Cristiano Ronaldo Sadio Mane Al-Nassr 2026
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | خطة لإرسال موهبة العالمي إلى أوروبا .. شراكة جديدة ورسالة شكر من ماني لـ"طبيب جراح"

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 24 أبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    النصر يدرس إرسال مهاجمه إلى أوروبا

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي النصر، تدرس احتراف المهاجم الشاب، عبد الرحمن سفياني، في أحد أندية الأوروبية خلال الموسم الرياضي المُقبل.

    وسادت حالة من الجدل، حول مستقبل عبد الرحمن سفياني، والذي تألق مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، وسط أنباء حول اهتمام الهلال بالتعاقد معه، قبل أن يعلن النصر، عن تجديد عقده رسميًا، لمدة 3 مواسم.

    ويفضل المدير الرياضي سيماو كوتينيو، والرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو، انتقال سفياني لأحد أندية أوروبا، لمدة لا تقل عن عام كامل، فيما يُقترح ضم اللاعب إلى الفريق الأول، بدءًا من المعسكر الخارجي بالبرتغال، خلال الصيف المُقبل.

  • شراكة جديدة

    أعلن نادي النصر عن توقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة سينومي، من أجل دمج عالم الرياضة بنمط الحياة وتقديم تجارب استثنائية للجماهير، بعقد مستمر لمدة موسمين.

    وحرص الرئيس التنفيذي للنصر، جوزيه سيميدو، على حضور مراسم التوقيع، وكذلك بيدرو مايور، الرئيس التنفيذي للتحويل، وعبد الإله القعود، مدير إدارة الشركات، وريكاردو أمارال، مدير إدارة التسويق.

    رسالة شكر من ماني إلى "طبيب جراح"

    بين الارتباك والإشادة .. رسالة شكر من ساديو ماني بعد جراحة ناجحة لاستبدال مفصل

    قام النجم السنغالي ساديو ماني، بتوجيه الشكر إلى أحد الأطباء السعوديين، بسبب عملية جراحية ناجحة لوالدته خلال هذا الأسبوع.

    نجم النصر السعودي اختار مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، من أجل إجراء هذه العملية التي تمت بنجاح، مما دفع اللاعب للإشادة بالخدمة التي تلقاها.

    كواليس التعاقد مع صلاح

    أسطورة ريال مدريد يرحب بمحمد صلاح في سانتياجو برنانبيو .. ويكشف كواليس مفاوضاته مع النصر السعودي!

    أشعلت تصريحات فرناندو هييرو أسطورة ريال مدريد، الجدل حول مستقبل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول بعدما أكد أن "كل شيء ممكن" فيما يتعلق بانضمامه إلى النادي الملكي.

    هييرو، الذي يُعد من أبرز رموز "البلانكوس"، أوضح أن صلاح سيكون إضافة مثالية للفريق، مشيرًا إلى أن أي نادٍ كبير سيكون محظوظًا بضم لاعب بهذه القيمة والخبرة.

    صلاح، الذي يقترب من نهاية عقده مع ليفربول، يستعد لمغادرة النادي الإنجليزي كلاعب حر هذا الصيف، بعد مسيرة أسطورية امتدت لسنوات، حقق خلالها أرقامًا بارزة وألقابًا مهمة، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

    ومع اقتراب هذه المرحلة من نهايتها، تتزايد التكهنات حول وجهته المقبلة، حيث يرى كثيرون أن ريال مدريد قد يكون محطة جديدة للنجم المصري، في ظل بحث النادي عن تعزيز خطه الهجومي بلاعبين من الطراز العالمي.

    نصيحة لخلافة رونالدو وميسي .. ولهذا يقاطع الدون الحليب

    "لا تشتري مطاعم مثل كريستيانو" .. جورج مينديش يوجه النصائح ليامال ونجوم المستقبل لخلافة رونالدو وميسي

    أطلق الوكيل الكبير جورج مينديش تحديًا لنجم برشلونة الصاعد لامين يامال ولجيل المستقبل من نجوم كرة القدم. وفي حديثه عن متطلبات تحقيق العظمة على المدى الطويل، استشهد مينديش بنموذجي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي باعتبارهما المعيارين المطلقين. وشدد الوكيل على أن الانضباط خارج الملعب هو ما يميز الأساطير عن المواهب الضائعة.

    "الحيوانات لا تفعل ذلك!" .. طباخ رونالدو السابق يكشف السر وراء مقاطعة نجم النصر للحليب

    إن استمرار كريستيانو رونالدو في اللعب على أعلى مستويات كرة القدم ليس من قبيل الصدفة، حيث لا يزال نجم «النصر» البالغ من العمر 41 عامًا في قمة لياقته البدنية. واليوم، كشف طاهيه الشخصي السابق، جورجيو باروني، النقاب عن العادات الغذائية الدقيقة التي تمد أحد أعظم الرياضيين في التاريخ بالطاقة، ومن بينها تجنب تناول الحليب.

    آشعة لكومان

    تلقى الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، طلبًا من البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب نادي النصر، بتحديد موعد لإجراء آشعة على عضلته الخلفية، إذا ما شعر بأي ألم خلال الـ24 ساعة، التالية لتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.

    وكان كومان الذي سجل "هاتريك" في شباك الأهلي القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، قد أكد لطبيب النادي، بأنه لا يعاني من أي ألم، ويشعر بسلامة تامة، علمًا بأن الفرنسي تم استبداله في الدقيقة 67، من المباراة التي انتهت بفوز النصر بخماسية مقابل هدف.

    وكان محمد سيماكان، مدافع النصر، قد شعر بشد عضلي بسيط في السمانة، خلال مباراة الأهلي القطري، إلا أنه لم يوجه أي شكوى من ألمه بعد العودة لغرفة الملابس، وكذلك الحال مع جواو فيليكس، وفق ما ذكرته "الرياضية".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

