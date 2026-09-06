أخبار الاتحاد اليوم | تحذير من خطأ المفاوض في صفقة أنيس الحاج .. بديله صفقة كبرى وسخرية من النصر ورونالدو!

أكد وليد الشهري، المرشح السابق لنادي الاتحاد، أنه تواصل مع مدرب فينورد، جيوفاني فان برونكهورست، للسؤال بشأن وضع الجزائري أنيس الحاج موسى، الذي يعد مطلبًا كبيرًا لدى العميد قبل انتهاء الفترة الصيفية.

وقال الشهري، في تغريدة عبر منصة (إكس)، إن ما ذكره فان برونكهورست، جعله يطالب الملاك الجدد بإعادة التفكير في أداء مفاوض الاتحاد قبل التجديد له، خاصة وأن صحفيًا ألمانيًا أخبره بأن التفاوض مع الياباني ريتسو دوان (الذي انسحب فجأة من الانضمام إلى الاتحاد)، تأخر في الإنهاء إلى ما قبل انتهاء فترة الانتقالات في الدوري الألماني، ما تسبب في رفع فريقه آينتراخت فرانكفورت، لقيمة الصفقة إلى 20 مليون يورو، بعد موافقته مسبقًا على 17 مليون.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكد الصحفي ماجد هود بأن مرحلة العقود بين الاتحاد وفينورد، تمر بوقت صعب، حيث طالب النادي الهولندي في اللحظات الأخيرة، تقديم ضمان بنكي لإتمام الاتفاق، في خطوة تبدو شبه مستحيلة.

ونوّه هود بأنه في حالة تعثر الصفقة، تتجه إدارة الاتحاد، نحو البديل الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم الاتفاق السابق، الذي يعد الخيار النهائي المطروح لتعويض الصفقة، بعد التوصل معه لاتفاق بعقد لمدة عام واحد.

* تحديث: أكد الإعلامي بن جاكوبس، بأن عضوي مجلس إدارة فينورد، ديفي ريجو وروبرت إينهورن، عطلا انتقال أنيس الحاج إلى الاتحاد، رغم تلبية العميد لجميع الشروط المطلوبة التي بلغت قيمتها 42.5 مليون يورو، أي أكثر من 12 ضعف المبلغ الذي دفعه النادي الهولندي في اللاعب، بقيمة 3.5 ملايين يورو، بعد مطالبة الاتحاد بضمان بنكي لم يكن عملاق جدة مستعدًا لتقديمه.

وتشير التقارير إلى وجود خلافات داخلية في فينورد، حيث هددت رابطة أصدقاء فينورد بمغادرة مجلس الإدارة في حالة بيع الحاج موسى، علمًا بأن هذه الرابطة كانت من أبرز الداعيم لتعيين إينهورن، وقد واجه النادي مشكلة مماثلة في صفقة انتقال جيفاريو ريد الفاشلة إلى روما.



