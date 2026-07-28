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أخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يستبعد رودري.. أزمة في ريال مدريد وتحذير من برشلونة لخوليان!
باريس سان جيرمان يستبعد التعاقد مع رودري
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي باريس سان جيرمان لا يمتلك أي نية للدخول في مفاوضات لضم الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن بطل الدوري الفرنسي يشعر بالرضا التام عن خياراته الحالية في خط الوسط ولا يخطط لإجراء أي تغييرات في هذا المركز رغم التقارير الأخيرة التي ربطته باللاعب.
وفي المقابل، تواصل إدارة مانشستر سيتي تمسكها الشديد باللاعب وتسعى لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد للاستمرار في ملعب الاتحاد، في الوقت الذي يستمر فيه نادي ريال مدريد الإسباني في مراقبة وضع النجم الإسباني عن كثب ضمن اهتماماته طويلة الأمد.
برادلي باركولا يبلغ باريس برغبته في الرحيل ويتفق مع ليفربول
أفادت شبكة سكاس أن النجم الفرنسي الشاب برادلي باركولا رفض عرضًا لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان وأبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي هذا الصيف. وأوضح المصدر ذاته أن ليفربول يتقدم سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بعد التوصل لاتفاق مبدئي معه، بينما تطالب إدارة الفريق الباريسي بمبلغ 170 مليون يورو للتخلي عن خدماته.
فنربخشه يجهز عرضًا رسميًا لضم لياو
أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي فنربخشه التركي يستعد لعقد اجتماع رسمي مع إدارة ميلان وممثلي الجناح البرتغالي رافائيل لياو لتقديم عرض لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويحضر لاجتماع مع إدارة النادي الإيطالي.
وأوضح رومانو أن جيري كاردينالي، مالك نادي ميلان، يرفض تماماً فكرة خروج اللاعب على سبيل الإعارة، مشدداً على أن القرار النهائي سيكون بيد إدارة الروسونيري ولياو في الأيام القليلة القادمة.
أزمة قيد تهدد ريال مدريد بسبب يان ديوماندي وبيريز ييبحث عن حلول
أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن وصول يان ديوماندي يرفع قائمة ريال مدريد إلى 26 لاعبًا متجاوزًا السقف المسموح به في الدوري الإسباني، وسط تمسك المستبعدين إدواردو كامافينجا وراؤول أسينسيو بالبقاء.
وتدرس إدارة النادي حلولاً استثنائية مثل بيع نصف حقوق بعض اللاعبين أو قيد الشبان في فريق الكاستيا لتفادي الأزمة.
برشلونة يوجه إنذارًا أخيرًا لخوليان ألفاريز ويحدد خياره البديل
أوضحت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة وجهت إنذارًا أخيرًا للمهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز لحسم موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق قبل نهاية الشهر الجاري.
ويسعى المدرب هانسي فليك للتعاقد مع مهاجم جديد في أسرع وقت ممكن، مع وضع خيار بديل سيتجه له النادي الكتالوني مع بداية شهر أغسطس في حال عدم إحراز أي تقدم في الصفقة.
برشلونة يحدد 40 مليون يورو لبيع مارك كاسادو إلى الدوري السعودي
أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المدرب هانسي فليك فتح الباب أمام رحيل لاعب الوسط الشاب مارك كاسادو لعدم الحاجة لخدماته، مما دفع إدارة برشلونة لتحديد مبلغ 40 مليون يورو للموافقة على بيعه وسط اهتمام مكثف من أندية الدوري السعودي.
وأضاف المصدر أن وكيل اللاعب خورخي مينديز عقد جلسة مع جوان لابورتا وديكو لبحث العروض المقدمة للاعب صاحب الـ 22 عامًا، بعدما تراجعت نسبة مشاركاته مع الفريق بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي.
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