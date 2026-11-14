أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي، سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | حسرة على غياب البديل بعد إصابة نجم الأخضر .. وتقييم سالم الدوسري وسط توقعات رحيله إلى النصر!
استبعاد لاعب الهلال من الأخضر
أعلن المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، عن قرار المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، باستبعاد محمد محزري، ظهير الهلال، من معسكر الأخضر في قطر، بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ليعود إلى الرياض، من أجل بدء البرنامج مع ناديه.
وأثار هذا الخبر حالة من الجدل، حيث علق الإعلامي حمود القحطاني، على إصابة محزري، بقوله "هذا ما لم نحسب له حسابًا، محزري تعرض للإصابة في معسكر المنتخب وعاد إلى الرياض، من بديله في الهلال؟".
تقييم الدوسري قبل العودة
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن سالم الدوسري، قائد الهلال، يخضع لتقييم بدني، بعد إصابته في الركبة، التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي، في إطار استعداد الفريق للعودة إلى التدريبات الجماعية، اليوم، بعد إجازة الـ10 أيام، التي قرر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، منحها إلى اللاعبين.
ومن المقرر أن يكشف التقييم البدني عن مدى جاهزية سالم الدوسري للمشاركة في التدريبات مع المجموعة، في ظل الاستعداد لمواجهة نيفتشي الأوزبكي، في 23 نوفمبر الجاري، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد العودة من التوقف الدولي، علمًا بأن لاعبي الهلال سيعودون إلى المران في غياب 14 لاعبًا لارتباطاتهم مع المنتخبات الدولية.
هل يتحول المستحيل إلى حقيقة: ميول العائلة ليست العامل الوحيد.. "مغريات عديدة" قد تقود سالم الدوسري للنصر
عندما يتم ذكر اسم النجم السعودي سالم الدوسري؛ فتأكد عزيزي القارئ أننا نتحدث هنا عن أحد الأساطير الخالدة في تاريخ عملاق الرياض الهلال، وليس مجرد لاعب عادي مر على هذا الكيان الرياضي الكبير.
والأساطير لا بد أن تلقى معاملة خاصة؛ حيث من الصعب أن يتم التخلي عنها بسهولة، وتحديدًا لمصلحة الأندية التاريخية المنافسة.
إعلامي سعودي يفجرها: سالم الدوسري لن يجدد مع الهلال ولا أستبعد انتقاله إلى النصر لسبب عائلي!
يمر سالم الدوسري، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بأحد أكثر المنعطفات حساسية في مسيرته الكروية؛ فبينما تتصاعد الأنباء حول تفكيره الجدي في وضع حد لمشواره الدولي مع "الأخضر"، فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل اللاعب مع ناديه، متوقعاً رحيله بنهاية عقده وعدم استبعاد انتقاله إلى الغريم التقليدي نادي النصر.
حلم الهمامي وتحذيرات لنجم النصر من "الجلسة السرية"
بعد ارتباط اسمه بالهلال.. همام الهمامي يكشف عن "حلمه الكبير" في مستقبله ويؤكد: استفدت من الاتحاد رغم المعاناة!
تحدث النجم همام الهمامي، جناح وصانع ألعاب نادي الشباب ومنتخب السعودية، عن حلمه الكبير في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد ارتباط اسمه بعملاق الرياض الهلال، طوال الفترة الماضية.
الهمامي يرتبط بعقد مع الشباب، حتى أغسطس من عام 2027؛ لذا زاد الحديث عن مستقبله كثيرًا في الفترة الماضية، وسط أنباء عن اقتراب انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال.
بعد خبر "الجلسة السرية".. تحذيرات من عقوبات قوية في قضية جواو فيليكس
حذر القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان، من إمكانية تصاعد قضية البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد المعلومات التي أدلى بها الإعلامي سعيد الهلال، في الساعات القليلة الماضية.
