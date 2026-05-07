أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يدافع عن طريقة لعبه وتفضيل سالم .. مفاجأة في عقد بنزيما وجدل الرئيس حول أزمة التحكيم!
تفضيل سالم وطريقة لعب لا تناسب الهلال؟
كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، عن رأيه إزاء عدة ملفات مهمة، قبل مباراة الخلود، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تحدث بشأن طريقة لعبه، ومواجهة فريق بلا ضغوط، وأسباب تفضيل سالم الدوسري على سلطان مندش، رغم تراجع مستوى الأول.
وقال إنزاجي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي، إن سلطان مندش وصل إلى الهلال في يناير، ويمتلك تجارب في مختلف الفرق، وأعطى الكثير للفريق في آخر مباراة، مؤكدًا سعادته بأداء سالم ومندش، وكذلك كريم بنزيما ومالكوم، ويبقى الاختيار له في النهاية.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، ردّ إنزاجي على مقولة إن طريقة لعبه لا تناسب الهلال وتاريخه، مؤكدًا أنه منذ وصوله واللعب في كأس العالم، والفريق يلعب من أجل الفوز، مضيفًا أن الإحصائيات تكشف عن الزعيم كأكثر فريق صنع فرصًا خطيرة أمام المرمى، والفريق يحتاج إلى التحسن، ولكنه وجد جاهزية من اللاعبين لأن يقدموا كل ما يستطيعون منذ مونديال الأندية.
من جانبه، تحدث ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، عن سعادته باللعب في النهائي، مؤكدًا أن اللعب للزعيم يعني مسؤولية كبيرة، فيما رد بشأن تراجع أداء الفريق في الآونة الأخيرة، بقوله "بعض الأيام تسير كما نريد، وبعضها لا، ولكن الأكيد أننا يجب أن نواصل العمل من أجل التطور".
"أصبحنا سيري آ وليس دوري روشن" .. سامي الجابر ينفجر ضد المدرسة الإيطالية والسبب إنزاجي!
أشعل سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، حالة من الجدل بعد هجومه الشرس على الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للزعيم، مشيرًا إلى أن المدرسة التدريبية الإيطالية تؤثر بشكل سلبي على هوية دوري روشن السعودي.
ورغم أن الهلال نجح في تحقيق فوز مهم على الخليج بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي، واستطاع تقليص الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطتين فقط، إلا أن الأداء لم يقنع كثيرًا جماهير الزعيم.
مدرب الخلود: سداسية الهلال درس لنا
أكد ديس باكنجهام، المدير الفني للخلود، أن الخسارة الماضية أمام الهلال (بسداسية) تعد درسًا لهم، ومواجهة الدوري تختلف كليًا عن الكأس، فيما أضاف أن فريقه لا يلعب بأي ضغوط، ولم يتوقع أحد وصوله للنهائي، فإذا ما فاز باللقب، سيكون أمرًا رائعًا، ولو خسر فهم سعداء بما قدموه.
ورفض باكنجهام الجزم بشأن مدى جاهزية اللاعب إنريكي للمباراة النهائية، مضيفًا أن ذلك سيتحدد بعد الحصة التدريبية الأخيرة.
وأشاد باكنجهام، بتواجد هتان باهبري، نجم الخلود، مؤكدًا أنه يعيش واحدًا من أفضل مواسمه من حيث دقائق اللعب، والمساهمات في الملعب، معربًا عن تمنياته بأن يكون في القائمة النهائية للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026.
من جانبه، أكد هتان باهبري أنه يحلم بالمشاركة في المونديال الثالث له، فيما وصف مواجهة فريقه السابق، الهلال، بأنه شعور غريب، ويجب في بعض التدخلات والتصرفات، أن يكون محترمًا فيها، فيما وجه رسالة لزملائه، بقوله "سنلعب 11 ضد 11، ومن يعطي كل ما لديه سينتصر".
برسالة طريفة و"قلب مكسور" .. بن هاربورج يحقد على رئيس الهلال قبل نهائي كأس الملك!
لا يزال الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، يشارك لحظاته مع الجماهير، التي تستعد للحظة تاريخية، بخوض فريقها الأول لكرة القدم، مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال.
على ملعب الإنماء، يلتقي الخلود والهلال، مساء الغد "الجمعة"، في نهائي أغلى الكؤوس، حيث قطع ممثل الرس، تذكرة العبور للمباراة النهائية، لأول مرة في تاريخه، بعد إقصاء الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح.
مفاجأة في عقد بنزيما وحقيقة رسالة "التقليل من موسم النصر"
"اتفاق لم يعلم عنه الاتحاد شيئًا ولكن"!.. مفاجأة جديدة في عقد كريم بنزيما مع الرابطة السعودية قبل الانتقال إلى الهلال
رغم رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن عملاق جدة الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ إلا أن تفاصيل عقده مع الفريق الأول، لا تزال تظهر على الساحة الرياضية.
بنزيما انضم إلى الاتحاد صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ قبل أن ينتقل إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026".
