أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | "الدوري معصي" .. دموع رونالدو وسخرية من الهلال ومصير جيسوس بعد لقب روشن!
"الدوري معصي"
وجه الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، رسالة عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وقال ابن تركي في رسالته، عبر منصة (إكس)، "تبي الدوري؟ معصي. الدوري للنصر كبير العاصمة، البطل اللي خذاها من الملعب".
وفي رسالة أخرى، اقترح الأمير فيصل بن تركي، بإشعال الألعاب النارية في المجمعة (التي احتضنت مباراة الهلال والفيحاء)، من أجل احتفالات عيد الأضحى المبارك.
جيسوس بعد تتويج النصر .. ما قاله حول خلافة جوارديولا!
"يجب أن يشعر هو بالفخر" .. جيسوس يرد على شائعات تولي جوارديولا تدريب النصر
أكد جيسوس أنه سيغادر نادي النصر عقب فوزه بالدوري السعودي الممتاز هذا الأسبوع. ويأتي رحيله وسط تكهنات متزايدة تربط مدرب مانشستر سيتي جوارديولا بانتقال مفاجئ إلى السعودية. وقد تناول المدرب البرتغالي هذه الشائعات بشكل مباشر خلال مقابلة مع قناة "سبورت تي في".
حقيقة راتب الـ150 مليون دولار سنويًا.. وكيله يعلنها رسميًا: اتصالات من النصر للتعاقد مع بيب جوارديولا وهذا موقفه!
رغم رفض المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الإفصاح عن "مستقبله" حاليًا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ إلا أنه مع كل ساعة تمر، يتأكد رحيله بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ووسط أنباء رحيله المتزايدة؛ خرجت أنباء عن إمكانية انتقال جوارديولا إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.
ليلة التتويج .. دموع رونالدو وسخرية من الهلال
فيديو | "تلك الدموع لم تظهر بعد نهائي دوري الأبطال" .. تأثر رونالدو يعطي شهادة جديدة على قوة الدوري السعودي!
أبدى محمد الخريجي، رئيس إدارة مجموعة الوسائل السعودية، رأيه في مشاهد تتويج النصر بدوري روشن السعودي، أمس، الخميس، على حساب منافسه الهلال.
وتطرق الخريجي إلى رد فعل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذا الانتصار، مشيرًا إلى دموعه بالحصول على اللقب الرسمي الأول له مع فريق النصر، بعد رحلة طويلة خاضها في ملاعب أوروبا مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.
كريستيانو رونالدو يسخر من الهلال في لحظة رفع كأس دوري روشن؟ .. والدعيع يرد بالهجوم عليه!
أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاصفة من الجدل مع تسلمه كأس دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حققه النصر رسميًا في الجولة الأخيرة للمسابقة بعد سباق طويل مع الغريم الأزلي الهلال
"الدون" الذي رفع كأس دوري روشن للمرة الأولى له منذ انضمامه للفريق عام 2023، تسلم الكأس وتوقف عدة ثوانٍ وهو يشير إلى الكأس وأرض الملعب، وكرر هذه الحركة أكثر من مرة.
هل وجوده مجاملة؟ توقعات بعدم مشاركة رونالدو كأساسي في كأس العالم ودوره قد يتحول لـ"مدرب"!
يؤمن النجم المغربي السابق مصطفى حجي، بصعوبة مشاركة كريستيانو رونالدو كأساسي في بطولة كأس العالم 2026 مع المنتخب البرتغالي.
رونالدو نجح في تحقيق البطولة الأولى الرسمية له مع النصر، عقب التتويج بدوري روشن السعودي لموسم 2025/2026، بالفوز على ضمك 4/1 في الجولة الأخيرة من المسابقة.
وينهي بذلك اللاعب موسمه بأفضل شكل ممكن، قبل التوجه إلى معسكر المنتخب البرتغالي للمشاركة بالمونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشهر يونيو المقبل.
