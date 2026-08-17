أخبار الانتقالات | رونالدو يلمح بالاعتزال .. تفاصيل عقد رودري وموعد وصول كانسيلو إلى برشلونة!

أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تصريحات لافتة حول مستقبله الكروي وموعد تعليق حذائه بصورة نهائية، ملمحًا إلى اقتراب رحلته التاريخية داخل المستطيل الأخضر من محطتها الختامية.

وتحدث أسطورة الساحرة المستديرة عن تطلعاته للموسم الجديد وما يخطط له عقب إسدال الستار على مسيرة امتدت لخمسة وعشرين عامًا من الألقاب والنجاحات والأرقام القياسية غير المسبوقة.

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