"ننافسكم في أسوأ نسخة لنا": جملة جمعت بين الحقيقة والكذب.. رددها الهلال للتقليل من موسم النصر!
أيام قليلة للغاية تفصلنا عن أهم لقاء في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ديربي الرياض الكبير بين النصر والهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
هذا الديربي الذي يُقام على أرضية ميدان "الأول بارك"، في الثاني عشر من شهر مايو الجاري، سيكون حاسمًا بشكلٍ كبير للغاية؛ من أجل تحديد "هوية" بطل دوري روشن السعودي، بعد اشتعال الصراع بين النصر والهلال مؤخرًا.
نعم.. النصر "يتصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 79 نقطة من 31 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن الزعيم الهلالي، صاحب "الوصافة".
رئيس الهلال يرمي قنبلة التحكيم وكواليس مكالمة جيسوس
نواف بن سعد غاضبًا: الهلال يدفع الملايين ثم يحضرون له حكام فئات سنية وعلى الجمهور تأجيل عتبه!
أعرب نواف بن سعد؛ رئيس نادي الهلال، عن استيائه من الطواقم التحكيمية التي تدير مباريات فريقه في دوري روشن السعودي 2025-2026، مستغربًا دفع الملايين لاتحاد الكرة وفي الأخير لا يجلب حكام النخبة بأوروبا.
"بدأت أشك في أسعار استقدام الحكام الأجانب" .. تصريح مفاجئ يضاعف الجدل بعد "قنبلة" رئيس الهلال!
سيطرت حالة من الجدل على الاستوديو التحليلي لبرنامج "أكشن مع وليد" عند مناقشة تصريح الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، الأخير والذي عبر خلاله عن استياءه من اختيارات الاتحاد السعودي لكرة القدم للحكام الأجانب الذين يتم استقدامهم لإدارة مباريات الفريق المحلية في الآونة الأخيرة.
بعد جدل تكلفة استقطاب الحكام الأجانب .. وليد الفراج ساخرًا: الاتحاد المصري أشطر من السعودي ولا التسعيرة مختلفة!
تسبب الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان، في حالة دهشة للإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بعد الكشف عن الفارق الضخم في تكلفة استقدام الحكام الأجانب بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم.
جورج جيسوس يقطع صمته أخيرًا: مكالمة بين رئيس الهلال وياسر المسحل سبب نقض اتفاقي مع المنتخب السعودي
بعد سنوات من القيل والقال والشد والجذب في الإعلام الرياضي السعودي، كشف البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، أخيرًا الكواليس كاملة لتراجعه عن اتفاقه مع اتحاد الكرة السعودي بتدريب المنتخب الوطني في 2023، من أجل العمل في الهلال.
مغربل يرد على الملفات الشائكة
أموال الاتحاد، صفقة محمد صلاح وحقيقة دعم النصر الاستثنائي بسبب كريستيانو رونالدو.. عمر مغربل يحسم جدل "الملفات الشائكة" رسميًا
تحدث عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية المحترفة، عن ملفات مهمة للغاية؛ مُتعلقة بآلية دعم أندية دوري روشن، سواء في السنوات الماضية أو المرحلة القادمة.
وبدأ دعم أندية "روشن"، من خلال الرابطة السعودية المحترفة وبرنامج الاستقطاب في عام 2023؛ وهي المرحلة التي أعقبت انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى عملاق الرياض النصر، بشكلٍ رسمي.
طلبات جديدة من دونيس: استدعاء مدير تنفيذي الخليج للمنتخب السعودي في وجود فهد المفرج!
في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب السعودي، لتجربة جديدة مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026، بات الحديث حول طبيعة عمل فهد المفرج، ومزيد من الكواليس داخل صفوف الأخضر.
المنتخب السعودي قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بسبب سوء نتائج "الصقور"، والتي جاءت هزائم شهر مارس، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعدما تعرض المنتخب لخسارتين أمام مصر برباعية نظيفة، وصربيا بهدفين مقابل هدف.
وذكرت تقارير إعلامية بأن فهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، سيرحل عن منصبه في 22 مايو الجاري، من أجل تولي ذات المنصب في المنتخب السعودي، خلال المرحلة المُقبلة.
الاتحاد أم الهلال؟ سكالوني تم عرضه على أحد أندية دوري روشن وموقفه يثير الغموض!
تستمر التكهنات حول مستقبل ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، مع ازدياد الأطراف الراغبة في الحصول على خدماته في أقرب وقت ممكن.
سكالوني الحاصل على كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، يستعد للدفاع عن لقبه في النسخة القادمة للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك هذا الصيف.
الهلال والخلود في نهائي كأس الملك
نهائي كأس الملك السعودي 2026.. موعد مباراة الهلال والخلود والقنوات الناقلة
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يعيش فريق الهلال الأول لكرة القدم، مرحلة الحسم خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 77 نقطة بفارق نقطتين فقط خلف النصر، المتصدر.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
وكان إنزاجي قد استهل مشواره مع الهلال، بالتألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".