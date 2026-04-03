أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن مواجهة التعاون، صعبة، كونه أحد فرق المقدمة في الدوري، ولكن يبقى طموح الزعيم هو الفوز بأي بطولة يشارك فيها، خاصة وأنه الفريق الوحيد حاليًا الذي ينافس في جميع البطولات.

ويلتقي الهلال بنظيره التعاون، على ملعب المملكة أرينا، مساء الغد "السبت"، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وقال إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، إن الهلال أمامه شهر ونصف، ويجب أن يظهر بشكل جيد، من أجل تحقيق نهاية طيبة للموسم، مضيفًا أن هناك بعض المباريات التي كان يستطيع الزعيم أن يظهر فيها بشكل أفضل.

ونوّه إنزاجي بأنه سعى للعمل في فترة التوقف الدولي، فيما انضم اللاعبون الدوليون، عدا البرتغالي روبن نيفيش الذي يصل اليوم.

دفاع عن الجهاز الطبي بالهلال

وفي سياق متصل، وجه إنزاجي رسالة دفاعية عن الجهاز الطبي بالهلال، والذي تلقى انتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة الإصابات، بقوله إن المنظومة الطبية مميزة، ولكن هناك حالات تكون خارجة عن السيطرة، مثل ناصر الدوسري الذي أصيب في احتكاك بعد مواجهة الاتحاد، وتبقى له ستة أيام كي يصير جاهزًا، أما عن سايمون بوابري فقد تعرض لإصابة عضلية مع منتخب بلاده، ويوسف أكتشيشيك يحتاج إلى تدخل جراحي.

وأضاف إنزاجي أن ناصر الدوسري قدم أداء مميزًا للغاية في كأس العالم للأندية، وخلال أول ستة شهور في الموسم، واصفًا غيابه بـ"العبء" ومتمنيًا عودته في أسرع وقت، كما تحدث عن حمد اليامي، بقوله إنه أعطى كل ما يملك للهلال حتى تعرض للإصابة، ورغم أزمة نقص العناصر في مركزه، ولكن الفريق يمتلك لاعبين جيدين سيحاول توظيفهم لتغطية هذا النقص.

وحول موقف الثنائي محمد كنو وخاليدو كوليبالي، من مباراة التعاون، قال إنزاجي إنه سيقف على مدى جاهزيتهم في مران اليوم، وكذلك روبن نيفيش، فيما أكد غياب سالم الدوسري بسبب عدم الجاهزية.