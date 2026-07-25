أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | عبد الله الماجد يرحل رسميًا .. إشادة برتغالية بدوران وحقيقة صفقة برونو فيرنانديش!
عبد الله الماجد يعلن رحيله
أعلن عبد الله الماجد، عن رحيله رسميًا عن منصب رئيس شركة نادي النصر، بعد انتهاء الفترة النظامية، معربًا عن استعداده لدعم أي مرشح نصراوي تؤازره الجماهير خلال المرحلة المُقبلة.
ونشر الماجد رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، بقوله "إن كان للأندية محبون، فإن للنصر عشاقًا؛ لا تتغير مكانته في قلوبهم بتغير مواقعهم. اليوم، أترك كرسي الرئاسة بعد انتهاء الفترة النظامية، وعدم رغبتي بالاستمرار في فترة التمديد التلقائي لنظام الشركات؛ لظروفي العملية.
عشتُ فترة سأحمل ذكرياتها التي لا تُنسى، ولحظاتها الخالدة وتحدياتها المعلنة والخفية، توّجت في نهايتها بتحقيق الدوري الأصعب.
الشكر لله أولًا وآخرًا، ثم لكم أنتم جمهور الوفاء، الذي صبر فظفر. أشكر زملائي في مجلس الإدارة، وأعضاء الشرف، والأجهزة الفنية، والإدارية، واللاعبين، وجميع اللجان والمجالس، على جهودهم خلال فترة كانت مليئة بقصص الوفاء والانتماء.
أعود للمدرج الأصفر كما كنت، أمّا الأصوات التي أملكها لترشيح الإدارة القادمة، فستكون مُلكًا لجمهور النصر، وسأدعم أي مرشح ترون أنه خيارًا مثاليًا للنادي، والأكيد بأنني الداعم الأول لكل من سيخدم الكيان النصراوي.. في أمان الله".
- Goal AR
إشادة برتغالية بتألق دوران
أشادت صحيفة "أبولا" البرتغالية، بتألق الكولومبي جون دوران، المُعار من النصر، في أولى مبارياته مع فريق بنفيكا، بعدما قاده لفوز كبير على بيلينينسش، وديًا، بخمسة أهداف مقابل هدف.
تحت عنوان "جون دوران يفكر دائمًا بكلمتين: القائم والهدف"، سلطت الصحيفة البرتغالية، الضوء على تألق المهاجم الكولومبي الذي سجل الهدف الرابع لبنفيكا، في الدقيقة 54، معلنًا عن أولى بصمة تهديفية مع فريقه، فضلًا عن صناعة الهدف الخامس الذي أحرزه جيانلوكا بريستياني، رغم مشاركته بديلًا في الشوط الثاني.
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هل يلحق رونالدو بودية ميريندا؟
يتأهب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى معسكر النصر في مدينة لشبونة، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي يستعد فيه العالمي لخوض وديته الثانية أمام ميريندا الإسباني، الثلاثاء المُقبل، وذلك بعد خسارته أمام فريق بنفيكا الرديف، في الودية الأولى، بهدفين مقابل هدف.
أحدهم توقع فوزه بالأوسكار والآخر سخر من نجم سابق بسببه.. ثنائي الدوري الإنجليزي المعتزل يطالب رونالدو بالتمثيل!
يتلقى كريستيانو رونالدو الدعم للانتقال إلى عالم السينما الهوليوودية بمجرد انتهاء مسيرته الكروية، حيث صرح ميكايل سيلفستر لموقع «GOAL» بأن البرنغالي لن يواجه أي مشكلة في اقتحام تلك الصناعة «إذا كان فيني جونز قادراً على أن يصبح ممثلاً». ولا توجد أي مؤشرات على أن «أعظم لاعب في التاريخ» البرتغالي مستعد للتوجه إلى لوس أنجلوس في الوقت الحالي، لكنه سيسعى إلى خوض تحدٍ جديد في مرحلة ما في المستقبل غير البعيد.
لا يفل الحديد إلا الحديد!.. كريستيانو رونالدو يقطع إجازته لـ"حل مشاكل النصر"
جهز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، "مفاجأة كبيرة" لعملاق الرياض النصر؛ وذلك قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، بشكلٍ رسمي.
النصر يُعسكر في البرتغال حاليًا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد؛ في الوقت الذي حصل فيه رونالدو، على "إجازة" حتى نهاية شهر يوليو.
ومنح النصر "إجازة" إلى الأسطورة البرتغالية، حتى نهاية شهر يوليو الحالي؛ وذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2026.
