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محمود خالد

أخبار النصر اليوم | الفيصل النهائي في احتساب هدف رونالدو .. ذكرى التأسيس وسباق الهلال على "صفقة الموسم"!

النصر
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو
همام الهمامي
الهلال

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت الموافق الـ24 من أكتوبر 2026..

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

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