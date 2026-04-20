أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | حقيقة تدخل والد الحمدان في رحيله عن الهلال .. جلسة علاج لثنائي الفريق ورد الجابر على الانحياز لجيسوس!
والد الحمدان يكشف حقيقة التأثير على نجله للانتقال إلى النصر
أكد عبد الرحمن الحمدان، حارس مرمى الشباب السابق، ووالد عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، أنه لم يتدخل في قرار نجله بالانتقال إلى قلعة العالمي في الفترة الشتوية، وأن دوره اقتصر على النصيحة فقط، ولكن نجله صاحب قرار وهو من اختار ناديه.
وأوضح الحمدان، في تصريح لصحيفة "الرياضية"، أنه رغم كونه لا يزال مشجعًا لنادي الشباب، إلا أنه بات يشجع النصر أيضًا من أجل نجله، معربًا عن فخره بأن عبد الله مطلوب في الأندية الكبرى، بدءًا من الشباب والهلال ثم النصر.
رونالدو يرد على استفزاز جماهير الوصل بإيماءة "الريال"
أثبت كريستيانو رونالدو أنه لا يزال "محصّنًا" ضد الاستفزازات، حينما قاد النصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2. ورغم تعرضه لوابل من الهتافات الاستفزازية من مدرجات ملعب زعبيل، إلا أن النجم البرتغالي قدم أداءً رائعًا أمام الوصل، وحرص على ألا يترك أي مجال للشك لدى منتقديه حول من يمسك بزمام الأمور.
رغم جذب قميصه وفرصته التي لا تغتفر .. رونالدو يكلّف كاتب التاريخ بمهمة جديدة و"لا تهاون مع ميسي" أمام الوصل
يا كاتب التاريخ، أنا مشفق عليك، كلما ظننت بأنه اكتفي، يفاجئك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ويمليك بأرقام جديدة تؤكد أنه لا يزال متعطش للمزيد.
رونالدو صنع التاريخ، في ليلة قيادته للنصر، لانتصار كبير على الوصل الإماراتي، بنتيجة (4-0)، على ملعب زعبيل، في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بموسم 2025-2026.
جلسة علاج لثنائي النصر
أفادت صحيفة "الرياضية" بأن الثنائي كينجسلي كومان وجواو فيليكس، سيخضعان لجلسات علاجية في مقر بعثة النادي بدبي، من أجل تجهيزهما لمواجهة الأهلي القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.
وكان فيليكس قد لعب لمدة 58 دقيقة أمام الوصل، في ربع النهائي الآسيوي، رغم معاناته من آلام في العضلة الخلفية، فيما تعرض كومان لكدمة في مفصل القدم، قبل استبداله في المباراة.
أسطورة الهلال يتمنى الفوز للنصر .. وحقيقة استفزاز أنصار إنزاجي من أجل جيسوس
"الجميع له حق الانتقاد إلا سامي": الجابر يرد على جدل الدعيع .. واستفزاز أنصار إنزاجي من أجل "صديقه" جيسوس!
رغم الاتفاق على "انتقاد" المدير الفني سيموني إنزاجي، إلا أن أسطورة حراسة الهلال، محمد الدعيع، أثار جدلًا كبيرًا، لدى الجماهير، برسالته إلى الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة النادي.
رسالة أثارت الشكوك حول التقليل من سامي الجابر، أسطورة الهلال ورئيسه الأسبق، كانت موجهة من قِبل محمد الدعيع، للدفاع عن الأمير نواف بن سعد، في ظل الاتهامات التي تحاصر الجابر بوجود "خلاف قديم"، وراء انتقاداته لعمل الإدارة في الوقت الحالي، وكذلك اعتراضه على طريقة لعب الفريق "الدفاعية" مع سيموني إنزاجي في أكثر من مناسبة.
ماذا حدث في ليلة رباعية الوصل؟
الأفضل "مصاب ومنحوس": جيسوس يحطم الوصل بسلاح "هاجموه به" .. كرّس عقدة فيتوريا ومجازفة نصراوية تستحق الحذر!
إلى نجوم النصر، لتدركوا جيدًا بأن أي نتيجة غير التتويج بدوري أبطال آسيا 2، أمر غير مقبول على الإطلاق، فما حدث في لقاء الوصل الإماراتي، يثبت بأن "العالمي" يقف على مسافة كبيرة من منافسيه، ويقترب من تحقيق مشوار مثالي في البطولة القارية.
النصر لم يكترث بأفضلية الوصل في اللعب بدبي، وفاز عليه بنتيجة (4-0)، على ملعب زعبيل، في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بموسم 2025-2026.
برسالة ذكية جديدة .. النصر يجلب السخرية للهلال في احتفاله بالتأهل لنصف نهائي آسيا!
لا تُقال صراحة، ولكن الكل يفهم، رسالة "تلميح" جديدة من النصر، تحمل طابع السخرية، بعد العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.
خطوتان تفصلان النصر عن اللقب الآسيوي، بعدما تغلب على عامل الأرض والجمهور، واكتسح الوصل الإماراتي - في عقر داره - بنتيجة (4-0)، ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأبطال الثاني.
شراكة تاريخية بين رونالدو وصلاح
نحو شراكة تاريخية بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو .. النصر يزاحم كبار السعودية لضم نجم ليفربول
تقترب الفترة الأسطورية لمحمد صلاح مع ليفربول من أسابيعها الأخيرة، ويبدو أن انتقاله المثير إلى الدوري السعودي للمحترفين أصبح أمراً مرجحاً بشكل متزايد بالنسبة للاعب الذي سيصبح حراً في الانتقال.
النصر في دوري روشن وأبطال آسيا 2
موعد مباراة النصر القادمة ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة
جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب
رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم
طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟
كم مباراة يحتاجها كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟
يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كسر الأرقام القياسية، حيث أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية بعد أن كسر رقم الإيراني علي دائي قبل شهور.
ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟
استمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين رونالدو وميسي، فمن الذي يتفوق على الآخر حتى الآن؟
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟
صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي القطري، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.