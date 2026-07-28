أخبار الانتقالات | باريس سان جيرمان يستبعد رودري.. أزمة في ريال مدريد وتحذير من برشلونة لخوليان!





أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي باريس سان جيرمان لا يمتلك أي نية للدخول في مفاوضات لضم الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن بطل الدوري الفرنسي يشعر بالرضا التام عن خياراته الحالية في خط الوسط ولا يخطط لإجراء أي تغييرات في هذا المركز رغم التقارير الأخيرة التي ربطته باللاعب.

وفي المقابل، تواصل إدارة مانشستر سيتي تمسكها الشديد باللاعب وتسعى لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد للاستمرار في ملعب الاتحاد، في الوقت الذي يستمر فيه نادي ريال مدريد الإسباني في مراقبة وضع النجم الإسباني عن كثب ضمن اهتماماته طويلة الأمد.