خاص | "لن يتقاعدا في وقت قريب" .. صديق كريستيانو رونالدو السابق يتحدث عن فرص ظهوره مع ليونيل ميسي في كأس العالم 2030
يرى النجم ميكائيل سيلفستر، لاعب مانشستر يونايتد وإنتر السابق، أن الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قد يكونا قد خاضا "رقصتهما الأخيرة" في نهائيات كأس العالم خلال النسخة الأخيرة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وإسبانيا.
وقال سيلفستر في تصريحات خاصة لـ"Goal.com"، إن ميسي ورونالدو "العظيمين"، لن يكون لهما ظهور في كأس العالم بعد نسخة عام 2026، مشيرًا إلى أن منتخبي الأرجنتين والبرتغال سيفتقدان "أعظم لاعبيهما على الإطلاق" عندما تنطلق نسخة عام 2030 من البطولة.
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الهلال يحلم بضم هدف النصر .. ورسالة سالم الدوسري تثير الجدل
"كان خيار النصر ولكن" .. الهلال يحلم بالتعاقد مع لويس دياز
خرجت أنباء إعلامية تتحدث عن وجود رغبة من قبل الهلال للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ وكولومبيا لويس دياز في سوق الانتقالات الحالية.
الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلويجي لونجاري كتب عبر حسابه في إكس أن الهلال عقب تعاقده مع كريسينسيو سمرفيل لم يتوقف، ويسعى لضربة جديدة كبرى في سوق الانتقالات.
تحليل غريب لرسالة سالم الدوسري الغامضة.. "اللاعب يهدد الهلال بالانتقال إلى النصر وهذا الدليل"!
أصبح مستقبل النجم المخضرم سالم الدوسري مع عملاق الرياض الهلال، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وسط معاناة اللاعب من إصابة وخضوعه لعملية جراحية، في اليومين الماضيين.
سالم خضع لعملية جراحية في "وتر الركبة"، بعد مشاركته مع منتخب السعودية في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث يحتاج من 6 إلى 8 أسابيع، للعودة إلى الملاعب مجددًا.
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رد نصراوي على صفقة برونو .. ورونالدو يريد فرض شروطه
"بعد تداول اسم صلاح جاء الدور على برونو" .. الكشف عن حقيقة مفاوضات النصر مع قائد مانشستر يونايتد
خرجت في الساعات الماضية عدة تقارير تحدثت عن وجود اهتمام من قبل النصر بالتعاقد مع النجم البرتغالي وقائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش لدعم صفوفه الموسم القادم، ولكن الرد جاء من الإعلام السعودي مباشرة لنفي الصفقة.
بين إنقاذه من كبوته المالية وإقناع برونو فيرنانديش .. كريستيانو رونالدو يفرض شروطه على النصر!
في الوقت الذي يدور فيه الحديث بشأن تحرك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من أجل إنقاذ نادي النصر من "كبوته" المالية، إلا أن قائد الفريق يبدو أنه سيحتاج إلى صلاحيات لإدارة المرحلة المُقبلة.
وبينما يقضي النصر معسكره في البرتغال، تحت قيادة المدير الفني آنج بوستيكوجلو، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، قرر رونالدو قطع إجازته التي حصل عليها بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم، من أجل التواجد برفقة زملائه.
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"مباراة النصر تخالف دوريات العالم"
"حظ الهلال أفضل" ومباراة النصر تخالف دوريات العالم .. ورسالة تحذير للأهلي بعد إعلان روزنامة روشن!
وأخيرًا، تم الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد، من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، والذي سينطلق في 13 أغسطس، وينتهي في 29 مايو من العام المُقبل.
306 مباراة، خلال 102 يوم، وسط روزنامة تشهد العديد من التوقفات، في ظل مشاركة "ثمانية" أندية سعودية في أربع بطولات خارجية، ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري أبطال الخليج، كأس الإنتركونتينينتال، فضلًا عن التوقفات الدولية، ومشاركة المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.
الإعلان عن جدول دوري روشن 2026-2027 .. تعرف على مباريات الجولة الأولى والأخيرة وموعد القمم والديربي
كشفت رابطة الدوري السعودي عن جدول مباريات دوري روشن في موسمه المقبل 2026-2027 مساء الجمعة، وذلك عقب الكشف عن المعايير التي على أساسها تم اعتماد جدول المسابقة في وقت سابق من نفس اليوم.
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