أخبار الهلال اليوم | كواليس أزمة فهد المفرج مع المصور .. ورد نصراوي يكشف حقيقة سرقة تذاكر الزعيم!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأنه تقرر عودة المدافع علي البليهي، المُعار للشباب، إلى الهلال مع نهاية الموسم الحالي، ومع تبقي موسم واحد في عقده مع الزعيم، فإنه سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، مع الإشارة إلى إمكانية انضمامه لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

من ناحية أخرى، تضاءلت حظوظ المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، في اللحاق بمباراة الديربي أمام النصر، المقررة الثلاثاء، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن، حيث لا يزال يواصل العلاج في عيادة النادي، إثر إصابته بتجمع دموي وتمزق في عضلة الفخذ.

من جانبه، حرص متوسط الميدان البرتغالي، روبن نيفيش، على زيارة أكاديمية الهلال، في الرياض، حيث التقى بالمواهب ليتحدث معهم عن تجاربه الاحترافية.

اتهام لجنة الانضباط بـ"الخوف" بسبب حركة رونالدو اللاأخلاقية .. و"البليهي تحت الوصاية الهلالية"!

لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يثير الجدل بين الحين والآخر، بتصرفات داخل أرض الملعب، تخرج معها المطالبات بمعاقبته.

كان آخر تلك الأحداث الجدلية، عندما ظهر في مباراة الديربي أمام الشباب، حيث قاد النصر للفوز بنتيجة (4-2)، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

"بيئتنا تتطلب عدم وجود عبدالرزاق" .. الشباب يوضح رسميًا: هذا فارق المعاملة بين حمدالله وكاراسكو، وما فعله علي البليهي استنقاص لنا

أعلن عبدالعزيز المالك؛ رئيس نادي الشباب، رسميًا رحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه لم يعد يناسب البيئة الحالية لليوث.