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محمود خالد

أخبار النصر اليوم | مفاجأة صفقة رافينيا .. وكريستيانو جونيور ينافس إبداع والده بثنائية في الأهلي!

النصر
كريستيانو رونالدو
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق العشرين من سبتمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

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  • كريستيانو جونيور يدك شباك الأهلي

    لعب كريستيانو جونيور، نجل الأسطورة البرتغالية رونالدو، دور البطولة في انتصار فريق النصر على الأهلي، بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا، حيث وقع على ثنائية فارس نجد، خلال المواجهة.

    وتمكن كريستيانو "الصغير" من قيادة النصر لانتصاره الثاني في دوري الناشئين، ليحلّ في المركز التاسع في جدول الترتيب، برصيد ست نقاط، مبتعدًا بفارق نقطة عن الأهلي، صاحب المركز السابع.

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  • النصر وصفقة رافينيا

    بين ظل رونالدو وتكرار أزمات الهلال: رواية رافينيا الجديدة .. "عاشق برشلونة" الذي نجا النصر من توابع ضمه!

    أطلّ الإعلامي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي الأسبق بنادي النصر، بمعلومة مؤكدة لديه، تمثل مفاجأة مدوية، حول حديث النجم البرازيلي رافينيا، بشأن تلقيه عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، كان كفيلًا بأن يغيّر حياته.

    رافينيا، الذي تحوّل من أحد أهم الأجنحة في أوروبا، إلى قلب هجوم "فتّاك" يحقق أرقامًا خرافية مع برشلونة، بفضل ثنائيته من لامين يامال، التي تتفوق على عمالقة الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى، قال إنه تلقى عرضًا سعوديًا، كان سيغير حياته، وكذلك والديه وزوجته وعائلتها ونجله، وكان سيحدث نقلة نوعية للكثير من الأشخاص، إلا أن المال لا يشغل تفكيره أبدًا، وأنه يبادل الرغبة مع برشلونة بشأن استمراره.

  • شراكة جديدة

    أعلن نادي النصر عن توقيع عقد شراكة مع بنك جي إف إتش لمدة موسم رياضي واحد، ليصبح الراعي الرسمي وإدارة الثروات، حيث سيتواجد شعاره في منطقة الصدر على قميص الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة.

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  • اعتراف نصراوي وهجوم بسبب واقعة لاعبة النصر

    بسبب واقعة لاعبة النصر: اتهامات قوية ضد "الانضباط".. وفتح ملف روبن نيفيش ورياض محرز من جديد!

    يبدو أن الصراع التاريخي بين عملاقي الرياض الهلال والنصر، لن يتوقف أبدًا؛ حتى ولو كانت القرارات الصادرة من اللجان الرسمية المسؤولة، تتعلق بفئة السيدات أو رياضات أخرى.

    وبالفعل.. هذا ما حدث مساء الجمعة؛ وذلك بعد عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد إحدى لاعبات فريق سيدات النصر الأول لكرة القدم.

    "الهلال يمتلك كل شيء ولن ننافس إلا على هذه البطولة" .. اعتراف نصراوي يفسر سقطتي العين والاتحاد!

    "لن ينافس على النخبة"، رسالة أطلقها عايض بن عبود، مدير كرة القدم السابق بنادي النصر، تعكس مدى الإحباط الذي انتاب عشاق العالمي، في الوقت الذي يُنظر فيه للهلال بأنه يملك كل ما يفتقر إليه جاره في الرياض.

    النصر مرّ بحالة تذبذب في النتائج مؤخرًا، في ظل سقوطه أمام الاتحاد، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ومن ثمّ الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة، في مستهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    مؤشر "محبط" ظهر في دكة بدلاء النصر، وأسباب الانهيار الكبير في صفوف الفريق الذي بات شعاره هو "العودة بعد التأخر في النتيجة"، في معظم مبارياته هذا الموسم، في الوقت الذي حقق فيه الهلال بداية مثالية، في دوري روشن وأبطال آسيا للنخبة، بالحفاظ على العلامة الكاملة محليًا وقاريًا.

  • نجوم النصر في فترة التوقف

    باتريك فييرا يعلن إصابة ساديو ماني ويؤكد : لم أدرب السنغال من أجل المال!

    كشف باتريك فييرا مدرب المنتخب السنغالي الجديد، عن السر وراء غياب ساديو ماني عن قائمة فريقه للتوقف الدولي المقبل، استعدادًا لمهمته الجديدة مع أسود التيرانجا.

    الفرنسي البالغ من العمر 50 سنة، تسلم مهمة تدريب السنغال في شهر أغسطس الماضي، ويستعد لقيادة الأسود في المباريات القادمة بتوقف سبتمبر الجاري.

    رسميًا .. قائمة جورج جيسوس تحسم موقف رونالدو النهائي من الاعتزال الدولي!

    بعد سلسلة من التكهنات، حسم جورج جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي الموقف تمامًا، بخصوص فكرة اعتزال مهاجم النصر كريستيانو رونالدو للعب الدولي.

    رونالدو شارك مع البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، وهي المسابقة التي خرج منها الفريق على يد إسبانيا في دور الـ16، لتظهر فكرة إنهاء كريستيانو لمسيرته مع منتخب بلاده.

  • غدر رونالدو؟

    لكنه قد يتحوّل إلى حقيقة لهذا السبب!.. لماذا يصعب على كريستيانو رونالدو "الغدر بالنصر" في الشتوية؟

    عندما يتم ذكر اسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ فنحن لا نتحدث هُنا عن لاعب أو رياضي عادي، بل واحد من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم أجمع.

    نعم.. رونالدو ليس مجرد لاعب يرتبط بعقدٍ مع نادٍ ما، حيث دائمًا ما تكون هُناك حسابات أخرى؛ سواء على المستوى التجاري والاقتصادي، أو حتى الاجتماعي.

    كل هذه الحسابات يتم أخذها في الحسبان بالطبع؛ وذلك عند الحديث عن مستقبل الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 41 سنة، في عالم الساحرة المستديرة.

    خلل إداري في النصر و"لا هيبة لرئيس النادي" .. رد قاطع على تصريح سامي الجابر "بديل بوستيكوجلو في جدة"!

    أثار سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، جدلًا كبيرًا بسبب حديثه بشأن وضع النصر، مع مدربه الأسترالي أنج بوستيكوجلو، عقب الهزيمة أمام العين الإماراتي برباعية، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتلميحه بأن مدرب "العالمي" الجديد سبق وأن درّب في جدة.

    النصر يمرّ بمرحلة من تذبذب النتائج، محليًا وآسيويًا، تحت قيادة بوستيكوجلو، فيما فتحت الهزيمة برباعية العين، باب الجدل، ووضعت المدرب الأسترالي في مرمى الانتقادات، وسط مطالبات بإقالته في أسرع وقت.

دوري روشن السعودي
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