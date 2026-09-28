أخبار الانتقالات | موقف آرسنال من صراع هالاند .. خطة برشلونة في يناير وعملاق إنجليزي يراقب نيكو ويليامز!

أكد موقع "تيم توك" أنه لم يكن هناك أي تواصل بين إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ونادي آرسنال، على خلفية إدانة النادي بارتكاب 114 مخالفة مالية في الدوري الإنجليزي، في ظل التقارير الواردة حول مراقبة ريال مدريد للوضع من أجل الانقضاض على صفقة النجم النرويجي، ورغم أن آرسنال يواصل البحث عن مهاجم آخر ، بعد فشله في حسم صفقتي فينيسيوس جونيور وخوليان ألفاريز، فإنه من المتوقع أن يتم تقييم صفقة هالاند إذا صار متاحًا، إلا أن الدولي النرويجي ليس جزءًا من خطط النادي الحالية.

وحول صفقة هالاند، فإن صحيفة "ذا صن" كشفت عن وجود حالة ترقب بشأن وضع ريال مدريد وبرشلونة، لهالاند نصب أعينهما، برفقة عدد من زملائه في مانشستر سيتي، في ظل الغموض الذي يحيط بالمستقبل المالي والرياضي لهذا النادي، وسط تقارير أخرى ربطت اسم هالاند باهتمام بايرن ميونخ.

من ناحية أخرى، يسعى آرسنال لتسريع وتيرة صفقة لاعب وسط باير ليفركوزن، إبراهيم مازا، في الوقت الذي دخل فيه توتنهام على رادار الصفقة، بخلاف اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي وأستون فيلا بمتابعة تطوره وتقييم مستواه.