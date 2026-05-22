أخبار النصر اليوم | "الدوري معصي" .. دموع رونالدو وسخرية من الهلال ومصير جيسوس بعد لقب روشن!

فيديو | "تلك الدموع لم تظهر بعد نهائي دوري الأبطال" .. تأثر رونالدو يعطي شهادة جديدة على قوة الدوري السعودي!

أبدى محمد الخريجي، رئيس إدارة مجموعة الوسائل السعودية، رأيه في مشاهد تتويج النصر بدوري روشن السعودي، أمس، الخميس، على حساب منافسه الهلال.

وتطرق الخريجي إلى رد فعل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذا الانتصار، مشيرًا إلى دموعه بالحصول على اللقب الرسمي الأول له مع فريق النصر، بعد رحلة طويلة خاضها في ملاعب أوروبا مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

كريستيانو رونالدو يسخر من الهلال في لحظة رفع كأس دوري روشن؟ .. والدعيع يرد بالهجوم عليه!

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاصفة من الجدل مع تسلمه كأس دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حققه النصر رسميًا في الجولة الأخيرة للمسابقة بعد سباق طويل مع الغريم الأزلي الهلال

"الدون" الذي رفع كأس دوري روشن للمرة الأولى له منذ انضمامه للفريق عام 2023، تسلم الكأس وتوقف عدة ثوانٍ وهو يشير إلى الكأس وأرض الملعب، وكرر هذه الحركة أكثر من مرة.

هل وجوده مجاملة؟ توقعات بعدم مشاركة رونالدو كأساسي في كأس العالم ودوره قد يتحول لـ"مدرب"!

يؤمن النجم المغربي السابق مصطفى حجي، بصعوبة مشاركة كريستيانو رونالدو كأساسي في بطولة كأس العالم 2026 مع المنتخب البرتغالي.

رونالدو نجح في تحقيق البطولة الأولى الرسمية له مع النصر، عقب التتويج بدوري روشن السعودي لموسم 2025/2026، بالفوز على ضمك 4/1 في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وينهي بذلك اللاعب موسمه بأفضل شكل ممكن، قبل التوجه إلى معسكر المنتخب البرتغالي للمشاركة بالمونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشهر يونيو المقبل.

"النسخة القديمة" من كريستيانو رونالدو تعود في ليلة تتويج النصر بطلًا .. المستديرة تبتسم لمن بكى كلاعب ناشئ وأقلق جمهوره قبل المونديال

"ليلة للتاريخ" .. عادت هذه العبارة لتُقال قبل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد بعد سنوات عجاف على صعيد الأندية، بكى بها حزنًا وضحك بها من شدة صدمته أحيانًا، لكن الساحرة المستديرة قررت أن تبتسم له أخيرًا كما كانت تفعل في الماضي.

وقاد صاروخ ماديرا النصر للتتويج بطلًا لدوري روشن السعودي 2025-2026، بالفوز أمام ضمك برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ34 (الأخيرة).

كم مباراة يحتاجها كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كسر الأرقام القياسية، حيث أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية بعد أن كسر رقم الإيراني علي دائي قبل شهور.

ويسعى النجم البرتغالي الآن للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، ليصنع إنجازًا جديدًا يُكتب باسمه بعيدًا عن كافة منافسيه.