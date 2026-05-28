أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | إينيجو يحسم مستقبله .. غياب العقيدي ورد على "تقليل" ماني من بطولة الهلال!
إينيجو يفعل بند التمديد
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع النصر، أبلغ إدارة النادي، برغبته في تفعيل بند التمديد في عقده مع العالمي، قبل نهاية يونيو المُقبل، حيث يرغب في البقاء موسمًا إضافيًا.
ولعب نجم برشلونة السابق، الذي انتقل للنصر في صفقة انتقال حر، دورًا كبيرًا في قيادة الأصفر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2، فيما شارك الإسباني في 43 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف.
"التاريخ الحلال"
أثار نادي النصر، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تغريدة لأحد المتوافدين على متجر النصر، الذي يرتدي قميص الهلال، وهو يحمل قميص النصر الخاص بكريستيانو رونالدو، برسالة "الكل يحلم باقتناء قطعة من التاريخ الحلال. الكل بلا استثناء".
واختفلت ردود الأفعال حول تغريدة النصر، بين الاحتفال بلقب دوري روشن، ومطالبات البعض لإدارة الهلال، بضرورة التقدم بشكوى رسمية ضد النصر بسبب تلك الإشارة.
غياب مقلق للعقيدي
تغيب نواف العقيدي، حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي، عن أول تدريب في معسكر الأخضر في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث يخضع لإشراف الجهاز الطبي لبرنامج تأهيلي خاص من أجل التعافي من الإصابة، في الوقت الذي يستعد فيه الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
موقف جيسوس وتعليقه على تدريب البرتغال
بعد تدخل كريستيانو رونالدو.. محامي جورج جيسوس يعلنها رسميًا: هذا قراره النهائي من التجديد!
حسم لويس ميجيل، محامي المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، "مستقبل" المدرب المخضرم مع عملاق الرياض النصر، بشكلٍ رسمي.
جيسوس أعلن الرحيل عن النصر، بعد قيادة الفريق الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ إلا أن إدارة النادي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ضغطوا عليه في محاولة لإقناعه بالتجديد لعام آخر.
"لا أريد الدخول في مهاترات" .. جورج جيسوس يكشف موقفه من قيادة المنتخب البرتغالي بعد الرحيل عن النصر
علق البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، على الأنباء التي تربط اسمه بقيادة منتخب بلاده عقب نهاية كأس العالم 2026، وسط التقارير التي تتحدث عن رفضه تجديد عقده مع النصر.
صفقة إسبانية والدور الأنسب لرونالدو بعد الاعتزال
نافس لامين يامال بقوة!.. النصر يقترب من التعاقد مع نجم خيتافي
يبدو أن عملاق الرياض النصر، اقترب من حسم صفقة إسبانية "مفاجئة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.
النصر يرغب في تدعيم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ للحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، واعتلاء عرش النخبة الآسيوية.
خاص | "لهذا السبب لا أراه مدربًا" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يحدد الدور الأنسب له بعد الاعتزال!
صرح إريك جيمبا-جيمبا لموقع "جول"، بأن كريستيانو رونالدو لن يتمكن أبدًا من أن يصبح مدربًا، لكن هناك توقعات بأن يعود الدون بشكل مفاجئ إلى مانشستر يونايتد في منصب إداري. وقد لعب الأسطورة البرتغالية مرتين في أولد ترافورد، ومن المحتمل أن يعود في مرحلة ما إلى "مسرح الأحلام".
أمنية كريستيانو رونالدو، شروط جورج جيسوس وعودة بطل المشاكل!.. تحديات تهدد بـ"إسقاط النصر" في الموسم الجديد
لم تكد تنتهي مراسم التتويج الصاخبة في "الأول بارك"، أو تجف دموع الفرح من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وهو يرفع لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026 عاليًا؛ حتى بدأت الأضواء الخافتة في المكاتب الإدارية لشركة النصر، تكشف عن مجموعة من "التحديات الصعبة" التي تنتظر النادي العاصمي الكبير.
وكما يُقال دائمًا "الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول إليه"؛ لذا فاليوم.. يجد النصر نفسه يقف أمام حقل ألغام حقيقي، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027.
رد على رسالة ماني ولا تعاطف مع حمد الله
"فريقك لم يحققها منذ ما قبل ولادتك" .. رسالة شديدة اللهجة إلى ساديو ماني بعد اتهامه بالتقليل من كأس الملك!
أثار السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حالة من الجدل، على خلفية فيديوهات متداولة للاعب الذي انضم لمعسكر منتخب بلاده، من أجل الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
القائمة التي أعلن عنها المدير الفني باب ثياو، باتت تضم 3 أبطال مختلفين في السعودية، ما بين الحارس إدوارد ميندي الذي توج بدوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي، ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي الذي حقق كأس خادم الحرمين الشريفين، وساديو ماني الذي قاد النصر لاستعادة لقب دوري روشن السعودي بعد غياب طويل.
وسط أزمته مع الشباب .. الأمير وليد بن بدر إلى عبدالرزاق حمدالله: لا نحمل أي تعاطف لك!
لا يوفر البعض أي جهد لانتقاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله حتى وسط أزمته الحالية مع نادي الشباب، إذ خرج الأمير وليد بن بدر؛ العضو الذهبي لنادي النصر، لانتقاد تصرفاته عقب الرحيل عن العالمي، مؤكدًا أنه لا يتعاطف معه قط.
أبطال موسم 2025-2026
وشهدت الكرة السعودية، تتويج ثلاث فرق مختلفة على مدار موسم 2026، حيث استهل الأهلي، الرحلة، بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، بعد تخطي عقبة النصر في النهائي، بركلات الترجيح.
وواصل الأهلي رحلته نحو حصد الألقاب مع مدربه ماتياس يايسله، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، فيما تمكن الهلال من التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على الخلود بهدفين مقابل هدف.
واختتم النصر الموسم، بطلًا لدوري روشن السعودي، بعد غياب منذ 2018-2019، حيث فاز باللقب بعد وصوله إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، بينما حل الأهلي ثالثًا بـ81 نقطة.
وكان بمتناول النصر أن ينهي الموسم بثنائية، إلا أنه اكتفى بوصافة دوري أبطال آسيا 2، بعدما توج جامبا أوساكا الياباني باللقب.
متى موعد بداية الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027؟
يترقب عشاق كرة القدم في المنطقة العربية وحول العالم، انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-2027.
وعاشت الجماهير السعودية موسمًا استثنائيًا في نسخة 2025-2026 من دوري روشن، والتي شهدت منافسة شرسة على القمة بين النصر والهلال.