أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | حالة وفاة تفجع لاعب الفريق .. ميسي يكشف علاقته برونالدو وطلب تجاهل الهلاليين!
"حصاد التعب والكفاح"
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة حول مباراة القمة التي ستجمع بين النصر والهلال، الثلاثاء، في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي ستحدد بنسبة كبيرة هوية المتوج باللقب، في موسم 2025-2026.
وجاء في رسالة الفراج، عبر حسابه على منصة (إكس): "الثلاثاء المقبل سنقول للمنتصر مبروك وتستاهل. فقد اقتربت المنافسة الساخنة على نهايتها، وعلينا تقبل النتيجة مهما كانت، إذا فعلها النصر فهذا حصاد طبيعي لتعبه وكفاحه، وإذا فعلها الهلال فقد جدد هيبته ومكانته في كل حالاته. شكرًا روشن، استمتعنا بدوري رائع كان ينقصه العميد كمنافس".
- Getty Images Sport
حالة وفاة تفجع نجم النصر
قبل ديربي الهلال.. وفاة تفجع لاعب النصر وجورج جيسوس مهدد بخسارة "نجمه المفضل"
شهد نادي النصر كواليس مثيرة للغاية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير، ضد فريق الهلال الأول لكرة القدم.
النصر يستضيف الهلال، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، يوم 12 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
فيديو | "ماذا عن هدفه في مرماه أمام الهلال؟" .. اعتذار "مرفوض" من البليهي للشباب وجماهيره بعد احتفاله ضد النصر!
خرج الإعلامي هاني الداود، لإبداء رأيه في أزمة علي البليهي لاعب الهلال المعار إلى صفوف الشباب، واحتفاله المثير للجدل بالتسجيل في شباك النصر.
وظهر الداود عبر برنامج "أكشن مع وليد"، لتذكير الجميع بتسجيل البليهي هدفًا في مرماه خلال مواجهة الشباب والهلال، بعد فترة قصيرة من رحيله عن الزعيم على سبيل الإعارة بالميركاتو الشتوي.
- AFP
إضراب رونالدو في عيون يايسله .. وحديث ميسي عن كريستيانو
تمرد رونالدو والعودة إلى أوروبا: يايسله يروي كواليس اختياره للأهلي .. و"هذه أفضل مباراة شاهدتها منذ فترة طويلة"!
تحدث الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، باستفاضة حول مدى تطور المشروع السعودي، كاشفًا عن كواليس موافقته على تدريب الراقي، وموقفه من العودة إلى أوروبا.
يايسله أبدى رأيه - بدوره - حول إضراب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، عن بعض المباريات، بسبب أزمة الإنفاقات في الميركاتو الشتوي، كما كشف عن مدربه المفضل، ورأيه حول مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.
"سن الأربعين، مستقبل سكالوني وعلاقته مع كريستيانو رونالدو".. ليونيل ميسي يفتح قلبه ويختار المرشحين للقب كأس العالم 2026!
تحدث الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الكثير من الملفات المهمة؛ وذلك خلال ظهوره في بودكاست "Lo Del Pollo".
ميسي انضم إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم، صيف عام 2023؛ وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بشكلٍ رسمي.
خاص | "كأس العالم 2030 ليست بعيدة" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق يتنبأ بإنجاز جديد لرونالدو!
سيعيد رونالدو كتابة سجلات الأرقام القياسية هذا الصيف عندما يمثل بلاده للمرة السادسة في البطولة الأبرز التي تنظمها الفيفا. فقد خطا خطواته الأولى على أبرز المسارح الدولية في عام 2006.
وبعد حوالي 20 عاماً، ومع 226 مباراة دولية و143 هدفاً في رصيده، لا يزال هذا الأسطورة في قمة عطائه. وقد تذوق طعم الفوز ببطولة أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية بصفته قائداً لمنتخب البرتغال، لكنه لم يضع يديه بعد على أعظم الجوائز، على عكس منافسه الأبدي ليونيل ميسي.
