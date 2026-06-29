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أخبار الانتقالات | جاكا ليس للبيع يا تشيلسي .. محطة ليفاندوفسكي الجديدة ومودريتش يرد على العودة لريال مدريد!
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سندرلاند يرد على عرض تشيلسي لضم جاكا
أفادت "سكاي سبورتس"، بأن نادي سندرلاند رفض عرضًا من تشيلسي، بقيمة 8 ملايين جنيه استرليني، من أجل التعاقد مع جرانيت جاكا، حيث أفاد بأن القائد السويسري ليس للبيع.
ويدرك سندرلاند، رغبة تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، في العودة للعمل مع جاكا الذي فاز معه بلقب الدوري الألماني في باير ليفركوزن، إلا أن النادي في وضع مالي قوي، كما أنه لا يزال هناك موسمان متبقيان في عقد نجم الوسط، في الوقت الذي يستعد فيه للمشاركة في الدوري الأوروبي.
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بند يسمح برحيل قائد نيوكاسل؟
أثارت وكالة جلوبو البرازيلية، جدلًا بشأن مزاعم وجود بند في عقد برونو جيماريش، قائد نيوكاسل، يسمح له بالرحيل مقابل 60 مليون جنيه استرليني، في الصيف الجاري، بعد فشل فريقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وردت صحيفة كرونيكل لايف، وفق مصادر في نيوكاسل، بعدم وجود أي بند بشأن ذلك الأمر، علمًا بأن "الماكبايس" يستبعد فكرة رحيل قائده، بعدما رفض عرضًا مبدئيًا من آرسنال، بقيمة 55 مليون استرليني، ويتوقع تقديم عرض ثانٍ قريبًا، فضلًا عن اهتمام مانشستر سيتي.
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مودريتش يرد على العودة لريال مدريد
كشف لوكا مودريتش عن رأيه بشأن الأنباء المتعلقة بعودته المحتملة إلى ريال مدريد، في الوقت الذي يركز فيه على المشاركة مع المنتخب الكرواتي في نهائيات كأس العالم 2026 (طالع التفاصيل).
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ليفاندوفسكي يستقر على محطته الجديدة
أكد الإعلامي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات العالمية، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة السابق، قرر الانضمام إلى شيكاغو فاير، ومن المقرر أن يوقع عقدًا خلال الأسبوع المُقبل.
وقال مدرب الفريق الأمريكي، جريج برهالتر، في مقابلة مع الصحفي البولندي ماتيوز سكويرافسكي، بأن النادي قدم مشروعه إلى ليفاندوفسكي، دون الاكتفاء فقط باستعراض مدة العقد، حيث تم الحديث عن مركزه وكيف يمكنه مساعدة الفريق على الفوز بالبطولة، كما أوضح له ما يمكنه تقديمه له في شيكاغو.
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الاتحاد يدرس التعاقد مع فرانك كيسييه
ذكرت صحيفة "الرياضية" بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، تدرس مدى إمكانية التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الأهلي، في الصيف، تزامنًا مع تأكد مغادرته لقلعة الراقي، على الرغم من حديثه بشأن وجود اهتمام من نادي يوفنتوس بالتعاقد معه (طالع التفاصيل).
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أيوب بوعدي يشعل الصراع بين 4 أندية
رغم ارتباطه مسبقًا برغبة من قِبل نادي آرسنال، إلا أن صحيفة "ديلي ستار" قد كشفت عن وجود اهتمام قوي من ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بالتعاقد مع النجم المغربي أيوب بوعدي، بعد تألقه مع أسود الأطلس في مونديال 2026.
في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن مانشستر سيتي ينافس بقوة على ضمه أيضًا، حيث تبلغ قيمة اللاعب صاحب الـ18 عامًا، مبلغ 69 مليون جنيه استرليني، فيما تمت مقارنته بلاعبين مثل رودري وفابينيو، في حين يتوقع أيضًا أن ينضم ليفربول إلى السباق، في ظل عدم وضوح مستقبل أليكسيس ماك أليستر.
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والد نيكو باز: ابني اختار البقاء في كومو
أكد بابلو باز، والد اللاعب الأرجنتيني نيكو باز، ووكيل أعماله، بأن نجله اختار الاستمرار مع نادي كومو، على الرغم من رغبة ريال مدريد في استعادته هذا الصيف، إلا أنه يتطلع للبقاء والمشاركة معه في دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)
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بديل أنتوني جوردون في نيوكاسل
أكدت صحيفة "ديلي ميل"، بأن نادي نيوكاسل يراقب جناح هوفنهايم، بازومانا توريه، صاحب الـ20 عامًا، في ظل بحثه عن بديل للدولي الإنجليزي أنتوني جوردون، المنتقل حديثًا إلى برشلونة، وسط منافسة شرسة من برينتفورد، لضم الجناح المعروف بسرعته وقدرته على المراوغة.
وكان نيوكاسل قد قدم عرضًا لضم فيكتور مونيوز من أوساسونا، إلا أن ليفربول خطف الصفقة، فيما وضع أيضًا على طاولته، لاعب البوسنة، كريم ألاجبيجوفيتش.
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الاتصالات تعود بين برشولنة وفلاهوفيتش
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، قد عاد إلى دائرة اهتمامات برشلونة، من أجل تعويض رحيل ليفاندوفسكي، حيث أبلغ الصربي، النادي الكتالوني بأنه متاح للمفاوضات. (طالع التفاصيل).