أخبار الاتحاد اليوم | عروض إنتر لديابي بين الاستعارة والتبادل .. سوء تعامل وراء رحيل ميتاي وبرشلونة يصدم العميد!

أفاد الإعلامي محمد البكيري، بأن نادي إنتر قرر تعديل عرضه المقدم إلى الاتحاد، من أجل التعاقد رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وأوضح البكيري عبر منصة (إكس)، بأنه في ظل تردد نادي الاتحاد، في البتّ حول العرض الإيطالي لشراء عقد موسى ديابي، والذي يبلغ 40 مليون يورو، فقد اقترح مسؤولو إنتر، طلب استعارته مقابل 28 مليون، لمدة موسم واحد، رغم أن الفرنسي أكثر انفتاحًا على فكرة الرحيل بشكل نهائي.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "الرياضية"، عن تلقي الاتحاد عرضًا رسميًا من إنتر، لضم موسى ديابي، مقابل 18 مليون يورو، مع ضم وسط الميدان الألباني كريستيان أصلاني، مقابل التعاقد مع موسى ديابي.

ليس فقط ديابي .. ثلاثي على طاولة إنتر لتعويض دومفريس

روميرو؟ كيرتيس جونز؟ لا، سوق انتقالات إنتر انطلق رسميًا من حيث بدأ كل شيء، أي من تعزيز يُضاف على الأطراف الجانبية بعد رحيل دومفريس في اتجاه ريال مدريد.

ومن طالب بقوة بصفقة في ذلك الجانب من الملعب اليوم هو كريستيان كيفو نفسه، الذي أوضح، على هامش الفوز بركلات الترجيح الذي تحقق أمام مانشستر سيتي السبت، ما يمثّل بالنسبة له الأولوية المطلقة في سوق الانتقالات.

رغم تفاؤل فيسينج وعرض ديابي "الضخم" .. رسالة تحذير للاتحاد: ما يحدث يشبه الدمار الشامل!

في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للمرحلة الأخيرة من الاستعداد للموسم الجديد "2026-2027"، خرجت رسائل تحذيرية من الوضع الحالي للعميد، الذي ينذر بموسم أكثر سوءًا من السابق.

وتنتظر الاتحاد روزنامة ثقيلة خلال شهر أغسطس، حيث يسعى لحجز مقعد في مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بملاقاة الجزيرة الإماراتي، في التصفيات التمهيدية، في 11 أغسطس، قبل انطلاق منافسات دوري روشن، في الثالث عشر من الشهر الجاري.

تمهيدًا لقدوم صلاح؟ إدارة الاتحاد تدرس " العرض الإيطالي الضخم" لضم موسى ديابي

مرة أخرى يرتبط الجناح الفرنسي موسى ديابي، بالرحيل عن صفوف الاتحاد، وسط أنباء حول وجود اهتمام بالدوري الإيطالي من أجل الحصول على خدماته.

ديابي سبق أن ارتبط أكثر من مرة بمغادرة العميد، ولكن في كل مناسبة، كانت تنتهي القصة باستمراره داخل النادي السعودي، فهل يتكرر المشهد من جديد أم تكون هناك نهاية مختلفة؟