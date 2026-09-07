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أخبار الانتقالات | وجهة مفاجئة لحكيم زياش .. نجم نابولي ينتظر مورينيو وباريس يؤمن بقاء نجمه!
حكيم زياش يحترف في البرازيل
أفاد الإعلامي فابريتسيو رومانو، بأن المغربي حكيم زياش، سيصل إلى البرازيل، الثلاثاء، من أجل التوقيع على عقود الانتقال إلى نادي بوتافوجو البرازيلي، وذلك بعدما أنهى الوداد البيضاوي عقد اللاعب ليصبح حرًا.
آرسنال والسيتي يراقبان نجم باريس
كشف موقع Caughtoffside، عن مواصلة آرسنال ومانشستر سيتي، مراقبة مدافع باريس سان جيرمان، ويليام باتشو، حيث يدرس عملاقا الدوري الإنجليزي، تعزيز خط دفاعهما في المستقبل، ليتم متابعته في مباراة باريس وليل، التي انتهت بالتعادل (2-2)، فضلًا عن مراقبة ليفربول وريال مدريد للإكوادوري.
ورغم ذلك، إلا أن باريس سان جيرمان وقع عقدًا جديدًا مع باتشو حتى عام 2031، مما يمدد اتفاقيته السابقة لمدة عامين آخرين، من أجل تأمين استمرار المدافع صاحب القدم اليسرى، الذي يمثل خيارًا دفاعيًا عالي المستوى.
الاتحاد يتعاقد رسميًا مع فينالدوم
أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم رياضي واحد، بعدما انتهى عقده مع الاتفاق في فترة الميركاتو الصيفي.
وكان فينالدوم قد خاض 101 مباراة رسمية بقميص الاتفاق، في جميع المسابقات، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.
سانشو مرشح للعودة إلى دورتموند
ذكرت صحيفة "ذا صن"، بأن جادون سانشو مرشح بقوة للعودة إلى بوروسيا دورتموند، للمرة الثالثة، بعد إصابة يانيس كونستانتيلياس، ليصبح اللاعب مرشحًا للانضمام كلاعب حر، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، علمًا بأن صاحب الـ26 عامًا، يتدرب في ملعب فريق فليكستون، أحد فرق الدرجة الأدنى، من أجل الحفاظ على لياقته.
مكتوميناي: إذا اتصل بي مورينيو سأفكر!
أكد نجم وسط نابولي، سكوت مكتوميناي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أنه إذا تلقى اتصالًا من قِبل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، من أجل الانضمام إلى قلعة الميرينجي، فسيفكر في الأمر.
وأوضح مكتوميناي أنه يعاني من اضطراب في ضربات القلب، إلا أنه ليس قلقًا، وسيخضع لعملية جراحية (في لندن) وسيعود أقوى.
قيمة انتقال ديابي إلى الأهلي
أعلنت شركة الأهلي عن التعاقد مع الفرنسي إبراهيما ديابي، قادمًا من سيركل بروج البلجيكي، بعقد لمدة أربعة مواسم، فيما ذكر الإعلامي بن جاكوبس، بأن قيمة صفقة اللاعب صاحب الـ19 عامًا، بلغت حوالي 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3.5 ملايين "إضافات"، علمًا بأن ديابي تلقى عرضًا أيضًا من سيلتيك، بأكثر من 8 ملايين، إلا أن العرض قوبل بالرفض.
مكافأة فريق درجة ثانية من صفقة واتكينز
أشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن انتقال الدولي الإنجليزي أولي واتكينز، إلى نادي الهلال، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 51 مليون جنيه استرليني، سيعود بالربح على نادي إكستر سيتي، أحد فرق الدرجة الثانية، بقيمة مليوني استرليني، كجزء من بند إعادة البيع، من انتقاله عام 2017 إلى برينتفورد، ومن ثمّ إلى فيلا بارك.
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