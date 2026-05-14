أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | 7 غيابات أمام جامبا أوساكا .. البديل المثالي لأزمة "نهائي الآسيوية" وضياع صفقة أليسون بيكر!
أزمة إصابات قبل نهائي الآسيوية
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن النصر يعاني من إصابة خمس من نجومه، قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام جامبا أوساكا الياباني، السبت المُقبل، وهم مارسيلو بروزوفيتش وكينجسلي كومان وعبد الإله العمري، الذين أجروا كشفًا بالآشعة في أحد المراكز الطبية المختصة، لتحديد الإصابة العضلية التي تعرضوا لها في مباراة الهلال.
وقرر طبيب النصر، البرتغالي كارلوس ميجيل، استبعاد الثلاثي، بجوار أنجيلو جابرييل ونواف العقيدي، من نهائي الآسيوية، فيما وضع الجهاز الطبي علاجًا مكثفًا لأنجيلو، من أجل اللحاق بمباراة ضمك، التي ستحسم هوية بطل دوري روشن.
يأتي ذلك بالإضافة إلى إصابة الحارسين راغد النجار ومبارك البوعينين، في الرباط الصليبي، ما يؤكد غياب 7 لاعبين عن نهائي الآسيوية.
البديل المثالي في النهائي
كشف هاشم سرور، نجم فريق الكرة السابق بنادي النصر، عن رأيه بشأن أزمة غيابات الفريق، تحديدًا في منطقة الوسط، مؤكدًا أن البديل الأمثل لحل أزمة محاور الفريق، هو نادر الشراري.
وذكر سرور، في رسالته عبر منصة (إكس)، بأنه في ظل وضع غيابات محاور الفريق، فإن البديل القادر على مهمة تماسك وسط الفريق وإظهاره بصورة جيدة، هو اللاعب نادر الشراري، لأنه يجيد التمركز أمام قلوب الدفاع، ويستطيع التخليص وقطع الكرة، والتمرير بدقة، وأيضًا لسهولة انسجام لاعبي الوسط معه بسبب اسلوبه السهل في الاستلام والتسليم.
ورد سرور على تساؤل بشأن الحاجة لتغيير المراكز، في ظل وجود عناصر مثل حيدر عبد الكريم وراكان الغامدي، مؤكدًا أن الخبرة مطلب، والثنائي يحتاج على الأقل لخوض دور كامل من أجل الاعتيار على اللعب مع الفريق أمام جماهير كبيرة.
مناوشة بين الهريفي والدعيع
في مناوشة طريفة بين أسطورتي النصر والهلال، وجه فهد الهريفي ردًا على رسالة محمد الدعيع، الذي تحدث عن تقلبات كرة القدم، حول (زعل) الهريفي بعد التعادل الذي جاء في آخر ثانية، وقوله "لا تأمن الهلال حتى صافرة النهاية".
وقال الهريفي، في رسالة عبر منصة (إكس): "كل تأخيرة وفيها خيرة، ولا اعتراض على الله، وإن شاء الله يصدق حدسي، ويكون هذا التعادل هو السبب الحقيقي لجلب كأس آسيا، رغم صعوبتها، والله مثل ما قلت لك، لازم تفوزون في باقي مبارياتكم، لا نريد لكم منة، سنأخذها بأيدينا أمام ضمك إذا أراد الله وبعد مشيئته".
"لا ألوم كريستيانو رونالدو على تصرفه" .. لاعب النصر السابق يتفاءل خيرًا بعد سيناريو الهلال الصادم!
يرى فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، جانبًا إيجابيًا في تعادل فريقه الصادم مع الهلال في ديربي الرياض، مشيرًا إلى أن هناك خيرًا من وراء هذا التعادل ينتظر العالمي في الأيام المقبلة.
الهلال كان قد تعادل مع النصر بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب "الأول بارك"، إلا أن هذه النتيجة لم تخدم حظوظ الزعيم في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لكنها أجلت احتفالية الغريم النصر باللقب للجولة الأخيرة من المسابقة.
ما هو جامبا أوساكا منافس النصر؟
وقفوا على باب الهبوط وسجلوا 3 أهداف في 12 مباراة.. قصة سقوط جامبا أوساكا وعودته قبل مواجهة النصر!
تتجه أنظار جماهير كرة القدم الآسيوية يوم السبت صوب ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض حيث يضرب نادي النصر موعدًا تاريخيًا مع ضيفه الياباني جامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا 2.
وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة للفريقين فالعالمي يسعى لتكريس تفوقه القاري بوجود كوكبة من النجوم العالميين بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بينما يطمح الفريق الياباني لاستعادة بريقه المفقود منذ سنوات طويلة حيث يعد هذا النهائي هو الأول للفريق في البطولات القارية منذ عام 2008 وهو العام الذي شهد تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا وتحقيق المركز الثالث في مونديال الأندية.
موعد مباراة النصر وجامبا أوساكا في نهائي دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026 والقنوات الناقلة
مفاجأة وكيل لاعبين
التعاقد مع فينيسيوس جونيور وكواليس ضياع صفقة أليسون بيكر من النصر.. وكيل لاعبين يفجر مفاجآت مثيرة
كشف محمد شريفي، حارس مرمى نادي النصر سابقًا، وكيل اللاعبين حاليًا، عن مفاجآت مدوية بخصوص سوق الميركاتو السعودي؛ سواء في السنوات القليلة الماضية، أو حاليًا.