"النسخة القديمة" من كريستيانو رونالدو تعود في ليلة تتويج النصر بطلًا .. المستديرة تبتسم لمن بكى كلاعب ناشئ وأقلق جمهوره قبل المونديال
"ليلة للتاريخ" .. عادت هذه العبارة لتُقال قبل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد بعد سنوات عجاف على صعيد الأندية، بكى بها حزنًا وضحك بها من شدة صدمته أحيانًا، لكن الساحرة المستديرة قررت أن تبتسم له أخيرًا كما كانت تفعل في الماضي.
وقاد صاروخ ماديرا النصر للتتويج بطلًا لدوري روشن السعودي 2025-2026، بالفوز أمام ضمك برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ34 (الأخيرة).
كم مباراة يحتاجها كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟
يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كسر الأرقام القياسية، حيث أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية بعد أن كسر رقم الإيراني علي دائي قبل شهور.
ويسعى النجم البرتغالي الآن للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، ليصنع إنجازًا جديدًا يُكتب باسمه بعيدًا عن كافة منافسيه.
حب وإذلال .. انتقام من الهلال ومصير جيسوس وإنزاجي
ليلة حزن فيها جمهور النصر والهلال معًا.. جورج جيسوس وسيموني إنزاجي يحسمان موقفهما من البقاء في الدوري السعودي
لم تمر الليلة الختامية لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، دون أن يحسم كل من الإيطالي سيموني إنزاجي والبرتغالي جورج جيسوس، مدربا الهلال والنصر تواليًا، مستقبلهما بشكلٍ رسمي.
النصر توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز (4-1) على نادي ضمك، في الجولة 34 "الأخيرة".
ووصل الفريق النصراوي بهذا الفوز، إلى النقطة 86؛ متفوقًا بفارق نقطتين فقط على نادي الهلال، صاحب "المركز الثاني".
بين الحب والإذلال.. عندما وحد تتويج النصر بالدوري السعودي "العدوين" يوفنتوس وإنتر!
في عالم كرة القدم، هُناك عداوات تاريخية تُشبه الخطوط المتوازية التي لا تلتقي أبدًا؛ وحين نتحدث عن إيطاليا، فلا صوت يعلو على العلاقة المشحونة بين العملاقين يوفنتوس وإنتر.
لكن.. يبدو أن للساحرة المستديرة أحكامًا استثنائية أخرى؛ وهو ما شاهدناه بالتزامن مع تتويج عملاق الرياض النصر، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
النصر بطلًا: جورج جيسوس يكمل مهمة "الانتقام الكبير" من الهلال.. وكتيبة سيموني إنزاجي تكرر "مأساة" الأهلي!
"الأبطال لا يموتون"!.. هكذا أعلنها عملاق الرياض النصر بصوتٍ عالٍ، في اليوم الأخير من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
النصر وُلِد بطلًا وظل هكذا، رغم كل الصعوبات التي مر بها عبر تاريخه؛ لذلك كان لزامًا عليه أن يعود لاعتلاء "العرش المحلي" من جديد، بعد سنواتٍ طويلة من الغياب.
رسالة "واقعية" من عملاق دبي وبطل إفريقي في أوروبا .. مشاركة أندية السعودية في دوري الأبطال ليست "خيال علمي"!
"لسوء الحظ لا يلعب حاليًا في أوروبا، على مستوى الأندية، لكننا نتمنى أن يعود إليها يومًا ما"، هكذا تحدث ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أثناء تكريمه بجائزة هدّاف دوري أبطال أوروبا، قبل حوالي عامين، ضمن حفل قرعة البطولة في موناكو.
رونالدو وقتها، قال إنه يلعب في بطولة مهمة أيضًا، مثل دوري أبطال آسيا، حيث يشارك مع النصر، وأنه سعيد بتلك التجربة.
بين الحين والآخر، نشاهد تقارير حول فرص أندية دوري روشن السعودي، في المشاركة بصورة استثنائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة منذ الميركاتو الصيفي التاريخي في 2023، وانتقال عدد هائل من نجوم العالم إلى المملكة.