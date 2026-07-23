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أخبار الانتقالات | موعد إعلان صفقة أديمي .. كاسيميرو يرافق ميسي ومانشستر يونايتد يخطط لتعويضه بنجم الريال!
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أستون فيلا يقترب من لاعب تشيلسي
أفاد جيمس سافوندرا، مراسل سكاي سبورتس نيوز، بأن نادي أستون فيلا، توصل إلى اتفاق من أجل ضم أليخاندرو جارناتشو من تشيلسي، وستكون الصفقة عبارة عن إعارة مع التزام مشروط بالشراء، علمًا بأن الشبكة ذكرت بأن تشيلسي طلب 42.6 مليون جنيه استرليني مقابل الجناح.
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كاسيميرو يرافق ميسي رسميًا في إنتر ميامي
أعلن نادي إنتر ميامي، عن تعاقده رسميًا مع نجم وسط مانشستر يونايتد، كاسيميرو، في صفقة انتقال حر، حيث يبقى عقده ساريًا حتى نهاية موسم 2027، مع خيار التمديد حتى يونيو 2029.
وقال كاسيميرو "أكثر ما يحفزني، وأعتقد أن هذا ينطبق على كل لاعب، هو الفوز والاستمرار في التطور. المشروع الذي قدمه لي النادي، إلى جانب الجهد الذي بذله الجميع لاستقطابي إلى هنا، يعني لي الكثير"، فيما علّق ديفيد بيكهام، مالك النادي، بقوله "أنا فخور للغاية بالترحيب بكاسيميرو وعائلته في إنتر ميامي. إنه شخص ولاعب لطالما أعجبت به. إنه لاعب فائز حقق الكثير في عالم كرة القدم، وبعد مسيرة رائعة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، يسعدني أنه قرر أن يجعل ميامي موطنه الجديد".
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مانشستر يونايتد يستفسر عن تشواميني
ذكرت صحيفة "ذا صن" بأن مانشستر يونايتد، استفسر عن نجم ريال مدريد، أوريليان تشواميني، ورغم أن جوزيه مورينيو لا يريد بيع لاعبه الفرنسي، إلا أن ذلك لم يمنع اليونايتد من التواصل مع الملكي، فيما تطمح كتيبة مايكل كاريك، لتعزيز خط الوسط، بعد ضم أندري سانتوس من تشيلسي، ويوري تيليمانس من أستون فيلا.
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موعد إعلان صفقة كريم أديمي
حسم جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجدل بشأن الجناح الألماني كريم أديمي، في ظل التساؤل بشأن عدم الإعلان رسميًا عن الصفقة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن التعاقد الجديد، اليوم.
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ريال مدريد يسمح برحيل نجمه
أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن ريال مدريد منح الضوء الأخضر لإعارة فرانكو ماتانتونو بدون خيار الشراء، على غرار ما فعل مع إندريك عند إعارته إلى ليون، ولكن الأبواب لا تزال مغلقة بشأن رحيل جونزالو جارسيا، ولو معارًا، في الصيف.
وذكرت شبكة "ترانسفير ماركت"، بأن أربعة أندية يرجح بأن تتنافس على صفقة صاحب الـ18 عامًا، وهي فولهام وريال سوسييداد وسبورتنج لشبونة ويوفنتوس.
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أردوغان يتدخل لمتابعة انتقال صلاح لبشكتاش
تسارعت وتيرة الأحداث في البيت الأسود والأبيض بنادي بشكتاش مع بروز أنباء تفيد بأن صفقة التعاقد مع محمد صلاح لم تعد مجرد رغبة رياضية فحسب، بل تحولت إلى ملف يتابعه كبار المسؤولين في الدولة التركية.
وذكرت التقارير الصادرة من تركيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تدخل بنفسه للحصول على تفاصيل الصفقة، حيث طلب معلومات مكثفة من رئيس نادي بشكتاش، سردال عدلي، حول سير المفاوضات مع النجم المصري.أردوغان يتدخل بنفسه لمتابعة صفقة انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش. (طالع التفاصيل)
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الهلال يحسم صفقة سامرفيل
يستعد نادي الهلال للإعلان عن صفقة كريسينسيو سامرفيل، والذي تجاوز الفحص الطبي، فيما سيحصل وست هام يونايتد على 55 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 10 ملايين "مكافآت".
نجم باريس "مفاجأة الهلال الجديدة"
أصبح لا يمر يوم واحد فقط؛ إلا ويرتبط اسم عالمي ما، بالانتقال إلى عملاق الرياض الهلال.
الهلال يمتلك قوة اقتصادية كبيرة؛ وذلك بعد انتقال 70% من أسهمه إلى رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، مع بقاء 30% في يد صندوق الاستثمارات السعودي. (طالع التفاصيل)
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رد رسمي على عرض الأهلي لضم مانو كوني
ردت وكالة النجم الفرنسي مانو كوني، متوسط ميدان نادي روما الإيطالي، على الأخبار التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن "الانتقال المحتمل" للاعب إلى عملاق جدة الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الأهلي يقوم بعملية "إحلال وتجديد"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك رغم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في الموسمن الماضيين. (طالع التفاصيل)
الاتحاد يدخل صفقة كلوب بروج
يعمل عملاق جدة الاتحاد على دعم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك لتعويض خيبات "الموسم الصفري"، في 2025-2026.
وفشل الاتحاد في تحقيق أي بطولة، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ ما دفعه لإقالة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، والتعاقد مع الألماني ينز فيسينج بدلًا منه. (طالع التفاصيل)
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كواليس مثيرة في مفاوضات يوفنتوس وكيسييه
منذ 3 أسابيع.. ودّع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، عملاق جدة الأهلي؛ حيث أصبح لاعبًا حرًا، بإمكانه التوقيع مع أي نادٍ "مجانًا".
وانضم كيسييه إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم أساسًا، صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، بشكلٍ رسمي. (طالع التفاصيل)
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