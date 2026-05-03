أخبار النصر اليوم | طلب معاقبة رونالدو على طريقة "مدرب الهلال السابق" .. شرطان لضم سالم الدوسري واتهام خطير من نجم الأهلي!

طالب محمد الدعيع، أسطورة الهلال، بمعاقبة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب التصريحات التي رصدها الناقل الرسمي على لسان اللاعب بأن أحد الأندية يتمتع بنفوذ خارج الملعب.

واستشهد الدعيع، بواقعة مدرب الهلال الأسبق كوزمين أولاريو، الذي تمت إقالته بعد ساعات من فوزه بكأس ولي العهد، إثر قيامه برمي قميص يحمل صورة الأمير سلطان بن عبد العزيز، فكان الأمر برحيله عن المملكة بعد 24 ساعة فقط.

وأضاف الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، أن كريستيانو رونالدو لاعب عالمي، ولكن لا ينبغي الإساءة للدوري بهذه التصريحات، متسائلًا بشأن دور لجنة الانضباط في تلك الوقائع، كما انتقدها بوصفه أن اللجنة تصدر قرارات بعد شهرين، وأخرى بعد 24 ساعة، وأن اللجنة تحتاج إلى "انضباط" لنفسها.

"الناقل ترجم بشكل خاطئ".. مسلي آل معمر يكشف حقيقة تصريح "النفوذ" الذي ورط رونالدو بعد لقاء الأهلي!

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا كبيرًا بسبب تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة القمة أمام الأهلي.

صحيح أن رونالدو جذب الأنظار بهدفه الرائع، الذي أحرزه برأسية، في قمة الجولة الثلاثين، التي شهدت فوز النصر بثنائية دون رد، إلا أن تصريحاته عقب اللقاء، بشأن وجود نفوذ لأندية أخرى، كان لها نصيب كبير من الجدل.

