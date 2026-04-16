أخبار الهلال اليوم | عصر جديد لأندية الصندوق: الوليد بن طلال يستحوذ رسميًا .. ومصير بنزيما بعد الصدمة الآسيوية!

وقّع صاحب السمو الملكي، الأمير الوليد بن طلال، على عقود الاستحواذ على "ملكية" نادي الهلال، بنسبة 70%، في مراسم أقيمت بملعب المملكة أرينا، بحضور وفد من شركة المملكة القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة، فيما سيحصل الصندوق على نسبة 30%.

كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن مفاجأة خلال 24 ساعة، ببيع حصة أحد الأندية التابعة للصندوق، كما ردّ على وجود اتهامات حول عدم تكافؤ الإنفاق بين الأندية.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت - في يونيو 2023 - عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، على نسبة 75% من ملكية أندية (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، كأولى خطوات خصخصة بعض الأندية السعودية.

وعقب تلك الخطوة، أحدثت الكرة السعودية ثورة كبرى، بضم عدد من نجوم الكرة العالمية، بعدما بدأت بانتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر في الشتوية، وما أعقبها في الميركاتو الصيفي، من صفقات تاريخية، على غرار كريم بنزيما، نيمار جونيور، نجولو كانتي، ساديو ماني، رياض محرز .. وغيرهم.

يبدو أن عملاق الرياض الهلال، سيشهد مفاجآت من العيار الثقيل، خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة.

الهلال يُعاني بشدة في الفترة الأخيرة؛ حيث ودع مسابقة النخبة الآسيوية من ثمن النهائي، مع التراجع إلى "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.