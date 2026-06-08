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أخبار الانتقالات | مورينيو جاهز للعودة .. كوكوريلا ينتظر برشلونة، وبايرن وباريس يفسدان خطة ريال مدريد الكبرى!
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مورينيو يستعد لبدء مهمته مع الريال
في تقرير نشرته صحيفة "ماركا"، يعد جوزيه مورينيو هو الفائز الأكبر في انتخابات ريال مدريد، حيث أن فوز فلورنتينو بيريز بفترة رئاسية جديدة حتى 2030، يجعله تلقائيًا المدير الفني الجديد للنادي، بعد 13 عامًا من رحيله عن قلعة الميرينجي.
ولكن، من أجل ذلك، يتعين على ريال مدريد، دفع الشرط الجزائي في عقده مع بنفيكا، والذي يبلغ 15 مليون يورو، خاصة وأن النادي الملكي فرّط في إمكانية التعاقد بـ7 ملايين فقط، بسبب التأخر في إتمام الصفقة للدعوة إلى الانتخابات.
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كوكوريلا ينتظر قرار بالدي في برشلونة
بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مارك كوكوريلا، ظهير تشيلسي، يعطي الأولوية للعب مع نادي برشلونة، بعدما أخبر إدارة البلوز بأنه يريد الرحيل، فيما ينتظر أن تبلغ قيمة الصفقة ما بين 40-50 مليون يورو.
ويدرك كوكوريلا بأن وضعه أيضًا مرتبط بمصير أليخاندرو بالدي مع برشلونة، والذي يجب أن يرحل كي يتمكن الظهير الإسباني من الانتقال إلى البلوجرانا.
في المقابل، أكد التقرير أن كوكوريلا يفضل عدم التسرع في اتخاذ خطوته الجديدة، حيث يصبّ كل تركيزه على اللعب في كأس العالم، على أن يتخذ القرار النهائي بعد نهاية البطولة، خاصة وأنه إلى جانب برشلونة، هناك اهتمام باللاعب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها من الدوريات الخمس الكبرى، بعدما راقبته أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، كما أبدى بايرن ميونخ اهتمامًا به قبل أشهر، إلا أن هذا الخيار بات مستبعدًا عمليًا.
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آرسنال يحدد بديل مورجان روجرز
ذكرت صحيفة "ذا صن"، بأن نادي آرسنال وضع مورجان جيبس وايت، متوسط ميدان نوتنجهام فورست، كبديل محتمل لمورجان روجرز، الذي بدأ أساسيًا في فوز إنجلترا وديًا على نيوزيلندا، وبات ينافس جود بيلينجهام على مركز "10" في قائمة توماس توخيل في كأس العالم.
آرسنال يعطي اهتمامًا كبيرًا بروجرز، إلا أن اللاعب يعد محل رغبة أيضًا من باريس سان جيرمان، ما دفع أبطال الدوري الإنجليزي لوضع جيبس وايت كخيار آخر، خاصة بعدما سجل وايت 15 هدفًا في البريمييرليج، خلال الموسم الماضي.
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رد رسمي على خطة ريال مدريد لضم أوليسي
كشف هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، عن موقفه إزاء الأنباء المتداولة بشأن استعداد نادي ريال مدريد، لتقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو، من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي مايكل أوليسي، بالتزامن مع فوز فلورنتينو بيريز، في الانتخابات الرئاسية (طالع المزيد).
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مايك مينيان مرشح في إنجلترا
ذكر الإعلامي أكرم كونور، بأن حارس مرمى ميلان، مايك مينيان، بات محل دراسة من قِبل تشيلسي لإعادة اهتمامه بالتعاقد معه، بعدما سبق وأن طلب ضمه في الصيف الماضي، في الوقت الذي تزداد فيه رغبة الفرنسي في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
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هدف مانشستر إلى كأس العالم
أكد الإعلامي فابريتسيو رومانو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قد أعلن عن ضم إيدرسون، لاعب أتالانتا، ليحل محلّ ويسلي الذي تعرض للإصابة في ودية مصر، ومن المنتظر أن يتوجه إيدرسون إلى مانشستر يونايتد في يوليو، بعد رحلة المونديال.
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داروين نونيز يرغب في العودة إلى ليفربول
أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن داروين نونيز، مهاجم الهلال، يرغب في العودة إلى ناديه السابق ليفربول، على الرغم من اهتمام تشيلسي بالتعاقد معه.
وكان تشابي ألونسو، قد أولى اهتمامًا بنونيز بعد وصوله إلى قلعة ستامفورد بريدج، فيما تشير المزاعم أيضًا إلى ربط برشلونة ونيوكاسل يونايتد كوجهات محتملة للمهاجم الأوروجوياني.
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باريس سان جيرمان يرد على رحيل نجومه
قال فابريتسيو رومانو إن باريس سان جيرمان حسم الجدل حول ما تردد بشأن خطة ريال مدريد للتفاوض مع الثنائي فيتينيا وجواو نيفيش، حيث قررت إدارة بطل أوروبا، إغلاق باب التفاوض ورفض رحيل نجومه الحاليين، من أجل استمراره خطته في الموسم المُقبل، باللعب على الفوز بدوري الأبطال للمرة الثالثة تواليًا.