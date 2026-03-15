أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | موقف حسان تمبكتي أمام الأهلي .. بيان يورط لجنة الحكام واتهام للنصر بالإسقاط على الزعيم!
بديل تمبكتي أمام الأهلي
أفادت صحيفة "اليوم"، بشأن موقف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع استبعاد فرص لحاق حسان تمبكتي، بمباراة الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب إصابته، في مباراة السبت، أمام الفتح دوريًا.
وأصبح علي لاجامي، هو اللاعب الأقرب لتعويض غياب حسان تمبكتي عن مواجهة الأهلي، في ظل اعتباره أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها سيموني إنزاجي، كعنصر أساسي محليًا وقاريًا.
بيان حول قرارات التحكيم
نشر الموقع الرسمي بنادي الهلال، بيانًا رسميًا، أعرب من خلاله عن استغرابه من آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية لقيادة مباريات دوري روشن السعودي، وآخرها في مواجهة الفتح، حيث أوضحت الشركة أن النادي يلتزم بتحمل التكلفة المالية المرتفعة وفق متطلبات لجنة الحكام، من أجل استقطاب حكام من النخبة المعروفة عالميًا، ما يساهم في تعزيز جودة المنافسات، إلا أن استمرار طواقم تحكيمية أجنبية متواضعة يثير تساؤلات مشروعة حول آلية الاختيار، في ظل أهمية الارتقاء بجودة الحكام المستقطبين، مع دخول مرحلة الحسم من الدوري.
وشددت شركة الهلال على تعذر الاستعانة بحكام محليين لقيادة مباريات الزعيم، في ظل تكرار عدد من الحالات التحكيمية المؤثرة في بعض المباريات التنافسية مؤخرًا، والتي أسهمت في تغيير عدد من النتائج، الأمر الذي يستدعي يمراجعة آلية اختيار الطواقم الأجنبية، والاستعانة بحكام يمتلكون الخبرة والكفاءة التي تواكب مستوى المنافسة.
"أحسنتم واجتمع الحبايب والأحبة" .. الفتح يرد بقوة على بيان الهلال بخصوص التحكيم!
اشتعل الجدل التحكيمي بخصوص أحداث مباراة الفتح والهلال مساء السبت، إذ نشر الهلال بيانًا للتعليق على ما شهده اللقاء الذي انتهى بهدف نظيف لصالحه، ورد نظيره الفتح بمجموعة تغريدات عبر حساباته.
جدل تحكيمي حول لقطة كوليبالي في مباراة الفتح
إجماع على هذا القرار .. اتفاق بين خبراء التحكيم بخصوص لقطة كوليبالي وباتنا
كان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم من تشيلي لإدارة مباراة الفتح والهلال، بقيادة كريستيان جاراي، وبمعاونة أليخاندرو مولينا وإريك بيزارو، وفيصل البلوي حكمًا رابعًا، ورينيرو ألفارادو لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه خوان سيبولفيدا.
قرار جاراي في الدقيقة الأخيرة باحتساب ركلة جزاء للفتح بسبب التحام بين كاليدو كوليبالي ومراد باتنا، ثم تراجع عقب مراجعة الفيديو، لينتصر الهلال بهدف نظيف.
بعد إلغاء جزائية "الإنقاذ" أمام الهلال .. جوميز يعترف بكسر القواعد، ورئيس الفتح عن رسالته الغريبة: لا تخطئوا فهمي!
أعاد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، نغمة المطالبة بالحكم السعودي، عقب القرارات التحكيمية الجدلية، التي قدمها التشيلي كريستيان جاراي، في مباراة الهلال.
بنزيما يفتقد لثنائي الاتحاد وفيليكس يعود رغم فشل مقصية رونالدو .. درس قاسٍ من النصر والهلال إلى الأهلي!
لا مجال لفقدان النقاط بعد الآن، وها هي الجولة السادسة والعشرين، تحمل الكثير من المفاجآت، ليصبح النصر هو الأكثر "انتصارًا".
وحقق الهلال فوزًا صعبًا على مضيفه الفتح، على ملعب ميدان تمويل الأولى، بهدف أحرزه سيرجي سافيتش في الدقيقة 48، بصناعة محمد كنو، فيما قرر الحكم عدم احتساب ركلة جزاء للفتح، في اللحظات الأخيرة.
فيديو | "احترموا الجدولة" .. غضب هلالي واتهامات بمجاملة النصر بسبب "مواجهات الرياض الحاسمة"
قام الإعلامي السعودي محمد الشيخ، بالهجوم على الطريقة التي وُضع بها جدول دوري روشن السعودي هذا الموسم 2025/2026، وبالتحديد مباريات النصر.
الشيخ المعروف بتشجيعه للهلال، يؤمن بأن النصر تمت مجاملته، في المواجهات التي سيلعبها بآخر 3 جولات من المسابقة.
توقع جريء من الجابر وتغريدة نصراوية تثير الجدل
"الهلال سيحقق الثلاثية إذا .." .. توقع جريء من سامي الجابر بخصوص كتيبة إنزاجي
أصدر سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، توقعًا جريئًا حول مصير الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي 2025-2026، بعد نجاحه في تجاوز عقبة الفتح، وصعوده لوصافة دوري روشن، في ظل استعداده لمباراة القمة أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
بعد الفورمولا 1 وسباق الدراجات النارية .. الحرب تؤجل بطولة كروية جديدة
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباريات الذهاب والإياب لأندية غرب آسيا، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال النخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، إلى وقت لاحق، في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.
وتشارك أندية الأهلي (حامل اللقب) والهلال والاتحاد، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يسير النصر في طريق المنافسة ببطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك كممثلين عن السعودية، بالإضافة لحضور فرق عربية أخرى في البطولتين تأثرت إقامة مبارياتهم.
"نقاط تحصد بالعمل في الملعب فقط" .. تغريدة النصر تثير الجدل واتهامات بالإسقاط على الهلال!
انتصر النصر مساء السبت على مضيفه الخليج بنتيجة كبيرة قوامها ٥ أهداف مقابل لا شيء، ليواصل انفراده بجدول ترتيب دوري روشن بفارق ٣ نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال المنتصر بدوره على الفتح بهدف نظيف بنفس الليلة.
الهلال في دوري روشن السعودي
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، بـ64 نقطة، فيما يستعد لملاقاة الأهلي، الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.