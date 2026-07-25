أخبار النصر اليوم | عبد الله الماجد يرحل رسميًا .. إشادة برتغالية بدوران وحقيقة صفقة برونو فيرنانديش!

أعلن عبد الله الماجد، عن رحيله رسميًا عن منصب رئيس شركة نادي النصر، بعد انتهاء الفترة النظامية، معربًا عن استعداده لدعم أي مرشح نصراوي تؤازره الجماهير خلال المرحلة المُقبلة.

ونشر الماجد رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، بقوله "إن كان للأندية محبون، فإن للنصر عشاقًا؛ لا تتغير مكانته في قلوبهم بتغير مواقعهم. اليوم، أترك كرسي الرئاسة بعد انتهاء الفترة النظامية، وعدم رغبتي بالاستمرار في فترة التمديد التلقائي لنظام الشركات؛ لظروفي العملية.

عشتُ فترة سأحمل ذكرياتها التي لا تُنسى، ولحظاتها الخالدة وتحدياتها المعلنة والخفية، توّجت في نهايتها بتحقيق الدوري الأصعب.

الشكر لله أولًا وآخرًا، ثم لكم أنتم جمهور الوفاء، الذي صبر فظفر. أشكر زملائي في مجلس الإدارة، وأعضاء الشرف، والأجهزة الفنية، والإدارية، واللاعبين، وجميع اللجان والمجالس، على جهودهم خلال فترة كانت مليئة بقصص الوفاء والانتماء.

أعود للمدرج الأصفر كما كنت، أمّا الأصوات التي أملكها لترشيح الإدارة القادمة، فستكون مُلكًا لجمهور النصر، وسأدعم أي مرشح ترون أنه خيارًا مثاليًا للنادي، والأكيد بأنني الداعم الأول لكل من سيخدم الكيان النصراوي.. في أمان الله".