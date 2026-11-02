أخبار الهلال اليوم | جائزة الأفضل لإنزاجي .. موقف سالم الدوسري أمام شباب الأهلي وحقيقة "تورط" الاتحاد الآسيوي!

أعلنت الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عن تتويج الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، بجائزة أفضل مدرب في المسابقة، خلال شهر أكتوبر 2026، بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية، أمام الاتحاد (3-2) والحزم (1-0) والقادسية (3-2) والفتح (2-0)، ليتربع في صدارة الترتيب، برصيد 30 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة.

وكان إنزاجي قد وجه احتفالًا مع جماهير الهلال، بتحقيق الانتصار الـ51 له مع الزعيم، معربًا عن تمنياته بتحقيق المزيد من الانتصارات ومساعدة اللاعبين، وذلك بعد أن غاب عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفتح، بسبب فقدان صوته، خلال اللقاء، كما أوضح مساعده.