"جلس مع شخصية كبيرة في نادٍ جماهيري واتخذ قراره!".. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل جواو فيليكس مع النصر
تحدث الإعلامي والناقد الرياضي سعيد الهلال، عن تطورات "مستقبل" البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر.
فيليكس يرتبط بعقدٍ مع النصر، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ وسط تقارير عن رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، قريبًا.
رد رسمي على "خدعة الهلال المالية" في صفقة ثنائي الخليج.. وحقيقة طلب جورجيوس دونيس رحيل مراد هوساوي!
رد أحمد خريده، رئيس نادي الخليج، على بعض الاتهامات الموجهة إلى مجلس إدارته، بالإضافة إلى عملاق الرياض الهلال؛ بخصوص صفقتي الحارس الشاب ريان الدوسري، ومتوسط الميدان مراد هوساوي.
مستقبل إنزاجي ومفاجأة يايسله
تضارب في التقارير .. الهلال وإنزاجي يبرمان اتفاقًا بخصوص مستقبله
أنهى الهلال ومدرب الفريق الأول الإيطالي سيموني إنزاجي حالة الجدل التي أحاطت بمستقبله خلال الموسم الحالي، وذلك بموجب اتفاق متبادل تم التوصل إليه بينهما خلال الساعات الماضية.
"هناك ترقب لمستقبله مع نيوكاسل يونايتد".. ماتياس يايسله قد يعود إلى السعودية من بوابة هذا النادي!
كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد البدر، عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
عصفوران بحجر واحد.. "فريق 21" ينقذ سيموني إنزاجي من أزمة الهلال
اتخذ الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، قرارًا مهمًا في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، وغياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم.
نجوم الهلال في التوقف الدولي
السنغال ضد السودان | إلى متى يتحملون "الكارثة" كاليدو كوليبالي؟ .. والتجربة السعودية تقول "لا تنخدعوا بديون لوبي"!
رغم أن الشوط الأول كان مبشرًا للمنتخب السودان في داكار إلا أن المنتخب السنغالي نجح في تحقيق الفوز برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.
أشرف حكيمي لا يتوقف: ياسين بونو يجرح ويداوي في مئويته مع المغرب.. وياسر زبيري "عاشق برشلونة الذي لن ينسى مدريد"!
عاش الجمهور المغربي ليلة حافلة بكل ما تحمله من معانٍ؛ وذلك خلال مواجهة منتخب بلادهم مع النيجر، مساء يوم الجمعة.
المغرب فاز (5-1) ضد ضيفه منتخب النيجر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
المنتخب السعودي كسر لعنة كوريا: رغم هفوة "دونارومية" وخطأ يجب الحذر منه .. المستقبل يحتاج لدونيس وليس خادم الأساطير!
مباراة ودية؟ بل ملحمة درامية، حقق فيها المنتخب السعودي، فوزًا مثيرًا على كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2)، في ملعب جاسم بن حمد، ضمن معسكر الدوحة، خلال فترة التوقف الدولي.
عدة رسائل من قلب الدوحة، حملتها ثلاثية مروان الصحفي، محمد كنو، عبد الإله العمري، في الدقائق 45+2 و55 و59، في الوقت الذي خرج فيه "الشمشون" الكوري، بثنائية هيون-جيو أوه، و"البديل" جاي-سونج لي، مهاجمي بشكتاش وماينتس، في الدقيقتين 48 و69.
قصة صعود القحطاني واختياره للهلال
ناشئ بـ50 ألف ريال: مكتشف ياسر القحطاني يروي نصيحته وراء رفض أسطورة الهلال لأموال الاتحاد!
كشف المدرب حمد الدوسري، الذي اشتهر باكتشاف عدد من مواهب الكرة السعودية، كواليس صعود ياسر القحطاني، أسطورة الهلال، ونصيحته التي دفعت اللاعب لرفض الانتقال إلى الاتحاد، فضلًا عن رغبته في الرحيل إلى الاتفاق.
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