أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | بوستيكوجلو يعوض رونالدو بنجوم "جوي للنخبة" أمام باختاكور .. عقوبة مزيفة وإشادة خاصة بالحمدان!
خماسي الشباب يعوض غياب رونالدو
أشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، قرر تعويض غياب كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان وكينجسلي كومان، عن مباراة باختاكور الأوزبكي، الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، في طشقند، بضم نجوم دوري جوّي للنخبة، ما بين عبد الرحمن سفياني وعبد الهادي العلوان، والحارس عبد الرحمن العتيبي، وراكان الغامدي وعواد أمان.
وكان بوستيكوجلو، قد استنى الرباعي راغد النجار ومبارك البوعينين ونادر الشراري وسعد حقوي من إجازة اليوم الواحد، التي حصل عليها اللاعبون بعد مباراة الخلود، من أجل مواصلة برامجهم العلاجية والتأهيلية، فيما توجهت بعثة النصر بالحافلة إلى الأحساء، قبل الإقلاع جوًا إلى طشقند، من أجل خوض مباراة باختاكور.
إشادة خاصة من بوستيكوجلو للحمدان
ردّ أنج بوستيكوجلو، على سؤال من قِبل الناقد عبد العزيز المريسل، بشأن مدى صلاحية عبد الله الحمدان للعب على الطرف، سواءً الأيسر أو الأيمن، مؤكدًا أنه يبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات، وأنه قادر على تقديم الإفادة للفريق وأنه لاعب ممتاز وشخصيته قوية.
عقوبة رونالدو المزيفة
"نعيش في انقسام بسببه" .. صحفي برتغالي يكشف حقيقة "العقوبة المُزيفة" لرونالدو مع المنتخب
كشف الصحفي دوارتي مونتيرو عن كواليس جديدة تخص أزمة رونالدو وجورج جيسوس، والتي أدت لرحيل نجم النصر عن معسكر البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
وأشار في مداخلة مع الإعلامي السعودي بتال القوس، إلا أن عودة رونالدو من جديد إلى قائمة البرتغال، تعكس القوة الهائلة التي يتمتع بها اللاعب في بلاده.
كلٌّ يستفيد بطريقته: وسط جدل "الرأفة مع كريستيانو رونالدو".. ليونيل ميسي يعيش في جنة القوانين الأمريكية و"السلوك الجيد ينقذه"!
أكثر من ثلاث سنوات مرت؛ منذ أن وطأت قدما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية.
ميسي البالغ من العمر 39 عامًا، انضم إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، بشكل رسمي.
مدربين جدد في دوري روشن؟
"ليس النصر".. نادٍ سعودي يتفاوض مع 3 من أفضل 5 مدربين في العالم وسط أنباء عن رحيل بوسيتش
تغريدة غامضة، تثير التكهنات حول مدرب الأهلي القادم، في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها النادي بعد الخسارة بنتيجة 6/1 أمام الشباب في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.
المطالب تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية حول رحيل بوسيتش، بسبب اهتزاز مستوى الفريق تحت قيادته، وفشله في إثبات نفسه بعد رحيل الألماني ماتياس يايسله.
مئوية ساديو ماني
بعد المباراة رقم 100: ساديو ماني "كابوس الاتحاد الأعظم وسلاح الدوري الخفي".. وعلى النصر عدم التخلي عنه إلا إذا!
في صيف عام 2023؛ قررت المملكة العربية السعودية الذهاب للتعاقد مع أفضل نجوم كرة القدم في العالم، ضمن الثورة الرياضية الكبيرة في البلاد.
ومن بين الأسماء العالمية التي تم التعاقد معها؛ النجم السنغالي الرائع ساديو ماني، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ وقتها.
ماني انضم إلى عملاق الرياض النصر؛ حيث يلعب بجوار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، منذ أكثر من 3 سنوات.
وينتهي عقد هذا النجم السنغالي الكبير مع النصر، في 30 يونيو 2027؛ وسط غموض بشأن تجديد عقده، أو الرحيل بشكل رسمي.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا