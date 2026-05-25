أخبار النصر اليوم | اعتزال نجم سابق على الهواء .. نجل رونالدو يخطف الأضواء ورد حاسم على رحيل جيسوس

أعلن شايع شراحيلي، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر، عبر بودكاست "مع مسفر"، عن قراره باعتزال اللعب بشكل نهائي، مؤكدًا أنه قد يعود إلى الملاعب كإداري أو فني، ولكن ليس كلاعب كرة.

وأوضح شراحيلي أنه يعطي الأولوية للنصر، لدرجة دفعته لتجاهل كريستيانو رونالدو وعدم مصافحته أو الرد على ابتسامته، بعدما أهدر عدة فرص في مباراة تعادل فيها النصر مع الأخدود بنتيجة (3-3)، خلال العام الماضي، قبل أن يراجع نفسه فيما بعد، ويتساءل عمّا فعل مع القائد البرتغالي.

وأضاف شراحيلي أن الأمير فيصل بن تركي، قدم الكثير لنادي النصر، وقام بتغيير حوالي 138 لاعب، من أجل إعادة الفريق إلى مصاف البطولات، مضيفًأ أن رحيله دمّر الكثير من اللاعبين، وهو أحدهم، مضيفًا "هذا الإنسان كان يحتوينا ويرتب حياتنا، وفعل أشياءً كثيرة من أجلنا".

في المقابل، تطرّق شراحيلي للحديث عن تعرضه للظلم بسبب سلمان المالك، رئيس النصر الأسبق، بقوله "فاوضني على التجديد لمدة 4 شهور حتى نهاية الموسم، وقال لي ماذا قدمت للنادي؟ بعدما قضيت 13 عامًا، وكنت أقضي في النادي أكثر مما أقضيه مع أهلي".

وتحدث شراحيلي بدوره عن سالم الدوسري، قائد الهلال، بقوله "كانت علاقتنا جميلة وكنا معًا في غرفة المنتخب، وعندما التقيته آخر مرة تعامل معي بطريقة سيئة، ظل واقفًا يغلق أزاره ثم سلم عليّ، لم أحب تلك الطريقة، وردي سيكون بعد كأس العالم".