أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | مفاجأة سعيدة قبل لقاء الاتفاق .. لا حاجة للآشعة وفرمان جيسوس قبل ديربي الهلال!
الماجد يزف مفاجأة سعيدة
وجه عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر، رسالة سعيدة لجماهير العالمي، قبل مواجهة الاتفاق.
ويتأهب النصر لملاقاة الاتفاق، على ملعب الأول بارك، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
ونشر الماجد رسالة، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "بعد الاتفاق مع الإخوان في إدارة الأول بارك، سيتم تفعيل تذاكر النصر والاتفاق، بالأسعار المخفضة مساء اليوم، نتمنى من جماهيرنا الحضور ومواصلة دعم الفريق في أهم مراحل الموسم. موعدنا في المدرج يا أوفى جمهور".
وسجل جمهور النصر الحضور الأعلى في الجولة السابعة والعشرين، خلال مباراة النجمة، بعد حضور أكثر من 26 ألف متفرج.
قرار جيسوس قبل ديربي الهلال
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرر تحويل خمسة لاعبين إلى فريق تحت 21 عامًا.
اللاعبون الخمسة هم "حيدر عبد الكريم، سامي النجعي، سعد حقوي، عواد أمان، راكان االغامدي"، الذين تم تحويلهم إلى فريق 21 عامًا، استعدادًا لملاقاة الهلال، غدًا "الإثنين"، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري جوّي للنخبة.
ويطمح النصر لتحقيق الفوز على الهلال، للتمسك بأمل الزحف نحو المركز "الثالث أو الرابع"، قبل ختام مرحلة الدوري، من أجل التأهل مباشرة إلى ربع النهائي، علمًا بأن نظام الدوري يتضمن تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دور الثمانية، مع تحديد المقاعد الأربعة الأخرى بـ"التصفيات" بين المراكز من الخامس إلى الثاني عشر.
لا آشعة لثنائي النصر
تقرر إلغاء خضوع الثنائي عبد الله الحمدان وسعد الناصر، لفحوصات طبية بالآشعة، بناءً على مستجدات حول إصابتهما العضلية، على خلفية المشاركة في مباراة النجمة، التي انتهت بخماسية العالمي.
وذكرت "الرياضية"، بأن الحمدان والناصر أبلغا الطبيب البرتغالي كارلوس ميجيل، بعدم شعورهما بأي آلام في موضع إصابتهما العضلية، ما يؤكد أن الإصابة كانت بسيطة، فيما يستعد اللاعبان للمشاركة في تدريبات الإثنين، تحضيرًا لمواجهة الأخدود.
وأجرى جواو فيليكس وأيمن يحيى، تدريبات لياقية لمدة 90 دقيقة، على ملعب دار النصر، بعد أن غابا عن ملاقاة النجمة للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
"استعدوا .. النصر بطل الدوري"
"استعدوا النصر بطل الدوري": توقع بحسم اللقب أمام الهلال .. ونجم الزعيم يستغل هاتفه للاعتراض على حكام التعاون!
فارق الصدارة يتسع مجددًا، وباتت جماهير النصر تحلم بمعانقة المجد أخيرًا، بعد سنوات من الغياب، بعد تعثر الهلال أمام التعاون، في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.
في تلك الجولة، حقق النصر فوزًا عريضًا على النجمة، بنتيجة (5-2)، كما فاز الأهلي على ضمك (3-0)، بينما تعادل الهلال مع التعاون (2-2)، ليشتعل السباق، ويواصل رفاق كريستيانو رونالدو، التغريد في الصدارة، مع اتساع الفارق لخمس نقاط، مع تبقي سبع جولات على نهاية موسم 2025-2026.
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...
من يفوز بدوري روشن السعودي 2025-2026؟ جدول مباريات النصر والأهلي والهلال المتبقية؟
تعرف على طرق حصول النصر أو الهلال أو الأهلي على دوري روشن السعودي وجدول مبارياتهم المتبقية في موسم 2025-2026
مبادرة رونالدو ومفاجأة حول أزمة الرقابة النشطة
مبادرة رونالدو لإنقاذ النصر: رد قاطع على سؤال حول "صمت" الإدارة بعد أزمة الرقابة النشطة!
مفاجأة كبرى هزت الأوساط الكروية، خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن خضوع نادي النصر تحت "الرقابة النشطة"، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالمي في الآونة الأخيرة.
رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم
طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟
ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟
استمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين رونالدو وميسي، فمن الذي يتفوق على الآخر حتى الآن؟
مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب؛ برصيد 70 نقطة من 27 مباراة، حتى الآن.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.