أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | رغبة كانسيلو الأولى .. صفقة عثمان ديمبيلي و"سامي الجابر ليس أسطورة"!
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"سامي الجابر ليس أسطورة"
قال سعيد العويران، نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق، إن سامي الجابر، لاعب كبير، ولكنه ليس أسطورة، ومن الصعب أن يصل أحد لمستوى ماجد عبد الله وفؤاد أنور ومحمد عبد الجواد.
وأضاف العويران، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق في اختيار جوجيوس دونيس لقيادة المنتخب الوطني، وكذلك المدير الرياضي فهد المفرج، بينما قال إن صالح الداود تعرض للظلم.
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كانسيلو لا يريد إلا برشلونة
أكد الإعلامي عبد العزيز المريسل، عبر منصة (إكس)، وفقًا لمصدر مقرب من البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الهلال، بأنه لا يريد سوى اللعب في برشلونة خلال المرحلة المُقبلة.
كانسيلو، الذي توج مؤخرًا بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، ويستعد للمشاركة في كأس العالم مع منتخب البرتغال، كان لا يمانع العودة إلى الدوري السعودي، من بوابة أي نادٍ إلا الهلال، إلا أن هذا الأمر كان فيما مضى، ورغبته الحالية فقط هي تمثيل البلوجرانا، بحسب رواية المريسل.
وكان كانسيلو قد هاجم إدارة الهلال، خلال احتفاله مع برشلونة بلقب الليجا، بقوله إن الإدارة خالفت كلمتها معه، حينما تراجعت عن قيده في القائمة المحلية.
تطور مفاجىء في الأحداث .. خطوة جديدة من الهلال تضع كانسيلو على أعتاب برشلونة
تلقى نادي برشلونة دفعة قوية في سعيه للتعاقد بشكل نهائي مع جواو كانسيلو، حيث أفادت التقارير بأن نادي الهلال قد خفف من مطالبه المالية.
وقد أوضح اللاعب الدولي البرتغالي أنه لا ينوي العودة إلى دوري روشن السعودي بعد فترة إعارة ناجحة قضاها في كاتالونيا.
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صفقة ديمبيلي والقرار النهائي حول ريتشارد هيوز
عثمان ديمبيلي والهلال | تحذير من عودة شخصية برشلونة .. ترياق إنريكي وصفقة تحتاج إلى "ضمانة" من الطرفين!
"الهدوء ما قبل العاصفة"، كلمات أشعل بها الأمير الوليد بن طلال، مالك نادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، وسط توقعات بأن الزعيم مُقبل على ميركاتو ضخم، في الفترة الصيفية.
الهلال اختتم موسم 2025-2026، مكتفيًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما ودّع دوري أبطال آسيا للنخبة، من ثمن النهائي، واحتلّ وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن النصر الذي توج باللقب الغائب منذ سبع سنوات.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "الرياضية"، أن نادي الهلال أرسل عرضًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان، من أجل طلب التعاقد مع عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، وينتظر الرد للبدء في التفاوض بتقديم عرض مالي رسمي.
بعد شد وجذب .. القرار النهائي حول صفقة ريتشارد هيوز في الهلال!
وصلت الأمور إلى مرحلة القرار النهائي، فيما يتعلق بمفاوضات نادي الهلال مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي بنادي ليفربول، بشأن التوجه إلى الرياض، لقيادة المرحلة المُقبلة في قلعة الزعيم.
أندوني إيراولا: جمهور ليفربول ينتظر "ليالي بينيتيز المجنونة" معه.. وصفقته قد تضر الهلال وباريس
في أروقة العملاق الإنجليزي ليفربول، لا تُقاس قيمة الرجال بالشهادات التي يحملونها؛ بل بقدرتهم على ملامسة روح المدينة، التي ينام أطفالها ويستيقظون على أنغام "لن تسير وحدك أبدًا".
ومع طي صفحة المدير الفني الهولندي أرني سلوت، لم تكن إدارة ليفربول تشتري عقدًا لمدرب جديد؛ بل "أملًا" يداوي جراح المدرج، الذي عانى كثيرًا في موسم 2025-2026.
نعم.. "الريدز" قرر الرهان على الإسباني الشاب أندوني إيراولا، لقيادة مشروع الفريق الأول لكرة القدم المستقبلي؛ مُعيدًا للأذهان تجربة إسبانية سابقة، في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.
هذه التجربة تمثّلت في شخصية رافاييل بينيتيز؛ ذلك الإسباني الذي قاد ليفربول لمدة 6 سنوات، من 2004 إلى 2010.
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توابع عاصفة الوليد بن طلال
الوليد بن طلال "فلورنتينو بيريز العرب": إعصار الصفقات البداية.. لكن "مشاكل الهلال أكبر وطريقة فهد سندي قد تظلمه"!
عانت الكثير من الأندية الكبيرة حول العالم، أو من يعرفون بـ"زعماء" بلدانهم، من تراجع هائل في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026.
هذا التراجع الهائل في الأداء والنتائج؛ جعل تلك الأندية تخطط لـ"ثورة كبير"، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.
ومن بين هذه الأندية التي عانت في الموسم المنصرم، وتخطط لـ"ثورة كبيرة" في سوق الانتقالات الصيفية؛ كل من العملاق الإسباني ريال مدريد، وزعيم السعودية وآسيا نادي الهلال.
الشباب يعقد الوضع أكثر: ملف كريم بنزيما في الهلال.. 3 حلول والتصعيد القانوني ممكن
بات مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، "لغزًا كبيرًا" في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد أقل من 6 أشهر فقط، على انضمامه إلى عملاق الرياض الهلال.
