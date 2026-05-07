أخبار الانتقالات | نيمار قد ينافس ميسي .. آرسنال يراقب نجم برشلونة وكريستيانو جونيور يفضل أوروبا عن والده!

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن نادي آرسنال يراقب مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، المُعار لصفوف برشلونة، في انتظار موقف العملاق الكتالوني منه، سواءً بشراء العقد أو رحيله نهائيًا.

راشفورد الذي سجل 13 هدفًا في 46 مباراة بجميع المسابقات، مع برشلونة، بات محل مراقبة من قِبل آرسنال، وكذلك بايرن ميونخ، الذي يراقب وضعه باهتمام، قبل فترة الميركاتو الصيفي.

يأتي ذلك في ظل الشكوك حول شراء برشلونة لعقده بصورة نهائية، حيث يتطلب الأمر، من متصدر الدوري الإسباني، دفع مبلغ 26 مليون جنيه استرليني، لإتمام التعاقد، فيما تم منح النادي مهلة 15 يونيو، لتفعيل خيار الشراء.

وكانت صحيفة "ذا صن" قد ذكرت بأن مانشستر يونايتد، لا يملك أي خطة، لاستعادة ماركوس راشفورد في تشكيل الفريق الأول، خلال الموسم المُقبل، وأنه لا يزال يرغب في بيع عقده.