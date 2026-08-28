أخبار الاتحاد اليوم | فيسينج يطلب نجم بنفيكا ونصراوي في الصورة .. ورد ألماني على سعر "شبيه روبن"!

"أفضل من النصيري وأقترح إعارته لنيوكاسل": رغبة بنزيما في الاتحاد تثير الاتهامات إلى الهلال .. والدليل رونالدو!

"هل يعود كريم بنزيما إلى الاتحاد؟"، سؤال أثار الكثير من الجدل، خلال الساعات الماضية، في ظل تعالي مؤشرات رحيل الفرنسي عن الهلال، في الفترة الصيفية، خاصة مع قرب إعلان صفقة الدولي الإنجليزي أولي واتكينز، القادم من أستون فيلا.

ما بين خلافه مع المدير الفني سيموني إنزاجي، ووضعه بين خياري اللعب في القائمة الآسيوية أو المغادرة، وكذلك الحديث عن قيمة مستحقاته المتبقية، في حالة إنهاء عقده، بات مسألة رحيل كريم بنزيما عن الهلال، أقرب من أي وقت مضى.

محاولة أخيرة للتفوق على روما والاتحاد .. يوفنتوس يفكر في التخلي عن لاعبه لحل خلاف فرانك كيسييه

إنها ساعات حافلة حقًّا بالنسبة ليوفنتوس ومستقبل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، فقد أعطى اللاعب الأولوية القصوى للعودة إلى إيطاليا بعد تجربة استمرت عدة سنوات في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الأهلي، وهو الآن في انتظار معرفة العرض النهائي من إدارة يوفنتوس، في انتظار معرفة الخطوات التي سيتخذها روما والاتحاد اللذين دخلا بقوة في السباق على لاعب الوسط السابق في ميلان.

وتشير آخر المستجدات التي نقلتها قناة «سكاي سبورت» إلى أن اللقاء الأول بين الوفد المرافق للاعب وإدارة يوفنتوس لم يسفر عن التوصل إلى اتفاق بسبب بعض الخلافات حول تفاصيل الصفقة.

الاتحاد "رايح جاي": غطرسة كريم بنزيما العائق الأكبر.. لا تراهنوا على تكرار "تجربة أنطوان جريزمان" في الملاعب السعودية!

قصة المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما في الملاعب السعودية، أصبحت مثل "المسلسلات التركية" التي تمتد مواسمها؛ بشكلٍ يجعلها تبدو وكأنها لا تنتهي أبدًا، نظرًا لكثرة عدد حلقاتها وتعدد أجزائها.

بنزيما انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كواحدة من أكبر الصفقات الرياضية على الإطلاق، في تاريخ المملكة.