نعم.. الهلال تعاقد مع بنزيما، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وبعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.
لكن.. النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، خيب الآمال المعقودة عليه، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ بدرجة أن جماهير الزعيم الهلالي أطلقت "صافرات الاستهجان" ضده، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
"عاصفتنا أمطرت ذهبًا" .. النصر يرد برسالة ساخرة على وعد الوليد بن طلال لجماهير الهلال!
انتهى الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية، فحسم النصر دوري روشن للمحترفين وفاز الهلال بكأس الملك، وكل الأنظار تتوجه نحو المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2026.
إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار المناوشات بين عملاقي الكرة السعودية، النصر والهلال، ففي الوقت الذي حصل فيه جميع اللاعبين والأجهزة الفنية على فترة راحة طويلة لم تهدأ صراعات عملاقي الرياض في وسائل التواصل الاجتماعي وبين الجماهير خلف الشاشات.
وكيل روبرت ليفاندوفسكي يكشف حقيقة رفضه الانتقال للسعودية.. ويرد على "الصفقة التبادلية" بين الهلال وجلطة سراي
مع انتهاء موسم 2025-2026، وبدء جميع الأندية الاستعدادات للعام الرياضي الجديد؛ ارتبط أكثر من اسم عالمي، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
من بين الأسماء العالمية التي ارتبطت بالدوري السعودي؛ كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الألماني ليروي ساني، حيث قيل إن عملاق الرياض الهلال تحديدًا يريدهما.
لكن مؤخرًا.. ترددت أنباء عن أن ليفاندوفسكي، أغلق الباب في وجه الانتقال إلى السعودية؛ حيث يُفاضل بين البقاء في الملاعب الأوروبية، أو الذهاب إلى الدوري الأمريكي.
أهداف رياضية وعوائق إدارية وشخصية: بيب جوارديولا معجب بـ"التطور السعودي".. لكن على الهلال والنصر نسيان حلم التعاقد معه!
بعد مواجهة الهلال المثيرة في مونديال الأندية 2025، أدرك المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا أن كرة القدم السعودية؛ لم تعد مجرد طفرة عابرة، بل واقعًا يغيّر خارطة اللعبة.
نعم.. جوارديولا الذي كان يتولى قيادة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وقتها، ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور ثمن النهائي؛ بعد هزيمة مفاجئة أمام عملاق الرياض الهلال، بثلاثة أهداف مقابل أربعة.
المهم.. المدير الفني الإسباني أخذ يمتدح التطور الكبير في كرة القدم السعودية، بعد هذه المباراة؛ الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن هذا الرجل الخبير، سيعمل في المملكة يومًا ما.
أنطونيو كونتي إلى النصر .. مقارنته بسيموني إنزاجي "ظالمة" ولن يحقق "الهدف الأسمى" لرفاق كريستيانو رونالدو!
بقدر ما أدخل المدرب البرتغالي جورج جيسوس الأفراح إلى نادي النصر، بإعادته لمنصة التتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب سنوات، بقدر ما زاد صعوبة مهمة البحث عن بديل له!
البرتغالي رفض محاولات مسؤولي العالمي لتجديد عقده بعد نهاية الموسم المنقضي (2025-26)، مكتفيًا بموسم وحيد، على أمل أن يتولى مهمة تدريب منتخب خلال الفترة المقبلة، آماله منعقدة تحديدًا على البرتغال بعد نهاية كأس العالم 2026.
أما النصر فيخوض رحلة البحث عن بديل قادر على مواصلة ما زرعه البرتغالي المخضرم في الفريق، حيث أعاد له استقراره الفني وهيبته داخل الملعب ووحدة لاعبيه بعد سنوات من المعاناة مع المشكلات في غرف خلع الملابس.
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الفرج ليس نيمار
"أنت لست نيمار يا الفرج": من حلم الهلال لوداع المونديال .. كل الطرق تؤدي إلى الاعتزال!
رغم أن استمرار أساطير فوق المستطيل الأخضر، مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، علمنا بأن العمر مجرد رقم، ولا يزال هناك إرادة وتصميم على تحدي السن، إلا أن هناك أسماء أيضًا، باتت تصارع بقوة ضد فكرة "خريف العمر"، ولعل أبرزهم هو سلمان الفرج.
القائد صاحب الشخصية القوية، الذي كان يرتدي شارة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بات بعد أربع سنوات، في اختبار صعب من أجل تحدي الجميع، بأنه لا يزال جديرًا بالاستمرار في الملاعب، في الوقت الذي خرجت فيه المطالبات إليه بالاعتزال.
صفقات الهلال
ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟
جميع صفقات الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2026، والراحلون عن الزعيم في الميركاتو..
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مشوار الهلال في موسم 2025-2026
واستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشواره مع المدير الفني سيموني إنزاجي، بإنجاز تاريخي في أولى نسخة من كأس العالم للأندية بالنظام الموسّع في 2025، ببلوغ الدور ربع النهائي، بعد مسيرة متميزة شهدت التعادل مع ريال مدريد، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16.
وأثار اسلوب إنزاجي "الدفاعي" مع الهلال، الكثير من الانتقادات، إلا أنه نجح في قيادة الفريق لموسم بلا هزيمة، رغم أنه أنهى الدوري في الوصافة برصيد 84 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر الذي توج باللقب.
وتمكن الهلال من الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود في النهائي، بهدفين مقابل هدف، فيما ودّع مبكرًا منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بالخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح.
وكان الهلال قد قرر عدم المشاركة في النسخة الماضية من كأس السوبر السعودي، ليتقرر حرمانه من المشاركة في النسخة المُقبلة من البطولة.