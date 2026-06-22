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أخبار الانتقالات | لايبزيج يحدد سعر ديوماندي .. تطورات مستقبل رودري ونجم أتلتيكو على رادار الأهلي!
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لايبزيج يحدد سعر ديوماندي
أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن نادي لايبزيج، قرر تحديد سعر بيع عقد الإيفواري يان ديوماندي، والذي يواجه سباقًا كبيرًا من عمالقة أوروبا، من أجل التعاقد معه، حيث بدا النادي الألماني أكثر انفتاحًا على فكرة بيعه مقابل 112 مليون جنيه استرليني (130 مليون يورو).
ديوماندي الذي لعب دورًا في انتصار كوت ديفوار على الإكوادور، في افتتاحية مشواره بكأس العالم، كان محور اهتمام ليفربول، الذي أبدى استعداده لشرائه مقابل 86 مليون استرليني، إلا أن لايبزيج يريد بيعه بأكبر من ذلك، خاصة مع وجود منافسة من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
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ليفربول يرفض العرض الثاني من إنتر
رفض نادي ليفربول عرضًا رسميًا ثانيًا من نادي إنتر، لضم لاعب الوسط كورتيس جونز، في الوقت الذي يواصل فيه العملاق الإيطالي سعيه لضم خريج أكاديمية أنفيلد. وتشير التقارير إلى أن "الريدز" يصرون على الحصول على مبلغ أعلى بكثير، على الرغم من دخول اللاعب في الأشهر الأخيرة من عقده الحالي (المزيد من التفاصيل).
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نجم هولندا يقلق مانشستر يونايتد
أصبح كريسينسيو سومرفيل، المتألق مع منتخب هولندا في نهائيات كأس العالم 2026، مصدر قلق لمانشستر يونايتد، والذي يعتبره هدفًا رئيسًا له في الانتقالات الصيفية.
مهاجم وست هام يونايتد، الذي سجل هدفين في شباك السويد واليابان، من المتوقع أن ترتفع قيمته، حيث زعمت صحيفة "ميرور" بأن قيمة النجم الهولندي تبلغ 50 مليون جنيه استرليني.
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صفقة رودري معلّقة
أكد الإعلامي فابريتسيو رومانو، بأن موقف الإسباني رودري، متوسط ميدان مانشستر سيتي، لا يزال معلّقًا مع ناديه، فيما يتعلق بتجديد عقده.
وكان مانشستر سيتي قد قدم عرضًا جديدًا لرودري قبل بضعة أشهر، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة، لتصبح صفقته معلقة، ورغم أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ القرار، في ظل امتداد عقده حتى يونيو 2027، إلا أنه قد يرحل كلاعب حر خلال عام واحد.
- AFP
مورينيو يمنع انتقال لاعب الريال إلى دورتموند
يبدو أن المدرب الجديد لريال مدريد، جوزيه مورينيو، يريد وقف المفاوضات بشأن رحيل جونزالو جارسيا، الذي كان موضوع اهتمام نادي بوروسيا دورتموند (المزيد من التفاصيل).
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أموريم عقبة في رحيل ماينان
ذكرت صحيفة "ذا صن"، بأن نادي تشيلسي أعاد اهتمامه بضم الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، حيث يجري البلوز محادثات مع وكيل اللاعب جوناثان كيبي، لتقييم إمكانية إبرام الصفقة، ورغم عدم تقديم عرض رسمي بعد، ولكن المدرب الجديد روبن أموريم، يراه عنصرًا أساسيًا في مشروعه وسيكون مترددًا في السماح له بالرحيل".
- AFP
نجم أتلتيكو مدريد على رادار الأهلي
أفاد موقع TYCSport، بأن تياجو ألمادا، لاعب أتلتيكو مدريد، يجري محادثات مع النادي الأهلي، حيث تلقى عرضًا من النادي السعودي بالفعل، مقابل 30 مليون يورو، لإقناع الروخي بلانكوس برحيله إلى دوري روشن السعودي.
- AFP
تخفيض سعر رحيل روجرز
ذكر موقع "ذا ستاندارد"، بأن نادي أستون فيلا يتجه نحو تخفيض سعر انتقال مهاجمه مورجان روجرز، الذي يعد هدفًا كبيرًا لآرسنال، بعدما رصد مبلغ 100 مليون جنيه استرليني، مقابل التخلي عنه، فيما يزعم بأن تخفيض الرقم إلى 80 مليون استرليني قد يغري فيلا، في ظل الوضع المالي الصعب للنادي، الذي يعود جزئيًا للإفراط في الإنفاق على رواتب اللاعبين، ورسوم الانتقال مقارنة بإيراداتهم.