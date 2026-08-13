أخبار النصر اليوم | أسطورة الهلال يعود لتحدي رونالدو .. أزمة غريب والعقيدي وتوقع صادم من الفراج!

أكد محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، سيواجه صعوبة كبرى هذا الموسم، بسبب عدم الاستعداد الجيد، في ظل ضيق الوقت ما بين مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، ناهيك عن أحكام عمر اللاعب صاحب الـ41 عامًا.

رونالدو الذي احتفل مؤخرًا بزواجه من الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، يُنتظر عودته اليوم إلى النصر، فيما قال الدعيع، عبر برنامج "دورينا غير"، إن وصول كريستيانو إلى الـ1000 هدف، يحتاج لعمل كبير منه، وكان لزامًا على النصر أن يضم مهاجمًا بديلًا لرونالدو، لأنه من الصعب أن يكمل المباريات خلال الموسم الحالي.

بعد إثارة الجدل وانخداع الجمهور .. كريستيانو رونالدو يعلن زواجه بجورجينا رسميًا

في مفاجأة من ناحية الموعد، أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، رسميًا اليوم الثلاثاء، زواجه من صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.