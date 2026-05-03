Hilal Riyadh Season 2024 Salem Aldawsari Cristiano Ronaldo Nassr
أخبار النصر اليوم | طلب معاقبة رونالدو على طريقة "مدرب الهلال السابق" .. شرطان لضم سالم الدوسري واتهام خطير من نجم الأهلي!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد 3 مايو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الثالث من مايو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    محمد الدعيع يطالب بـ"معاقبة" رونالدو

    طالب محمد الدعيع، أسطورة الهلال، بمعاقبة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب التصريحات التي رصدها الناقل الرسمي على لسان اللاعب بأن أحد الأندية يتمتع بنفوذ خارج الملعب.

    واستشهد الدعيع، بواقعة مدرب الهلال الأسبق كوزمين أولاريو، الذي تمت إقالته بعد ساعات من فوزه بكأس ولي العهد، إثر قيامه برمي قميص يحمل صورة الأمير سلطان بن عبد العزيز، فكان الأمر برحيله عن المملكة بعد 24 ساعة فقط.

    وأضاف الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، أن كريستيانو رونالدو لاعب عالمي، ولكن لا ينبغي الإساءة للدوري بهذه التصريحات، متسائلًا بشأن دور لجنة الانضباط في تلك الوقائع، كما انتقدها بوصفه أن اللجنة تصدر قرارات بعد شهرين، وأخرى بعد 24 ساعة، وأن اللجنة تحتاج إلى "انضباط" لنفسها.

    "الناقل ترجم بشكل خاطئ".. مسلي آل معمر يكشف حقيقة تصريح "النفوذ" الذي ورط رونالدو بعد لقاء الأهلي!

    أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا كبيرًا بسبب تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة القمة أمام الأهلي.

    صحيح أن رونالدو جذب الأنظار بهدفه الرائع، الذي أحرزه برأسية، في قمة الجولة الثلاثين، التي شهدت فوز النصر بثنائية دون رد، إلا أن تصريحاته عقب اللقاء، بشأن وجود نفوذ لأندية أخرى، كان لها نصيب كبير من الجدل.

    شرطان لانتقال الدوسري إلى النصر وتحذير من مؤامرة

    "بنسبة 100%.. سالم الدوسري في النصر بشرطين": سعود الصرامي يشعل الجدل بمفاجأة كبرى في ميركاتو الهلال!

    عاد اسم سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى السطح، فيما يتعلق بالحديث عن إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية المنافسة، مع تداول تقارير بشأن "احتمالية" توقيع مخالصة مالية في الصيف.

    وكان الهلال قد أعلن - في مايو 2025 - عن تجديد عقد سالم الدوسري، حتى صيف 2027، بعد فترة كبيرة من الجدل حول مستقبله، وسط رغبة من أندية مثل الدرعية والعلا، آنذاك، في التعاقد معه بعروض هي الأضخم في تاريخ الدوري السعودي للاعب محلي.

    ورغم أن المستويات "الرقمية" لسالم الدوسري جيدة، إلا أن مستواه يشهد تراجعًا خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، خاصة مع خروج الهلال مبكرًا من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16 على يد السد القطري بركلات الترجيح.

    "لن يتركوا النصر يفوز باللقب" .. تحذير شديد اللهجة للعالمي من "مؤامرة" منتظرة في دوري روشن!

    حذر الناقد الرياضي محمد الدويش، نادي النصر السعودي من إمكانية حدوث مؤامرة ضد العالمي، خلال الجولات الأخيرة من دوري روشن لموسم 2025/2026.

    النصر نجح في الانتصار بالكلاسيكو على الأهلي بثنائية نظيفة يوم الأربعاء الماضي، وهي النتيجة التي جعلت الفريق على وشك حسم المسابقة في أقرب وقت ممكن.

    بين زكام الهلال وإرهاق الأهلي: وليد الفراج يوجه تحذيرًا للنصر .. و"خط أحمر من الوليد بن طلال"!

    مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة، بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام فرصة تاريخية من أجل الظفر بلقب دوري روشن السعودي، في ظل الصراع مع الهلال والأهلي.

    وفي هذا السياق، وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة تحذير إلى النصر، بعدم التفريط في لقب دوري روشن، في ظل دخوله معترك الحسم، بأكثر من مواجهة صعبة خلال شهر مايو الجاري.

    بعد أنباء شراء الوليد بن طلال لحقوق دوري روشن .. "ثمانية" تكشف حقيقة بيع المباريات لـ"روتانا"

    جدل كبير انتشر في الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية بشأن بيع حقوق مباريات دوري روشن السعودي الموسم المقبل (2026-2027) لقناة "روتانا"، التي يمتلك الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال، الحصة الأكبر من ملكيتها، حتى أوضح إبراهيم القرعاوي؛ الرئيس التنفيذي للتسويق في قنوات "ثمانية" الحقيقة.

    عقوبات الانضباط وهجوم ضد الهريفي

    "الحصى ما تهد الجبل بل تفضح ضعف راميها" .. هجوم على فهد الهريفي بعد معايرة الأهلي بتاريخه في كأس الملك والتقليل من إنجاز النخبة الآسيوية

    تعرض فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق والناقد الرياضي الحالي ببرنامج "دورينا غير"، للهجوم على إرثر تعاطيه مع المستجدات الأخيرة في الأهلي، خاصةً فيما يتعلق بالهزيمة أمام النصر.

    "77 عبوة مياه و3 عقوبات ضد ديميرال" .. الانضباط تقول كلمتها في أحداث مباراة النصر والأهلي!

    أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة قرارات تتعلق بأحداث مباراة القمة بين النصر والأهلي، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

    المباراة شهدت الكثير من الأحداث، بين إلقاء الجماهير لعبوات مياه، ومشادات بين لاعبي الفريقين، فيما أفادت تقارير بأن الناديين توجها لتقديم كل منهما شكوى ضد الآخر، على خلفية الرسائل التي تم نشرها عبر الحسابات الرسمية بعد اللقاء.

    "هل هذا مصدر سعادتكم؟" .. اتهام خطير من جالينو للنصر بسبب إصابته والمريسل ردًا عليه: مسكين وموهوم!

    خرج الناقد السعودي عبدالعزيز المريسل، من أجل الرد على ويندرسون جالينو لاعب الأهلي، بسبب صورة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وأدت إلى ضجة واسعة.

    اللاعب تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة الأهلي مع النصر يوم الأربعاء الماضي، ووسط الجدل المثار حول هذا اللقاء، ظهر موقف جالينو لينضم إلى سلسلة من الأحداث المتوترة.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 30 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة".

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.