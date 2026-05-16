أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جيسوس يدرس الرحيل .. أزمة لمس كأس آسيا ورئيس جامبا أوساكا يخشى هذا اللاعب أكثر من رونالدو!
النصر قبل نهائي الآسيوية
كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن "تيفو" نادي النصر، الذي سيتواجد في مدرجات ملعب الأول بارك، ضمن التحضيرات لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام جامبا أوساكا الياباني.
وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي عبد العزيز العصيمي، بأن جورج جيسوس قرر ضم جميع اللاعبين الأجانب لمباراة جامبا أوساكا، باستثناء مارسيلو بروزوفيتش، فيما قرر إراحة المدافع عبد الإله العمري، وضم نواف العقيدي.
كواليس النهائي .. أزمة لمس الكأس وصدمة لرونالدو
فيديو | أزمة بسبب لمس الكأس .. كواليس المشادة التي وقعت في المؤتمر الصحفي لمواجهة النصر وجامبا أوساكا
كشف الإعلامي السعودي رياض المنّاع عن ما حدث في المؤتمر الصحفي، الذي سبق مباراة النصر وجامبا أوساكا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.
بعد فترة من الانتظار، حانت اللحظة أخيرًا، النصر ضد جامبا أوساكا مساء اليوم، السبت، في النهائي المنتظر على ملعب الأول بارك، ويبدو أن هناك بعض الأحداث المثيرة قد وقعت قبل المواجهة المرتقبة.
فيديو | ليس رونالدو .. رئيس جامبا أوساكا يختار اللاعب الذي لا يريد مواجهته من النصر بنهائي الآسيوية
كشف ناوهيتو ميزوتاني، الرئيس والمدير التنفيذي لنادي جامبا أوساكا الياباني، عن اللاعب الذي لا يريد مواجهته من النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2.
ملعب الأول بارك يستضيف النهائي الآسيوي المرتقب مساء اليوم، السبت، بين النصر وجامبا أوساكا، ووفقًا للرئيس التنفيذي للنادي، فإن كريستيانو رونالدو ليس اللاعب الذي يخشاه في العالمي!
الآن تقول الخطأ وارد؟ الآسيوية تفضح سياسة الكيل بمكيالين لجيسوس .. وليس كل تناقضاته مدمرة للنصر!
"أسمع كلامك أصدقك، أرى أمورك أتعجب"، مثل شعبي مصري، يعبر عن حالة التناقض، التي قد تراها في شخص واحد، يفعل الشيء ثم نقيضه، ولعل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يعد مثالًا واضحًا على ذلك.
لا أقصد هنا أن جورج جيسوس يتراجع في كلماته، إلا أنه على مدار مسيرته في السعودية، شاهدنا أمورًا متناقضة خرجت من المدرب البرتغالي، ربما تجعلنا نتوقف عندها، خاصة وأن منها ما هو إيجابي، وآخر سلبي.
نظرة للتأمل، وليس للهجوم، تجاه هذا المدرب المخضرم، الذي يحلم بأسبوع تاريخي مع النصر، حيث يواجه، السبت، جامبا أوساكا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، فيما يلتقي بنظيره ضمك، الخميس، في ختام مباريات دوري روشن السعودي، والفوز بأي نتيجة، يكفي من أجل حسم اللقب رسميًا.
مفاجأة مدوية .. جيسوس يخطط لمغادرة النصر
مفاجأة | "أبلغ الإدارة بقراره ومعروض عليه راتب أعلى من الهلال"!.. جورج جيسوس يستعد للرحيل عن النصر
يبدو أن عشاق نادي النصر، سيكونون على موعد مع صدمة مدوية، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
هذه الصدمة النصراوية؛ تتعلق بمستقبل البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
"المفاوضات بدأت مع ماركو سيلفا".. نادٍ سعودي كبير يتحرك لخطف حلم الهلال القديم
لا تزال الكثير من الأندية السعودية الكبيرة، تعمل على ترتيب أوراقها؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027.
دوري روشن السعودي للمحترفين يشهد ثورة هائلة، منذ عام 2023 تحديدًا؛ بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى عملاق الرياض النصر، بشكلٍ رسمي.
جدل مباراة ضمك .. ورد عنيف من رئيس الهلال الأسبق
عين على الحكم | بطل أزمة الأهلي .. ضمك يخسر نجمه أمام النصر بإنذار "مُثير للجدل" في مباراة الفيحاء!
مرة أخرى، يعاود الحكم محمد السماعيل، إثارة الجدل، بقراراته التحكيمية، خلال إدارة مباراة ضمك والفيحاء، في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.
العيون تراقب ما يحدث في لقاء ضمك والفيحاء، خاصة وأن الطرف الأول، سيخوض مباراة الحسم، التي يبحث فيها النصر عن حسم تتويجه رسميًا بلقب الدوري، في ظل استمرار السباق مع الهلال.
تكذيب واعتذار وتلويح بالقضاء: عبد الرحمن بن مساعد يرد على التشكيك في لقب الهلال .. "النصر فاز بالدوري مرتين"
وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق، رسالة شديدة اللهجة، بشأن "التشكيك" حول تتويج سابق للزعيم بلقب دوري المحترفين السعودي.
"لمَ لا نغيّر بوصلة الدوري".. رئيس ضمك يثير الجدل قبل مواجهة النصر ويكشف حقيقة مكافآت الهلال الضخمة!
أثار خالد آل مشعط، رئيس نادي ضمك، المزيد من الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك قبل مواجهة عملاق الرياض النصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ضمك يحل ضيفًا على النصر، مساء يوم 21 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
"احتفال رونالدو الغريب بالكرة الذهبية وهدم ملعب الخماسي" .. أنشيلوتي يكشف كواليس فترته في ريال مدريد
في مقابلة مع بودكاست «تريبليتا» الذي تبثه صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، كشف دافيدي أنشيلوتي، نجل ومساعد كارلو أنشيلوتي، عن حكاية مذهلة تتعلق بأخلاقيات العمل لدى مهاجم فريق النصر.
خاص | "طبيعة الوحش وكأنك تقارن التفاح والكمثرى" .. مدرب رونالدو السابق يرشحه لمزاملة ميسي في إنتر ميامي!
في سن الحادية والأربعين، لم يعد أمام كريستيانو رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، الكثير من الخيارات المتاحة. فهو مرتبط بعقد في الرياض - الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم - يمتد حتى صيف عام 2027. ومع ذلك، يمكن فسخ شروط العقد هذه إذا توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق.
خاص | استبعد يامال ورشح ميسي ورونالدو .. جوليت يكشف مرشحه للكرة الذهبية 2026
حقق ليونيل ميسي هذا الإنجاز في كأس العالم 2022 بقطر، ليضع حداً لانتظاره الطويل لتحقيق المجد العالمي. وبعد أن قاد منتخب بلاده إلى فوز تاريخي في الشرق الأوسط، حصل صانع الألعاب السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته.
وهو الآن متقدم بثلاث كرات على منافسه الأبدي كريستيانو رونالدو، حيث حقق المهاجم البرتغالي الخالد آخر انتصاراته الخمسة في عام 2017.
وفي سن 41 عامًا، لا يزال أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد في قمة مستواه مع فريق النصر، المرشح للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً
أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث ضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.