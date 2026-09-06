أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | تحذير من خطأ المفاوض في صفقة أنيس الحاج .. بديله صفقة كبرى وسخرية من النصر ورونالدو!
أزمة صفقة أنيس الحاج .. ونجم الاتفاق السابق يقترب
أكد وليد الشهري، المرشح السابق لنادي الاتحاد، أنه تواصل مع مدرب فينورد، جيوفاني فان برونكهورست، للسؤال بشأن وضع الجزائري أنيس الحاج موسى، الذي يعد مطلبًا كبيرًا لدى العميد قبل انتهاء الفترة الصيفية.
وقال الشهري، في تغريدة عبر منصة (إكس)، إن ما ذكره فان برونكهورست، جعله يطالب الملاك الجدد بإعادة التفكير في أداء مفاوض الاتحاد قبل التجديد له، خاصة وأن صحفيًا ألمانيًا أخبره بأن التفاوض مع الياباني ريتسو دوان (الذي انسحب فجأة من الانضمام إلى الاتحاد)، تأخر في الإنهاء إلى ما قبل انتهاء فترة الانتقالات في الدوري الألماني، ما تسبب في رفع فريقه آينتراخت فرانكفورت، لقيمة الصفقة إلى 20 مليون يورو، بعد موافقته مسبقًا على 17 مليون.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكد الصحفي ماجد هود بأن مرحلة العقود بين الاتحاد وفينورد، تمر بوقت صعب، حيث طالب النادي الهولندي في اللحظات الأخيرة، تقديم ضمان بنكي لإتمام الاتفاق، في خطوة تبدو شبه مستحيلة.
ونوّه هود بأنه في حالة تعثر الصفقة، تتجه إدارة الاتحاد، نحو البديل الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم الاتفاق السابق، الذي يعد الخيار النهائي المطروح لتعويض الصفقة، بعد التوصل معه لاتفاق بعقد لمدة عام واحد.
* تحديث: أكد الإعلامي بن جاكوبس، بأن عضوي مجلس إدارة فينورد، ديفي ريجو وروبرت إينهورن، عطلا انتقال أنيس الحاج إلى الاتحاد، رغم تلبية العميد لجميع الشروط المطلوبة التي بلغت قيمتها 42.5 مليون يورو، أي أكثر من 12 ضعف المبلغ الذي دفعه النادي الهولندي في اللاعب، بقيمة 3.5 ملايين يورو، بعد مطالبة الاتحاد بضمان بنكي لم يكن عملاق جدة مستعدًا لتقديمه.
وتشير التقارير إلى وجود خلافات داخلية في فينورد، حيث هددت رابطة أصدقاء فينورد بمغادرة مجلس الإدارة في حالة بيع الحاج موسى، علمًا بأن هذه الرابطة كانت من أبرز الداعيم لتعيين إينهورن، وقد واجه النادي مشكلة مماثلة في صفقة انتقال جيفاريو ريد الفاشلة إلى روما.
الاتفاق وأبها يستهدفان ثنائي الاتحاد
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن نادي الاتفاق يسابق الزمن لإتمام عدة صفقات، منها التعاقد مع متوسط الميدان عبد الإله هوساوي، من الاتحاد، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.
في المقابل، حسم أبها تعاقده مع الأرجنتيني ماتيو بوريل، لاعب الاتحاد، بنظام الإعارة، للانضمام إلى فئة المواليد.
تطورات إصابة مختار علي
ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن مختار علي، متوسط ميدان الاتحاد، يخضع مساء الأحد، لفحوصات طبية في المركز الطبي الدولي، من أجل الكشف عن إصابته التي تعرض لها في كلاسيكو النصر، والتي ستحدد عودته للتدريبات أو الخضوع لبرنامج طبي وتأهيلي.
وكان ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، قد ذكر بأن مختار علي يعاني من إصابة في العضلة الضامة (الصفاق)، إثر فتح الحوض بشكل مفاجئ وقوي، مضيفًا أنه في أفضل الأحوال، سيعاني اللاعب من شد يغيبه لما يتراوح بين 2 و5 أيام، أو تكون عبارة عن تمزق عضلي يغيبه لما يتراوح بين 10 و14 يومًا على الأقل.
ماذا حدث في قمة النصر والاتحاد؟
"فريق واحد يصنع الفرص بعد الدقيقة 15": فيسينج يعلق على تصريح مدرب النصر .. ورد فعل عوار في صفقة أنيس موسى!
رفض الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، تحميل لاعبيه مسؤولية إهدار الفرص، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، التي خسرها أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، في ملعب الإنماء.
بوستيكوجلو تحدث عن سبب الدفع بنواف العقيدي وعدم إشراك عبد الله الخيبري "أساسيًا" بجانب سامو كوستا، فيما أطلق تصريحًا حول أفضلية النصر، والذي علّق عليه بدوره، الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للاتحاد.
ولعب جورج إيلينخنا، دور البطولة في انتصار الاتحاد، بعدما أحرز هدفي المباراة، بخلاف هدف ثالث ألغي بداعي التسلل، فيما وقّع أنجيلو جابرييل على هدف حفظ ماء الوجه.
استغل أزمة "الرقابة المالية" بطريقة قاسية!.. الاتحاد يسخر من النصر وكريستيانو رونالدو بعد الكلاسيكو
تعمد عملاق جدة الاتحاد "السخرية" من نادي النصر؛ وذلك بعد الفوز عليه في كلاسيكو الكرة السعودية الكبير، مساء يوم السبت.
الاتحاد فاز (2-1) على ضيفه النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
كريستيانو رونالدو ضد الاتحاد: قلّد التلميذ الغشاش.. وأكد أن "القليل منه كثير مع النصر" ولكن!
في الليالي الكروية الكبيرة، سواء على المستوى المحلي أو القاري أو حتى العالمي؛ يجب أن يظهر "الأساطير" بمستواهم المعهود، ويقودوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات.
لكن.. ليس كل ما يتمناه جمهور عملاق الرياض النصر يدركه؛ فالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لم يستطع إنقاذ فريقهم من الهزيمة، مساء اليوم السبت.
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