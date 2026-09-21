أفاد موقع "تيم توك"، بأن مانشستر يونايتد يبحث تعويض على لاعبه الشاب جي جي جابرييل، صاحب الـ15 عامًا، بضم موهبة لانس، مزيان مسلوب، الذي يلقب بـ"لامين يامال الجديد".

يأتي ذلك في ظل مطالبة جابرييل بالرحيل عن أولد ترافورد، وإلغاء تسجيله في الأكاديمية، في الوقت الذي يتنافس فيه ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان عن ضم تلك الموهبة، في الوقت الذي طالب فيه المدرب مايكل كاريك، الجميع بحماية سلامة اللاعب، مضيفًا في تصريح عبر شبكة "سكاي سبورتس"، بأنه يجب عليهم الحذر من أجل الفتى صاحب الـ15 عامًا، من خلال الاهتمام والرعاية والرفاهية، وعدم السماح بالتعرض لأي استغلال.