أخبار الانتقالات | المرشح الأمثل لدفاع برشلونة .. موقف ليفربول من أراوخو وكومو يحسم مستقبل نيكو باز

أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن نادي ليفربول يعتزم الانتظار حتى نهاية الموسم، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، حول تحويل إعارته إلى صفقة انتقال دائمة، مقابل 47 مليون جنيه استرليني.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك حالة رضا كبير عن أداء الأوروجوياني في أنفيلد، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يرحل فيرجيل فان دايك وجو جوميز مع نهاية الموسم، فضلًا عن اختيار أراوخو كأفضل لاعب لشهر أكتوبر.