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أخبار النصر اليوم | أهم عنصر في نظام رونالدو الغذائي .. و"العالمي الأكثر تضررًا من التحكيم في هذه الحالة"
كأس السوبر في الكويت
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إقامة النسخة الثالثة عشر من بطولة كأس السوبر السعودي "موسم 2026-2027"، لتقام في دولة الكويت، خلال الفترة بين 19 و23 ديسمبر المُقبل.
ومن المنتظر أن تقام قرعة البطولة، في 14 أكتوبر، من أجل تحديد مواجهتي نصف النهائي، في ظل مشاركة النصر والخلود والأهلي والقادسية.
"النصر الأكثر تضررًا من التحكيم"
أفاد الخبير التحكيمي جمال الغندور، عبر برنامج "المنتصف"، بأن حالة وحيدة قد تجعل النصر هو الأكثر تضررًا من التحكيم، خلال الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، إذا ما ثبت خطأ الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء التي جاءت نتيجة وكزة من حارس الخليج إلى سامي النجعي.
وأوضح الغندور أنه من الصعب الجزم بشأن وقوع الخطأ من حارس الخليج، قبل أم بعد تنفيذ الركلة الركنية، مؤكدًا أنه في حالة توقف اللعب، فإن الحكم يكتفي بإنذار الحارس، وهو ما حدث، أما إذا وقعت المخالفة بعد تنفيذ الركنية، ففي هذه الحالة يتم احتساب ركلة جزاء.
فتح ملف بوشل
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة النصر فتحت ملف تجديد عقد الظهير الأيمن نواف بوشل، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المُقبل، حيث ارتأت الإدارة تسريع مفاوضات التجديد، وعدم التأجيل حتى الأسابيع الأخيرة.
وتأمل إدارة النصر، في حالة الحصول على اتفاق مع نواف بوشل على تفاصيل العقد الجديد، بالحصول على موافقة لجنة الرقابة المالية، لاعتماد التجديد رسميًا.
أهم عنصر في نظام رونالدو الغذائي
كشف أخصائي التغذية الرياضية جوني أوندينا، عن السر وراء حفاظ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على لياقته البدنية العالية، التي جعلته رابع أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم، وثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا بعد روجيه ميلا.
وأوضح أوندينا أن رونالدو لم يلجأ إلى استراتيجيات سخرية أو صيحات رائحة، بل إن سر النظام الغذائي لكريستيانو، في عنصر يفتقر إليه 90% من الأناس العاديين أو الرياضيين المحترفين، وهو النظام أو الاستمرارية.
وأضاف "في كثير من الأحيان، نعمد على حلول سحرية وما نراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متجاهلين مبدأ الاستمرارية، بإمكاننا جميعًا الحصول على أي من المكونات التي يستخدمها في المنزل، وفي الحقيقة، أؤكد أن نظامه الغذائي بسيط للغاية".
ونوّه أوندينا بأن مطبخ رونالدو مليء بالمكونات الطبيعية، في الوقت الذي يلجأ فيه شباب في الثامنة عشر من عمرهم، لشراء ملح الهيمالايا أو قراءة معلومة عبر التواصل الاجتماعي، بأن الصيام لمدة 15 يومًا سيمكنهم من إحراز هدف رائع، وهذا الأمر غير صحيح.
كذبة التجديد لبروزوفيتش
"فضح كذبة التجديد للنصر" .. إعلان السد عن صفقة بروزوفيتش يعيد الجدل حول مغادرة العالمي!
"كسب أسطورة والنصر فقد منظومة"، هكذا جاء الرد على إعلان نادي السد القطري، عن التعاقد رسميًا مع وسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، كلاعب حر.
وكان النصر قد أعلن عن رحيل بروزوفيتش، في يونيو الماضي، بعد قرار عدم تجديد عقده، فيما تعاقد "العالمي"، مع المحور البرتغالي سامو كوستا، القادم من ريال مايوركا، من أجل تعويضه.
ولكن، جاءت كلمتان في تغريدة نادي السد، عند الإعلان عن صفقة بروزوفيتش، تبعها جدل إعلامي حول ما إذا كان قرار الرحيل، بناءً على رغبة الكرواتي، أم بإشارة من الإدارة.
مدرب النصر الأسبق يقترب من صلاح
لإنقاذ كتيبة محمد صلاح.. بيولي في طريقه لتدريب طرابزون سبور!
بعد مرور عام على رحيله عن فيورنتينا (تجربة انتهت بأربع نقاط في الترتيب خلال أول 10 جولات من الدوري الإيطالي، دون تحقيق أي فوز في البطولة، وبانتصارات فقط في مرحلة الدوري ضمن دوري المؤتمرات)، بات بإمكان ستيفانو بيولي العودة إلى مقاعد البدلاء وقيادة أحد الفرق.
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