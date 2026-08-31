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أخبار الانتقالات | بنزيما يفكر في الاعتزال .. تفاصيل عقد جيسوس وآرسنال يريد تعويضه بنجم ريال مدريد!
بنزيما ما بين الاعتزال أو البقاء في السعودية
أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيما على أعتاب مغادرة الهلال، بعد التوصل إلى صيغة اتفاق على إلغاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، فيما تشير التقارير إلى أن الخيارات أمام بنزيما، إما الاعتزال النهائي أو اللعب في نادٍ سعودي آخر، دون أي توجه للعودة إلى أوروبا. اقرأ المزيد
وذكر الإعلامي وليد الفراج، بأن برنامج الاستقطاب قام بتخيير بنزيما ما بين الشباب أو الاتحاد، إلا أن النجم الفرنسي اختار الاعتزال للحفاظ على عقده الرئيس كسفير للسياحة ولملف السعودية في استضافة كأس العالم 2034.
تفاصيل عقد جابرييل جيسوس مع برشلونة
أكد الإعلامي فابريتسيو رومانو، أن جابرييل جيسوس بصدد الخضوع للكشف الطبي في برشلونة، من أجل توقيع عقد رسمي، حيث انتقل مهاجم آرسنال، بعقد حتى يونيو 2028، قابلة للتمديد، مقابل 10 ملايين يورو "رسومًا ثابتة"، مع 4 ملايين كإضافات، و20% من قيمة أي بيع مستقبلي.
آرسنال يطلب نجم ريال مدريد
أفاد موقع "caughtoffside" بأن آرسنال كثّف من بحثه عن مهاجم عالمي، من أجل تعويض رحيل جابرييل جيسوس، حيث يبرز البرازيلي إندريك، صاحب الـ19 عامًا، مهاجم ريال مدريد، ضمن مشروعهم الهجومي لموسم 2026-2027.
"موقف ماك أليستر من ليفربول"
أكد كارلوس، والد أليكسيس ماك أليستر، لموقع winwin، أن نجله لا يفكر في مغادرة ليفربول، ويريد البقاء في معقل الميرسيسايد، رغم أن النادي لم يبدأ أي مفاوضات لتجديد عقده.
تشيلسي يراقب موهبة البرازيل
ذكرت صحيفة "ذا صن"، بأن تشيلسي يرغب في ضم لويس باتشيكو، لاعب وسط بالميراس، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، إلا أنه قد ينتظر حسم الصفقة في الشتاء، في إطار تحركات البلوز لاكتشاف المواهب البرازيلية القادمة، في الوقت الذي وقع فيه يرتبط فيه باتشيكو بعقد حتى سبتمبر 2028، بشرط جزائي قدره 100 مليون يورو (86.5 مليون استرليني) للأندية الأجنبية.
جاكبو يريد ليفربول .. وتوتنهام يعوّض بنجم ميلان
يخضع برادلي باركولا لفحص طبي في ليفربول، بعد إتمام صفقة بقيمة 106 مليون جنيه استرليني، قابلة للزيادة إلى 123 مليون، مع باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يجري فيه مانشستر سيتي محادثات مع الريدز لضم كودي جاكبو، الذي بات يفضل السيتيزنس عن توتنهام.
وفي هذا الإطار، ذكرت شبكة "تيم توك"، بأن توتنهام وضع أربعة خيارات محتملة لتعويض صفقة جاكبو، حيث جاء الأمريكي كريستيان بوليسيتش، مهاجم ميلان، ضمن خطة روبن أموريم طويلة الأمد، فضلًا عن ماليك فوفانا "ليون"، جان ماتيو باهويا "آينتراخت فرانكفورت"، ماتيوس فيرنانديز باردو "ليل".
توتنهام يقترب من نجم إيفرتون
أكدت صحيفة "ذا ميل" بأن توتنهام هوتسبير بات قريبًا من حسم صفقة مهاجم إيفرتون، إيلمان ندياي، مقابل 60 مليون جنيه استرليني، فيما اقترحوا عودة ريتشارليسون إلى إيفرتون، في صفقة قدرها 35 مليون استرليني.
وبخلاف ذلك، فإن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد أيضًا مع ندياي، في الوقت الذي أبدى فيه إيفرتون اهتمامًا بضم مهاجم السيتي، جاك جريليش، فيما توصل لاتفاق من أجل مدافع فولهام، كيني تيتي.
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