش ومالكوم أوليفيرا، كما يتواجد مراد هوساوي أيضًا، بعدما أثار الشكوك حول إمكانية مشاركته، بعد مغادرته المباراة الماضية أمام النجمة، مصابًا.

ونشر الحساب الرسمي بنادي الهلال، صورًا لبعثة الفريق، والتي تشهد تواجد متوسط الميدان، روبن نيفيش، بعد عودته للمشاركة في التدريبات، بعد غيابه بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.