أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | تحذير إنزاجي من مصير جوارديولا .. أخبار سعيدة عن نيفيش وحسم مستقبل مالكوم وسافيتش!
فرص نجم الهلال أمام الفتح
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن متوسط الميدان البرتغالي، روبن نيفيش، أظهر تقدمًا ملحوظًا بشأن التعافي من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية.
ويسير نيفيش وفق البرنامج التأهيلي الذي أعده الطبيب الإسباني خوان خيمينيز، وينتظر أن يدخل التدريبات مع المجموعة، خلال الأسبوع الجاري، بعد الاطمئنان على جاهزيته البدنية، فيما ارتفعت حظوظه للمشاركة في المباراة المُقبلة أمام الفتح، في الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي.
وقرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، منح اللاعبين راحة عن المشاركة في التدريبات، اليوم، بعد الفوز على النجمة برباعية.
تحذير إنزاجي من مصير جوارديولا
رغم انتصار الهلال على النجمة، أمس الجمعة، برباعية نظيفة، في دوري روشن السعودي، إلا أن الانتقادات لا تزال تطال سيموني إنزاجي مدرب الزعيم.
رباعية الزعيم الهلالي؛ جاءت عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما "ثنائية" والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقائق 43 و81 و84 و86 تواليًا.
وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته رقم 61، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، متساويًا مع النصر "الوصيف" الذي لعب مباراة أقل؛ وبفارق نقطة عن الأهلي "المتصدر"، مؤقتًا.
مزح محمد الدعيع حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، بأن الأهلي يمكنه الحصول على لقب دوري روشن، حتى لو كان حمد المنتشري مدربًا له.
الأهلي يعيش فترة مميزة خلال موسم 2025/2026 تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله، حيث تغلب على الاتحاد في ديربي جدة، الذي أقيم أمس، الجمعة، في الجولة 25 من بطولة الدوري.
وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، في الدقائق 23 و59 و84، بينما وقع فابينيو على هدف الاتحاد من علامة الجزاء، في الدقيقة 51.
ماذا حدث في مباراة الهلال والنجمة؟
لم تكن مجرد مباراة في كرة القدم، بل استعراضًا للقوة والسطوة؛ هكذا أرادها عملاق الرياض الهلال ضد ضيفه نادي النجمة، مساء يوم الجمعة.
الهلال فاز (4-0) على النجمة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
شهدت مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي النجمة، مساء الجمعة، جدلًا تحكيميًا؛ بقيادة المصري أمين عمر.
حسم مصير مالكوم وسافيتش وكورتوا يواجه إغراءات السعودية
حسم وكيلا البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الجدل بشأن رحيل الثنائي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم.
مالكوم وسافيتش يلعبا في صفوف الهلال، منذ صيف عام 2023؛ حيث تعاقد الزعيم مع الجناح البرازيلي من زينيت سانت بطرسبرج الروسي، ومتوسط الميدان الصربي من لاتسيو الإيطالي.
بين جدران "سانتياجو برنابيو" العريقة، حيث صاغ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أسطورته كـ"جدار عازل لا يُقهر"؛ بدأت رياح التغيير تهب بقوة، من رمال الشرق.
نعم.. الرغبة السعودية في استقطاب كورتوا، لم تعد مجرد طموح عابر؛ بل تحوّلت إلى زلزال، يُهدد استقرار العملاق الإسباني ريال مدريد.
وأعلن برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، عن إغراء سعودي يومي لكورتوا؛ لإقناعه بالرحيل عن الميرينجي، والانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.
لا تزال لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تثير الكثير من الجدل، حول وقائع داخل أرض الملعب، لم يتم البت في إصدار قرارات تجاهها، وسط اتهامات إلى اللجنة بالتعامل بمبدأ "الكيل بمكيالين".
الهلال في دوري روشن السعودي
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 18 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ61 نقطة.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.