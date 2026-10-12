أخبار الانتقالات | نجم بالاس يكلف الريال 100 مليون .. عودة سيدورف وبرشلونة يخطط لتوجيه ضربة للسيتي!

أفادت صحيفة "سبورت" إلى أن نادي برشلونة، وضع الموهبة الأمريكية الشابة كافان سوليفان، ضمن قائمة أهدافه، رغم توصل نجم فيلادلفيا يونيون، لاتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي، إلا أن هذا الاتفاق قد يتعثر بعد وجود رغبة من العملاق الكتالوني.

وبحسب صحيفة "إل ناسيونال"، فإن نادي بايرن ميونخ، مستعد لتقديم عرض يبلغ 90 مليون يورو، من أجل ضم صانع الألعاب داني أولمو، في الوقت الذي توجد رغبة من قِبل أندية أستون فيلا وليفربول وتشيلسي في ضم أليخاندرو بالدي، ولكن دون رغبة في دفع مبلغ 40 مليون يورو، الذي يطلبه البلورجانا.

وأوضح "فيكاخيس" أن برشلونة حدد سعر تشافي إسبارت بـ80 مليون يورو، في ظل اهتمام أندية آرسنال وتشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بالتعاقد معه.