أخبار الهلال اليوم | موقف سالم وبنزيما أمام نيوم .. حقيقة صفقة ليفاندوفسكي، وإنزاجي: فرصة الدوري لا تزال قائمة!

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن العديد من الملفات، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نيوم، مشيرًا إلى السر حول اعتماده على طريقة الـ3 مدافعين، بقوله إن غياب السنغالي خاليدو كوليبالي، يعد مؤثرًا على منطقة الدفاع، وعدم تواجده يعني الحاجة لوجود مدافع إضافي من أجل التغطية.

وأوضح إنزاجي أن سالم الدوسري وكريم بنزيما، لم يشاركا في مران الخميس، وقد لا يشاركان أمام نيوم، وسيخضعان لفحوصات طبية لمعرفة مدى إمكانية التواجد في المباراة الأخيرة ضد الفيحاء، فيما تحدث بشأن ناصر الدوسري وماركوس ليوناردو، بأنهما خضعا لجلسات علاجية في العيادة الطبية، ويأمل بأن يكونا جاهزين للقاء الغد.

وأعرب إنزاجي عن أسفه إزاء عدم الفوز في المباراة الماضية أمام النصر، فيما أكد أن الفرصة لا تزال قائمة للفوز بلقب دوري روشن، وسيعمل على تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين، ثم النظر للنتائج الأخرى.