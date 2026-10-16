أخبار الهلال اليوم | "مفاوضات لاعب الاتحاد موضوع تافه" .. الدوسري على أعتاب التاريخ والقحطاني عن أسطورة مصر: خلع كتفي!

كشف سعود كريري، مدير الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الهلال، عن رأيه إزاء بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بـ"انضباط" اللاعبين وحقيقة مفاوضاته مع مهند الشنقيطي، ظهير الاتحاد، التي أثيرت في مارس الماضي، وشهدت جدلًا واسعًا، أعقبه تقارير حول اعتزام العميد، تقديم شكوى رسمية ضد الزعيم.

وعلّق كريري، في حديث عبر بودكاست "على بياض" مع فيصل زيدان، على ما تداول حول تفاوضه مع مهند الشنقيطي عبر مكالمة هاتفية، بقوله "موضوع تافه، ومن روّج له أتفه، بعض الإعلاميين طرحوا الأمر دون التطرق للهلال أو لسعود، والجماهير المحبة التي تغار على ناديها بدأت تهاجم، كما يُقال "رميت السنارة والعالم أُزلقت".

وحول رأيه في الشنقيطي، قال كريري إنه لاعب متميز ويتمنى له التوفيق مع الاتحاد، فيما لم يرجح بأنه كان ضمن خيارات الهلال في وقت سابق.

أما عن ملف الانضباط، فقد أكد سعود كريري، أن أي لاعب، سواءً كان نيمار جونيور أو غيره، كان ليتعرض للعقوبة إذا ما خالف اللوائح الداخلية، والذي لا ينضبط مع المجموعة يرحل عن النادي، مضيفًا أنه عند التعاقد مع اللاعب، تُرسل له اللائحة الداخلية عبر البريد الإليكتروني، ويوقّع على استلامها".

"هذا الوقت تستغرقه من بيتك للنادي!".. سعود كريري يرد بسخرية على تصريح محمد كنو ويدافع عن احترافية الهلال

رد سعود كريري، نجم وإداري عملاق الرياض الهلال سابقًا، على تصريحات محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

كريري لعب في صفوف الهلال، في الفترة من يناير 2014 إلى صيف 2016؛ قبل أن يعمل مديرًا لإدارة كرة القدم في النادي، من 2019 وحتى 2026.