أخبار الهلال اليوم | حسرة على غياب البديل بعد إصابة نجم الأخضر .. وتقييم سالم الدوسري وسط توقعات رحيله إلى النصر!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن سالم الدوسري، قائد الهلال، يخضع لتقييم بدني، بعد إصابته في الركبة، التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي، في إطار استعداد الفريق للعودة إلى التدريبات الجماعية، اليوم، بعد إجازة الـ10 أيام، التي قرر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، منحها إلى اللاعبين.

ومن المقرر أن يكشف التقييم البدني عن مدى جاهزية سالم الدوسري للمشاركة في التدريبات مع المجموعة، في ظل الاستعداد لمواجهة نيفتشي الأوزبكي، في 23 نوفمبر الجاري، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد العودة من التوقف الدولي، علمًا بأن لاعبي الهلال سيعودون إلى المران في غياب 14 لاعبًا لارتباطاتهم مع المنتخبات الدولية.

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عندما يتم ذكر اسم النجم السعودي سالم الدوسري؛ فتأكد عزيزي القارئ أننا نتحدث هنا عن أحد الأساطير الخالدة في تاريخ عملاق الرياض الهلال، وليس مجرد لاعب عادي مر على هذا الكيان الرياضي الكبير.

والأساطير لا بد أن تلقى معاملة خاصة؛ حيث من الصعب أن يتم التخلي عنها بسهولة، وتحديدًا لمصلحة الأندية التاريخية المنافسة.

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يمر سالم الدوسري، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بأحد أكثر المنعطفات حساسية في مسيرته الكروية؛ فبينما تتصاعد الأنباء حول تفكيره الجدي في وضع حد لمشواره الدولي مع "الأخضر"، فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل اللاعب مع ناديه، متوقعاً رحيله بنهاية عقده وعدم استبعاد انتقاله إلى الغريم التقليدي نادي النصر.