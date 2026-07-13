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أخبار الانتقالات | مطاردة إنجليزية لمرموش .. توقعات برحيل بونو وآرسنال يخطط لخطف خوليان ألفاريز!
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نجم سويسرا إلى أستون فيلا
أفاد الإيطالي فابريتسيو رومانو، بأن يوهان مانزامبي، نجم منتخب سويسرا الذي تألق في نهائيات كأس العالم 2026، يستعد للانتقال إلى أستون فيلا، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بقيمة تتخطى حاجز الـ60 مليون يورو، حيث وافق فرايبورج على العرض، كما تم التوصل للاتفاق مع مانزامبي ووكيله حول الشروط الشخصية وإبرام عقد طويل الأمد.
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توتنهام ونيوكاسل يراقبان مرموش
وسط اهتمام متزايد من إنجلترا وألمانيا، أفاد موقع TEAMtalk بأن ناديي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل أبديا رغبة بالتعاقد مع عمر مرموش، فضلًا عن أندية في البوندسليجا، فيما ينتظر الدولي المصري ووكلاؤه، توضيحًا من المدير الفني الجديد لمانشستر سيتي، إنزو ماريسكا، لمعرفة ما إذا كان ضمن خططه في الموسم الجديد، قبل أن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله.
ويطمح توتنهام لتعزيز صفوفه بضم مرموش، مع النظر أيضًا إلى زميله في السيتي، سافينيو، فيما يمتلك نيوكاسل أموالًا للتصرف بها، بعد بيع ساندرو تونالي إلى توتنهام مقابل 100 مليون جنيه استرليني.
- AFP
توقعات برحيل بونو
ذكر الصحفي محمد البكيري بأن الحارس المغربي ياسين بونو، يُتوقع أن يغادر الهلال خلال الأسابيع المُقبلة، حيث يدرس مسيرو النادي، بيع الفترة المتبقية في عقده الذي ينتهي في صيف 2028، في ظل العروض المغرية التي تلقاها من عدة أندية بارزة من الدوري الإنجليزي والإسباني والتركي، بعد تألقه في كأس العالم 2026.
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آرسنال يضع ألفاريز نصب عينه
أشارت صحيفة "الإندبندنت" إلى وجود رغبة من نادي آرسنال في التعاقد مع مهاجم المنتخب الأرجنتيني، خوليان ألفاريز، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، فيما أوضحت "ذا ميرور"، بأن توجه بطل الدوري الإنجليزي إلى نجم أتلتيكو مدريد، جاء بسبب عدم إمكانية ضم مهاجم باريس سان جيرمان، برادلي باركولا.
- AFP
جوارديولا يقترب من إيطاليا
أوضحت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، بأن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي السابق، بات من بين أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وذلك بعد تعيين باولو مالديني، مديرًا تقنيًا للاتحاد الإيطالي.
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الهلال يرد على عرض أياكس لضم ليوناردو
وبدأت ثورة التغيير في نادي الهلال، في ظل الحديث عن "تخمة" الأجانب، والاتجاه نحو الاستغناء عن عدد من لاعبيه، في فترة الميركاتو الصيفي، من أجل تنفيذ وعد الأمير الوليد بن طلال، الذي وصف الفترة الماضية بأنها "هدوء ما قبل العاصفة".
الهلال امتلك 16 لاعبًا أجنبيًا مع دخول النصف الثاني من موسم 2025-2026، والمحصّلة كانت الاكتفاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16، على يد السد القطري بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)
- AFP
رغم تدخل الأهلي .. جرينوود يقترب من تركيا
أكد الإعلامي بن جاكوبس، أن نادي فنربخشة بات متفائلًا بإتمام صفقة ماسون جرينوود، نجم مارسيليا، رغم تدخل الأهلي بشكل مفاجئ، لعرقلة الصفقة، حيث حصل فنربخشة على اتفاق مبدئي مع مارسيليا، ويزعم بأنه حصل على موافقة اللاعب أيضًا.
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4 خيارات لتدعيم وسط مانشستر يونايتد
استقر نادي مانشستر يونايتد على قائمة تضم أربعة لاعبين لتدعيم خط الوسط، وسط أنباء حول انهيار صفقة البرازيلي إيدرسون، نجم أتالانتا، حيث كثّف النادي مساعيه لضم مانو كونيه من روما، في صفقة تقدر بحوالي 50 مليون جنيه استرليني، كما تواصل اليونايتد مع وولفرهامبتون بشأن جواو جوميز، بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.
ويزعم الصحفي إدواردو بورجوس، بأن اليونايتد مستعد أيضًا للانضمام إلى سباق التعاقد مع نجم ليل، أيوب بوعدي، في الميركاتو الصيفي.
- Getty Images Sport
حارس إنتر يقترب من رحلته الجديدة
أكد الصحفي ساشا تافوليري، أن الحارس يان سومر بات على أعتاب الانتقال إلى كلوب بروج، بعد انتهاء عقده مع إنتر، فيما يرحل إلى الدوري البلجيكي بعقد قصير الأجل، ورغم تلقيه عدة عروض، أبرزها من إسبانيا، إلا أنه اختار العرض الذي سيضمن تواجده كحارس أساسي للفريق.
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