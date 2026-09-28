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أخبار الانتقالات | موقف آرسنال من صراع هالاند .. خطة برشلونة في يناير وعملاق إنجليزي يراقب نيكو ويليامز!
حقيقة مزاحمة آرسنال للريال وبرشلونة في سباق هالاند
أكد موقع "تيم توك" أنه لم يكن هناك أي تواصل بين إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ونادي آرسنال، على خلفية إدانة النادي بارتكاب 114 مخالفة مالية في الدوري الإنجليزي، في ظل التقارير الواردة حول مراقبة ريال مدريد للوضع من أجل الانقضاض على صفقة النجم النرويجي، ورغم أن آرسنال يواصل البحث عن مهاجم آخر ، بعد فشله في حسم صفقتي فينيسيوس جونيور وخوليان ألفاريز، فإنه من المتوقع أن يتم تقييم صفقة هالاند إذا صار متاحًا، إلا أن الدولي النرويجي ليس جزءًا من خطط النادي الحالية.
وحول صفقة هالاند، فإن صحيفة "ذا صن" كشفت عن وجود حالة ترقب بشأن وضع ريال مدريد وبرشلونة، لهالاند نصب أعينهما، برفقة عدد من زملائه في مانشستر سيتي، في ظل الغموض الذي يحيط بالمستقبل المالي والرياضي لهذا النادي، وسط تقارير أخرى ربطت اسم هالاند باهتمام بايرن ميونخ.
من ناحية أخرى، يسعى آرسنال لتسريع وتيرة صفقة لاعب وسط باير ليفركوزن، إبراهيم مازا، في الوقت الذي دخل فيه توتنهام على رادار الصفقة، بخلاف اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي وأستون فيلا بمتابعة تطوره وتقييم مستواه.
خطة برشلونة: دعم الظهير الأيسر والرحيل ينتظر هذين الاسمين!
أفادت صحيفة "سبورت"، بأن العمل لا يتوقف في برشلونة، من أجل تحديد أولوياته في الميركاتو الشتوي، فبينما يراقب وضع إستيفاو الذي يعاني من التهميش في تشيلسي، فإن البلوجرانا يخطط لتعزيز مركز الظهير الأيسر، بعد فشله في ضم جريمالدو الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد، وكامبياسو، لاعب يوفنتوس، حيث يدرس إيجاد أسماء تستعد لدخول الفترة الحرة، على غرار ديفيد راوم، قائد لايبزيج، الذي يسعى ناديه لتجديد عقده، وتيريك ميتشل، ظهير كريستال بالاس، فيما بات العملاق الكتالوني مستعدًا للاستماع إلى عروض كوندي أو بالدي.
بعد فشل رحيله لبرشلونة .. نيكو ويليامز على رادار عملاق إنجليزي
أفاد موقع "إل ناسيونال"، نقلًا عن صحف "ذا ميرور وتيليجراف"، بأن مانشستر يونايتد يخطط لاستثمار ضخم في الصيف المُقبل، حيث يراقب نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، ويضعه على رأس أولوياته، والذي كان محل اهتمام برشلونة في مناسبتين، في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات مستمرة بسبب إصاباته المتكررة وعدم ثبات مستواه، في حين يبدو من الصعب رحيله، في ظل الالتزام بقيمة الشرط الجزائي في عقده، الذي يبلغ 95 مليون يورو.
يوفنتوس يقف أمام خطة ليفربول لإعادة نجمه
ذكر موقع "Tutto Juve"، بأن ليفربول يفكر جديًا في إعادة لاعب الوسط، تايلر مورتون، الذي ينال إشادة كبيرة خلال فترة احترافه في ليون، وسط رغبة من يوفنتوس في تدعيم صفوفه بمتوسط ميدان شاب ذي خبرة.
من ناحية أخرى، تدرس إدارة ليفربول، إمكانية تحويل إعارة المدافع رونالد أراخو إلى انتقال دائم، من برشلونة، بعد بدايته الواعدة في آنفيلد.
موقف لوفتوس تشيك "معلق" مع ميلان
ذكر موقع "Tutto Mercato"، بأن روبن لوفتوس-تشيك يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يتمكن من ترك بصمة حقيقية مع ميلان، منذ قدوم المدرب روبن أموريم، حيث كان الأقل قطعًا للمسافات في الجولات الخمس الأولى، بمسافة 25.8 كيلو مترًا، حتى أقل من الحارس مايك ماينان، ليبقى ملف تجديده "مُعلقًا" في ميلان، في الوقت الذي تفكر فيه عدة أندية في البريمييرليج، في التعاقد مع لاعب تشيلسي السابق.
ليفربول يعلن مديره الرياضي الجديد
أعلن نادي ليفربول عن تعيين جوليان وارد، مديرًا رياضيًا جديدًا، بعد رحيل ريتشارد هيوز الذي توجه إلى الهلال، فيما يعود وارد، إلى قلعة الريدز، بعدما انضم إلى النادي لأول مرة عام 2012، لدعم استراتيجية الاستكشاف والتعاقد وتطوير اللاعبين، وشغل منصب المدير الرياضي في وقت سابق، قبل أن يتنحى عن منصبه في عام 2023.
أزمات في فنربخشه بسبب وكيل كانتي وصفقة الهلال
اتهامات بهدر الأموال في صفقة الهلال .. رئيس فنربخشه يثور غضبًا بسبب يوسف أكتشيتشيك والنصيري
نال اللاعبون القادمون من فنربخشه إلى الدوري السعودي نصيبهم من التصريحات الغاضبة لعزيز يلديريم؛ رئيس النادي التركي، على إثر التصرفات السيئة ماليًا لمجلس الرئيس السابق علي كوتش (طالع التفاصيل).
"لن ندفع حتى لو وصلت القضية للمحاكم!" .. رئيس فنربخشه يكشف كواليس صدام غريب مع وكيل نجولو كانتي
عقد عزيز يلديريم اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن بعض الملفات على طاولة الجمعية العمومية، كاشفًا عن تورط ناديه في عمولة مع وكيل لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، من وراء القرارات الخاطئة لمجلس الرئيسين السابقين علي كوتش وسعد الدين ساران (طالع التفاصيل).
جواو فيليكس يخطط للعودة إلى أوروبا
تحدث البرتغالي جواو فيليكس؛ نجم النصر، عن إعادة اكتشاف نفسه في النادي السعودي من جديد، معربًا عن سعادته بالعيش في المملكة، لكنه لم يخف كذلك رغبته في العودة لأوروبا (طالع التفاصيل).
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