دوري روشن السعودي يشهد ثورة كبيرة للغاية، وتحديدًا منذ عام 2023؛ بعد توقيع النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي أعقبه قدوم العديد من النجوم العالميين.
ماذا حدث بعد تعادل الهلال؟
"اطلب وادلل الفرصة لن تأتي مرتين" .. تحريض لضمك بطلب أموال من الهلال لإسقاط النصر في اللقاء الحاسم
الأعين جُلها حاليًا تراقب نادي ضمك، كونه المتحكم حاليًا في مصير المتوج المنتظر بدوري روشن السعودي 2025-2026، إذ يلتقي بالنصر في الجولة الأخيرة الحاسمة، بعدما تأجل تتويجه عقب التعادل في ديربي الرياض أمام الهلال.
وقبل أيام من مواجهة النصر وضمك، خرج من يحرض الأخير على طلب أموال من الزعيم، للعب بقوة وإسقاط العالمي في المباراة، ومن ثم إهداء اللقب للهلال حال انتصاره في المباراتين المتبقيتين له.
ما بعد الديربي: معجزة ضمك "أشبه بالمستحيلة" يا الهلال.. والنصر قد يتوج بـ"لقبين" في ليلة واحدة
يستعد نادي النصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لأسبوع حاسم بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ؛ حيث قد تكتسي العاصمة السعودية الرياض فيه، اللون الأصفر بالكامل.
نعم.. النصر سيبدأ هذا الأسبوع الحاسم، بمواجهة العملاق الياباني جامبا أوساكا، يوم السادس عشر من مايو الجاري، في المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ قبل أن يضرب موعدًا مع نادي ضمك في الحادي والعشرين من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من دوري روشن السعودي للمحترفين.
"انظروا إلى إيفان توني وكينيونيس" .. سامي الجابر ينصح النصر باستبدال كريستيانو رونالدو!
تحولت ليلة النجم كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أمس الثلاثاء من الفرحة إلى الصدمة والحزن، بسبب السيناريو القاسي الذي شاهده من على دكة بدلاء فريقه خلال الثواني الأخيرة من مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي.
ورغم الأداء المميز الذي يقدمه "الدون" مع النصر هذا الموسم، والذي وضع فريقه على مشارف الفوز بلقب دوري روشن للمرة الأولى منذ عام 2019، إلا أن ذلك لم يسلمه من الانتقادات والتي جاءت هذه المرة من مهاجم أسطوري بحجم سامي الجابر، نجم ورئيس نادي الهلال السابق.
"الهلال دفع نصف مليون ريال وهكذا يُعاقب" .. موجة هجوم جديدة على الحكام بعد جدل ديربي الرياض!
فتح الإعلامي عبد العزيز الزلال، النار على مسؤولي لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدًا أن فريق الهلال تضرر كثيرًا من ضعف مستوى التحكيم الأجنبي على مدار الموسم الجاري وكان سببًا في خروج الزعيم بنتيجة سلبية في الديربي الأخير أمام النصر.
"قد يفعلها الهلال" .. نبوءة وليد الفراج تظهر للعلن بعد تأجيل حسم دوري روشن للنصر!
يتمسك الإعلامي السعودي وليد الفراج، بنبوءة أطلقها منذ بداية الموسم الحالي عندما تحدث عن كون النصر هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي 2025-2026.
فرصة حرمته من حسم التتويج باللقب .. خبير تحكيمي يؤكد تعرض النصر للظلم في الديربي أمام الهلال
قيّم الخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة عمل الحكم الليتواني دوناتاس رومساس في ديربي الرياض بين النصر والهلال يوم أمس الثلاثاء، موضحًا حرمان العالمي من ضربة جزاء واضحة.
"انتبهوا"!.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تأجيل حلم تتويج النصر بالدوري أمام الهلال
علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على تعادل فريقه مع عملاق الرياض الهلال، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وكأنه مشهد "بلطجة" في فيلم عربي .. اشتباكات مؤسفة بـ"العصي" بالمدرجات عقب نهاية ديربي النصر والهلال
نهاية مؤسفة لديربي الرياض بين النصر والهلال يوم الثلاثاء، حيث نشبت اشتباكات حادة بالعصي بين جماهير الناديين، الحاضرة من مدرجات الأول بارك.
"وكأنه شاهد المباراة قبل انطلاقها" .. توقع غريب تنبأ بهدف الهلال في النصر ويُرعب جماهير العالمي بخسارة حزينة للدوري!
مشهد صادم وغير متوقع انتهى به ديربي النصر والهلال، في الجولة 32 من دوري روشن السعودي بالجولة 2025/2026، ولكن يبدو أن أحدهم تنبأ بالأمر قبل حدوثه!
بطل الواقعة هو المحلل عبيدالله العيسى، والذي خرج عبر قناة "ثمانية" للحديث عن رؤيته للديربي والمنافسة بين الهلال والنصر على بطولة الدوري بشكل عام.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.