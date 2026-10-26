أخبار الاتحاد اليوم | سخرية من قميص فيسينج .. السر وراء الإفلات من شكوى الشباب وفشل صفقة الحاج موسى!

"راح في الغسيل" .. خالد الشنيف يُغضب جماهير الاتحاد بسبب سخريته من قميص فيسينج!

أثار الإعلامي خالد الشنيف، جدلًا بين جماهير نادي الاتحاد، بسبب حديثه الذي حمل طابع السخرية، من زي الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للعميد، خلال مباراته أمام الدرعية.

الاتحاد واصل مسيرته المتميزة مع فيسينج، بتحقيق انتصارين في آخر جولتين، أمام الاتفاق بنتيجة (4-1)، ثم الدرعية بثنائية نظيفة، ليواصل مطاردته لسباق الصدارة، في الوقت الذي يستعد فيه أيضًا لاستئناف مشواره الآسيوي، بملاقاة نيفتشي الأوزبكي، في فيرجانا، اليوم، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال النخبة.

"المرحلة الأولى انتهت" .. الكشف عن قيمة بيع شركة الاتحاد وحقيقة تأخر "خصخصة" العميد!

"لماذا لم ينتقل نادي الاتحاد إلى مرحلة "الخصخصة" حتى اللحظة؟"، سؤال يراود عشاق العميد، في الوقت الذي صرّح فيه الإعلامي عبد الله فلاته، في وقت سابق، بأن العد التنازلي قد بدأ لانتقال ملكيته من صندوق الاستثمارات العامة.

وكان نادي الهلال، قد سبق أندية الصندوق "الاتحاد، النصر، الأهلي"، في دخول مرحلة جديدة في هيكل الملكية والإدارة، بعد انتقال ملكيته إلى شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير الوليد بن طلال، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة النادي، مقابل 30% للصندوق.