"تجاهلوا الهلاليين"
وجه الإعلامي عبد العزيز العصيمي، المقرب من البيت النصراوي، رسالة إلى جماهير العالمي، عبر منصة (إكس)، بقوله "كثير من الهلاليين؛ إدارة وأعضاء وجمهور وإعلام، مؤمنون أن النصر أحق بالدوري وهو الأجدر، ويحاولون فقط إشغالنا خارج الملعب. تجاهلهم مهم، بل وتجاهل من يتفاعل معهم بقصد أو غير قصد أهم. الدوري بالملعب ولا نفكر إلا بالثلاثاء فقط، والحضور مبكر، والدعوات ودعم الفريق من قبل صافرة الحكم".
- AFP
قبل كلاسيكو الهلال والنصر
فيديو | "بن نافل ليس الرئيس الذهبي والموسم القادم سيكون أسوأ" .. شهادة براءة لإنزاجي من "أكذوبة" المستوى المتواضع للهلال!
علق الإعلامي هاني الداود، على نجاح الهلال في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على نظيره الخلود، أمس، الجمعة، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة النهائية للبطولة.
وسجل ثنائية الزعيم الهلالي، كل من ناصر الدوسري والفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقتين 42 و45+2؛ بعدما تقدّم الأرجنتيني راميرو إنريكي للخلود، في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.
ويؤمن الداود أن مستوى الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي ليس سيئًا كما يتحدث البعض، بل ما نراه حاليًا هو أمر طبيعي بسبب قوة المنافسة بين الأندية السعودية داخل وخارج الملعب.
بعد لقب الكأس: صرخة روبن نيفيش بسبب "المملكة أرينا".. إصابة نجم الهلال و"هل سينظم النصر ممرًا شرفيًا؟"
توج عملاق الرياض الهلال، بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز على نادي الخلود (2-1)، في المباراة النهائية.
وأثناء وبعد المباراة النهائية، التي أُقيمت مساء يوم الجمعة، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة؛ كانت هُناك بعض اللقطات والتصريحات المثيرة، التي يجب الوقوف أمامها.
الأرقام ليست كل شيء: لقب كأس الملك يعلن "انقلاب" جماهير الهلال ضد كريم بنزيما.. والنصر فرصته الكبيرة!
من يقلب في "دفاتر الأرقام"؛ سيعتقد أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يبدع مع نادي الهلال، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي الماضي.
بنزيما الذي لعب مع نادي الاتحاد، في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2026؛ قرر الانضمام إلى الهلال بالفعل، بحثًا عن السيطرة على كافة الألقاب.
لكن.. لم يكن هذا المهاجم الفرنسي المخضرم، يعتقد أن جماهير الزعيم الهلالي، من الممكن أن تنقلب عليه سريعًا؛ خاصة مع تسجيله العديد من الأهداف، وصناعته أخرى.
في زيارة إلى ألمانيا.. مايكل إيمينالو يطلب ضم ثنائي بايرن ميونخ إلى دوري روشن السعودي
يواصل مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة السعودية المحترفة، عمله المكثف؛ لضم عدد من النجوم العالميين إلى دوري روشن، في الصيف القادم.
دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى عملاق الرياض النصر، في يناير 2023.
النصر في دوري روشن
ديربي الرياض.. موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
يستضيف النصر، نظيره الهلال، في مواجهة الموسم بين الفريقين الكبيرين عملاقي الكرة السعودية في المباراة التي تجمع بينهما لحساب الجولة 32 من عمر المسابقة.
مباراة ستكون حاسمة بشكل كبير لمسار الموسم الكروي بأسره في الدوري السعودي، ففوز النصر يعني انتهاء كل شيء وتتويجه بلقب دوري روشن، بينما فوز الهلال سيجعله يقتنص الصدارة ويبدأ فصل أخير من المنافسة على اللقب.
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...
من يفوز بدوري روشن السعودي 2025-2026؟ جدول مباريات النصر والأهلي والهلال المتبقية؟
تعرف على طرق حصول النصر أو الهلال أو الأهلي على دوري روشن السعودي وجدول مبارياتهم المتبقية في موسم 2025-2026
- Getty Images Sport
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.